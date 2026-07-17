Kimse Yaşamak İstemeyince Yıldız Şeklindeki Şehre Mahkumları Yerleştirdiler

Palmanova kuş bakışı izlendiğinde dokuz köşeli dev bir yıldızı andırıyor. Şehrin merkezinde altıgen biçimli geniş bir meydan bulunuyor ve ana yollar bu meydandan dışarıya doğru ışın gibi uzanıyor. Yerleşimin çevresindeki savunma hatları da birbirini takip eden geometrik halkalar oluşturuyor.

Yıldızın sivri uçları yalnızca görsel bir tercih değildi. Burçlar, saldırı sırasında şehrin farklı bölümlerinin birbirini koruyabileceği biçimde yerleştirildi. Hendekler, kapılar ve kalın savunma duvarlarıyla birlikte Palmanova, döneminin askeri mimarlık bilgisini gösteren dev bir savunma düzenine dönüştü.

Şehrin geometrisi kusursuz olsa da yeni sakinleri cezbetmek mümkün olmadı. İnsanlar sürekli saldırıya uğrama riski bulunan, yüksek duvarlarla çevrili ve giriş çıkışların sıkı biçimde kontrol edildiği bir yerde yaşamaya sıcak bakmadı. Ütopya olarak sunulan düzen, dışarıdan bakıldığında özgürlüğün sınırlanacağı bir askeri yerleşim gibi görünüyordu.