Okyanusun Dibine Dört Kişilik Ev Kurdular! Günlerce Yüzeye Çıkmadan Yaşayacaklar
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Okyanus araştırmalarında dalış süresini yalnızca oksijen tüpü değil, vücudun basınca uyum sağlama sınırı da belirliyor. Yeni kurulan su altı yaşam alanı ise bilim insanlarına her çalışma gününün sonunda yüzeye dönmeden araştırma yapma imkanı sunacak.
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Dört kişilik yaşam alanı Florida açıklarında 17 metre derine yerleştirildi
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Araştırmacılar her dalışın ardından saatlerce yüzeye dönmek zorunda kalmayacak
Pilot proje daha büyük su altı yerleşimlerinin ilk adımını oluşturuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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