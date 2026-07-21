700 Yıllık Kilise Kapanmak Üzereydi: Altından 1 Milyon TL Değerinde Altın Çıktı!
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İngiltere’de yaklaşık 700 yıldır ayakta duran tarihî kilise, yalnızca beş kişilik cemaatinin onarım masraflarını karşılayamaması nedeniyle kapanmak üzereydi. Son ayinlerden birinin hazırlığı yapılırken sunağın altında fark edilen plastik poşetten, yıllardır keşfedilmeyi bekleyen dokuz altın para çıktı.
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Beş kişilik cemaat 750 bin sterlinlik masrafı karşılayamadı
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Son ayin hazırlığında sunağın altında bir poşet fark ettiler
Gizemli bağışçının bıraktığı altınlar dört yıl boyunca bulunamadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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