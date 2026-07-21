700 Yıllık Kilise Kapanmak Üzereydi: Altından 1 Milyon TL Değerinde Altın Çıktı!

Rahip Jane Lee ile bir cemaat üyesi, Paskalya öncesindeki Kutsal Cuma ibadeti için kiliseyi hazırlıyordu. Sunağın önündeki örtüyü ve diz çökmek için kullanılan minderi kaldırdıklarında altından dışarı doğru uzanan plastik bir poşet fark ettiler.

Poşetin içinde küçük bir kutu, kutunun içinde ise dokuz altın Britannia parası bulunuyordu. Kraliyet Darphanesi tarafından 1999 yılında üretilen paraların üzerinde 100 sterlinlik değer yazsa da gerçek değerleri içerdikleri altına göre hesaplanıyordu.

Altınlar yaklaşık 30 bin sterline satıldı. Kilisenin ihtiyaç duyduğu toplam paranın yalnızca küçük bir bölümünü karşılamasına rağmen beklenmedik keşif, kapanma kararının yeniden değerlendirilmesini sağladı. Kutuyu açtıklarında gözyaşlarına hâkim olamadıklarını anlatan görevliler, yaşananları bir mucizeye benzetti.