Kolajen Haplarını Çöpe Attıran Besinler: Pürüzsüz Bir Cilt, Güçlü Eklemler!
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Kolajen, ciltte esneklik sağlayan, güçlü eklemlerin anahtarı olan ve sağlıklı bir bağ dokusuna sahip olmamızı sağlayan proteindir. Bu nedenle yaşlandıkça daha fazla kolajene ihtiyaç duyarız. Fakat aynı zamanda cildimiz, her yıl daha az kolajen üretir.
Bütünsel beslenme uzmanı Krista Goncalves, Healthline'a “Beslenme, cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynar. Bunun tamamı kolajene bağlıdır.” diyor.
Healthline ise vücudumuzun doğal kolajen üretimini destekleyen besinleri sıralıyor.
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Kolajen, vücudumuzda doğal olarak üretilir ancak yaşla beraber üretimi azalır.
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Kemik Suyu
Yumurta
Sarımsak
Yeşil Sebzeler
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Kırmızı Meyveler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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