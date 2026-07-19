article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Okyanusun Dibine Dört Kişilik Ev Kurdular! Günlerce Yüzeye Çıkmadan Yaşayacaklar

Okyanusun Dibine Dört Kişilik Ev Kurdular! Günlerce Yüzeye Çıkmadan Yaşayacaklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Okyanus araştırmalarında dalış süresini yalnızca oksijen tüpü değil, vücudun basınca uyum sağlama sınırı da belirliyor. Yeni kurulan su altı yaşam alanı ise bilim insanlarına her çalışma gününün sonunda yüzeye dönmeden araştırma yapma imkanı sunacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört kişilik yaşam alanı Florida açıklarında 17 metre derine yerleştirildi

Dört kişilik yaşam alanı Florida açıklarında 17 metre derine yerleştirildi

Vanguard adı verilen pilot yaşam alanı, Florida Keys Ulusal Deniz Koruma Alanı’ndaki Tennessee Reef bölgesine kuruldu. Yaklaşık 17 metre derinlikte bulunan sistem, dört kişilik bir ekibin okyanus tabanında uzun süre kalabilmesi için tasarlandı.

Yapının içinde yaşam ve uyku alanlarının yanı sıra bilimsel çalışmalar için kullanılabilecek bölümler bulunuyor. Yüzeydeki destek birimine bağlı olan habitatta elektrik, iletişim, solunabilir hava ve sıcak su gibi temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

Araştırmacılar her dalışın ardından saatlerce yüzeye dönmek zorunda kalmayacak

Araştırmacılar her dalışın ardından saatlerce yüzeye dönmek zorunda kalmayacak

Klasik dalışlarda araştırmacıların su altında geçirebildiği süre, derinlik arttıkça kısalıyor. Dalgıçların yüzeye çıkarken vücutlarında biriken azotu güvenli biçimde boşaltabilmesi için de belirli aralıklarla beklemesi gerekiyor.

Vanguard’da yaşayacak ekip ise bulunduğu derinliğin basıncına uyum sağladıktan sonra gün boyunca suya girip habitatına dönebilecek. Dekompresyon işlemi görevin yalnızca sonunda yapılacağı için mercanlar, deniz canlıları ve çevresel değişimler daha uzun süre gözlemlenebilecek.

Pilot proje daha büyük su altı yerleşimlerinin ilk adımını oluşturuyor

Pilot proje daha büyük su altı yerleşimlerinin ilk adımını oluşturuyor

Vanguard’ın ilk görevlerinden önce sistemin yaşam destek üniteleri, acil durum prosedürleri ve insanlı kullanım koşulları test ediliyor. Bu nedenle proje henüz okyanus altında kalıcı bir şehir kurulduğu anlamına gelmiyor.

Ancak Vanguard’dan elde edilen verilerin, gelecekte 200 metreye kadar derinlikte kullanılabilecek daha büyük Sentinel habitatlarının geliştirilmesine yardımcı olması planlanıyor. Amaç, bilim insanlarının deniz yüzeyine kısa ziyaretler yapmak yerine araştırdıkları ortamın içinde haftalarca yaşayabilmesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın