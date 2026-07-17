Fakirleşen Ülkelerde Her Köşede Yeni Bir Kafe Açılmasının Nedeni Ne?
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Gelirler düşerken ve insanlar harcamalarını kısarken sokaklarda daha fazla kafe görmek ilk bakışta büyük bir çelişki gibi görünüyor. Ancak artan kafe sayısı her zaman ekonominin canlandığı anlamına gelmiyor. Yunanistan’ın 2009 sonrası dönüşümünü inceleyen araştırma, kafelerin bazen refahın değil; işsizliğin, ucuz emeğin ve üretken sektörlerden uzaklaşmanın göstergesi olabileceğini ortaya koyuyor.
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Kafelerin çoğalması harcama patlaması değil, işsizliğin yön değiştirmesi olabilir
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Ucuz emek ve düşük talep ekonomiyi daha verimsiz işlere kilitleyebiliyor
Bir fincan kahve kriz döneminde ucuz sosyalleşme alanına dönüşüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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