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Kolajen Haplarını Çöpe Attıran Besinler: Pürüzsüz Bir Cilt, Güçlü Eklemler!

Kolajen Haplarını Çöpe Attıran Besinler: Pürüzsüz Bir Cilt, Güçlü Eklemler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 11:59
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Kolajen, ciltte esneklik sağlayan, güçlü eklemlerin anahtarı olan ve sağlıklı bir bağ dokusuna sahip olmamızı sağlayan proteindir. Bu nedenle yaşlandıkça daha fazla kolajene ihtiyaç duyarız. Fakat aynı zamanda cildimiz, her yıl daha az kolajen üretir.

Bütünsel beslenme uzmanı Krista Goncalves, Healthline'a “Beslenme, cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynar. Bunun tamamı kolajene bağlıdır.” diyor. 

Healthline ise vücudumuzun doğal kolajen üretimini destekleyen besinleri sıralıyor.

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Kolajen, vücudumuzda doğal olarak üretilir ancak yaşla beraber üretimi azalır.

Kolajen, vücudumuzda doğal olarak üretilir ancak yaşla beraber üretimi azalır.

Kolajenin üretiminin azalması da ciltte kırışıklıkların artmasına, eklemlerde ağrıların oluşmasına neden olur. son yıllarda kolajen takviyeleri, oldukça popüler. Ancak kolajeni takviyelerle almakla gıdalardan almak arasında fark var: Biyoyararlanım yani vücudunuzun bir besini kullanma yeteneği.

Diyetisyen Carrie Gabriel, 'Kemik suyu gibi gıdalar, vücudunuzun hemen kullanabileceği biyoyararlanılabilir bir kolajen formu içerir ve bu da onu takviyelere göre tartışmasız daha üstün kılar.' diyor. 

Kolajen açısından zengin gıdalar veya kolajen üretimini artıran gıdalar tüketmek, cildinizin için ihtiyaç duyduğunu yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

Diyetisyen ve güzellik uzmanı Katey Davidson, 'Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin” diyor. Bu amino asitler de bazı besinlerde bolca bulunuyor.

Kemik Suyu

Kemik Suyu

Davidson, “Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin maddesini içerir.' diyor. “Ancak, kullanılan kemiklerin kalitesi ve diğer malzemeler nedeniyle her kemik suyu farklıdır.” 

Bu nedenle an mantıklısı, güvendiğiniz bir kasaptan aldığınız ürünlerle, evde kendi yaptığınız kemik suyudur. Kemik suyundaki maddeler, vücudun bağ dokularını oluştururken kullandığı önemli yapı taşları arasında yer alır.

Yumurta

Yumurta

Yumurta, özellikle beyaz kısmında bulunan glisin ve prolin gibi amino asitlerle kolajen sentezini destekleyebiliyor. Protein bakımından zengin olması da dengeli beslenmeye katkı sağlıyor. Ayrıca yumurta kabuğu zarından üretilen kolajen takviyeleri de bulunuyor.

Sarımsak

Sarımsak

Her derde deva besinlerden biri olarak bilinen sarımsak, kükürt içeren bileşenleriyle dikkat çekiyor. Kükürt, vücudun kolajen üretiminde kullandığı süreçleri destekleyebilen maddeler arasında gösteriliyor. Her ne kadar bu faydasından yararlanmak için kilolarca sarımsak tüketmek gerekse de günlük diyetinize sarımsak eklemek için geçerli bir neden daha olabilir.

Yeşil Sebzeler

Yeşil Sebzeler

Ispanak, brokoli, kara lahana, semiz otu... Yeşil sebzeler vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Düzenli tüketilmeleri, cilt ve genel vücut sağlığını destekleyen besin ögelerinin alınmasına yardımcı olabilir.  Bitkilerde doğrudan kolajen bulunmaz çünkü kolajen sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan bir proteindir. Ancak yeşil yapraklı bitkiler, vücudun kendi kolajenini üretmesi için hayati önem taşıyan C ve A vitaminleri ile antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

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Kırmızı Meyveler

Kırmızı Meyveler

Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler de C vitamini ve antioksidan içeriğiyle öne çıkar. C vitamini, vücudun doğal kolajen üretimi açısından son derece önemlidir. Örneğin sadece 4-5 adet çilek bile günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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