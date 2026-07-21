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700 Yıllık Kilise Kapanmak Üzereydi: Altından 1 Milyon TL Değerinde Altın Çıktı!

700 Yıllık Kilise Kapanmak Üzereydi: Altından 1 Milyon TL Değerinde Altın Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 11:20
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İngiltere’de yaklaşık 700 yıldır ayakta duran tarihî kilise, yalnızca beş kişilik cemaatinin onarım masraflarını karşılayamaması nedeniyle kapanmak üzereydi. Son ayinlerden birinin hazırlığı yapılırken sunağın altında fark edilen plastik poşetten, yıllardır keşfedilmeyi bekleyen dokuz altın para çıktı.

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Beş kişilik cemaat 750 bin sterlinlik masrafı karşılayamadı

Beş kişilik cemaat 750 bin sterlinlik masrafı karşılayamadı

İngiltere’nin Lancashire bölgesindeki Melling köyünde bulunan St. Wilfrid Kilisesi’nin geçmişi 14. yüzyıla uzanıyor. Mevcut yapının yaklaşık 1300 yılında inşa edildiği, aynı noktada Norman döneminden önce de bir kilisenin bulunmuş olabileceği düşünülüyor.

Ancak yüzlerce yıllık yapının çatısının, vitraylarının ve farklı bölümlerinin acilen onarılması gerekiyordu. Çalışmaların yaklaşık 750 bin sterline mal olacağının belirlenmesi, yalnızca beş kişiden oluşan cemaatin kiliseyi açık tutmasını neredeyse imkânsız hâle getirdi. Gerekli para bulunamayınca kilisenin kapatılmasına karar verildi.

Son ayin hazırlığında sunağın altında bir poşet fark ettiler

Son ayin hazırlığında sunağın altında bir poşet fark ettiler

Rahip Jane Lee ile bir cemaat üyesi, Paskalya öncesindeki Kutsal Cuma ibadeti için kiliseyi hazırlıyordu. Sunağın önündeki örtüyü ve diz çökmek için kullanılan minderi kaldırdıklarında altından dışarı doğru uzanan plastik bir poşet fark ettiler.

Poşetin içinde küçük bir kutu, kutunun içinde ise dokuz altın Britannia parası bulunuyordu. Kraliyet Darphanesi tarafından 1999 yılında üretilen paraların üzerinde 100 sterlinlik değer yazsa da gerçek değerleri içerdikleri altına göre hesaplanıyordu.

Altınlar yaklaşık 30 bin sterline satıldı. Kilisenin ihtiyaç duyduğu toplam paranın yalnızca küçük bir bölümünü karşılamasına rağmen beklenmedik keşif, kapanma kararının yeniden değerlendirilmesini sağladı. Kutuyu açtıklarında gözyaşlarına hâkim olamadıklarını anlatan görevliler, yaşananları bir mucizeye benzetti.

Gizemli bağışçının bıraktığı altınlar dört yıl boyunca bulunamadı

Gizemli bağışçının bıraktığı altınlar dört yıl boyunca bulunamadı

Kutuda altınlarla birlikte Kurtuluş Ordusu logolu bir kâğıda yazılmış not da vardı. 16 Temmuz 2022 tarihli notta dokuz altının Melling Kilisesi’ne bağışlandığı belirtiliyor, mesaj “Yaşayan Tanrı’nın hizmetkarı James” imzasıyla sona eriyordu.

Altınların yaklaşık dört yıl boyunca sunağın altında kaldığı düşünülüyor. Aynı dönemde Lancashire çevresindeki başka kiliselere ve bir okula da benzer altın bağışları bırakıldığı ortaya çıktı. Bağışçının bölgedeki tarihî yapıları gezen bir motosikletçi olabileceği öne sürülse de gerçek kimliği hâlâ kesin olarak bilinmiyor.

Bulunan altınlar 750 bin sterlinlik masrafı tek başına karşılamıyor. Ancak para, yeni bağış kampanyaları ve yardım fonu başvuruları için başlangıç sermayesi olarak kullanılacak. Keşfin duyulmasının ardından yapıyı korumak için bir miras grubu da kuruldu ve kilisenin tamamen kapanmasını engelleyecek çalışmalar yeniden başladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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