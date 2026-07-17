Kimse Yaşamak İstemeyince Yıldız Şeklindeki Şehre Mahkumları Yerleştirdiler
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Mimarlar kağıt üzerinde kusursuz bir şehir tasarladı. Sokaklar simetrik, savunma sistemi güçlü ve toplum düzeni eşitlik üzerine kurulacaktı. Ancak hesaplamadıkları küçük bir sorun vardı: Bu kusursuz şehirde kimse yaşamak istemiyordu.
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Palmanova hem ideal şehir hem savunma makinesi olarak tasarlandı
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Dokuz köşeli yıldız planının her ayrıntısı savunma için hesaplandı
Beklenen tüccarlar, çiftçiler ve zanaatkarlar gelmeyince şehirde ağırlıklı olarak askerler kaldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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