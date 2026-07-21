Kolajen Haplarını Çöpe Attıran Besinler: Pürüzsüz Bir Cilt, Güçlü Eklemler!

Kolajenin üretiminin azalması da ciltte kırışıklıkların artmasına, eklemlerde ağrıların oluşmasına neden olur. son yıllarda kolajen takviyeleri, oldukça popüler. Ancak kolajeni takviyelerle almakla gıdalardan almak arasında fark var: Biyoyararlanım yani vücudunuzun bir besini kullanma yeteneği.

Diyetisyen Carrie Gabriel, 'Kemik suyu gibi gıdalar, vücudunuzun hemen kullanabileceği biyoyararlanılabilir bir kolajen formu içerir ve bu da onu takviyelere göre tartışmasız daha üstün kılar.' diyor.

Kolajen açısından zengin gıdalar veya kolajen üretimini artıran gıdalar tüketmek, cildinizin için ihtiyaç duyduğunu yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

Diyetisyen ve güzellik uzmanı Katey Davidson, 'Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin” diyor. Bu amino asitler de bazı besinlerde bolca bulunuyor.