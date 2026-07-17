Fakirleşen Ülkelerde Her Köşede Yeni Bir Kafe Açılmasının Nedeni Ne?

Michalis Nikiforos, Vlassis Missos, Christos Pierros ve Nikolaos Rodousakis tarafından hazırlanan çalışma, Yunanistan’da 2009 krizinden sonra yaşanan dönüşümü 'kafe ekonomisi' olarak tanımlıyor. Buradaki kavram yalnızca kafeleri değil; restoranları, barları, otelleri ve konaklama işletmelerini kapsayan yeme-içme ve konaklama sektörünü ifade ediyor. Araştırmacılar kafeleri, bu geniş ekonomik değişimin sokaklarda görülebilen yüzü olarak kullanıyor.

Eurostat verilerine dayanan araştırmaya göre sektörün toplam istihdamdaki payı 2009-2023 döneminde yüzde 7,7’den yüzde 13,8’e yükseldi. Ekonomiye sağladığı katma değerin payı ise aynı dönemde yalnızca yüzde 5’ten yüzde 7’ye çıktı. Sektörde çalışanların sayısı yaklaşık yüzde 87 artarken ekonomik değer aynı hızda büyümedi. Yani daha fazla insan, kişi başına daha az üretim yapılan işlerde çalışmaya başladı.