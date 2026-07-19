Okyanusun Dibine Dört Kişilik Ev Kurdular! Günlerce Yüzeye Çıkmadan Yaşayacaklar

Vanguard’ın ilk görevlerinden önce sistemin yaşam destek üniteleri, acil durum prosedürleri ve insanlı kullanım koşulları test ediliyor. Bu nedenle proje henüz okyanus altında kalıcı bir şehir kurulduğu anlamına gelmiyor.

Ancak Vanguard’dan elde edilen verilerin, gelecekte 200 metreye kadar derinlikte kullanılabilecek daha büyük Sentinel habitatlarının geliştirilmesine yardımcı olması planlanıyor. Amaç, bilim insanlarının deniz yüzeyine kısa ziyaretler yapmak yerine araştırdıkları ortamın içinde haftalarca yaşayabilmesi