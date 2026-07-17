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Kapının Bir Tarafı Belçika Diğer Tarafı Hollanda: Ev Sahibi Ülkesini Seçti!

Kapının Bir Tarafı Belçika Diğer Tarafı Hollanda: Ev Sahibi Ülkesini Seçti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 17:20
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Belçika ile Hollanda arasındaki sınır, Baarle’deki tarihi evin ön kapısını tam ortadan ikiye bölüyor. Normalde evin bağlı olduğu ülkeyi giriş kapısının konumu belirliyor. Kapı sınır çizgisinin üzerinde kalınca yapıya hem Belçika hem de Hollanda adresi verilmiş.

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Hangi ülkede yaşadığını ön kapı belirliyor

Hangi ülkede yaşadığını ön kapı belirliyor

Baarle’de ülke sınırını takip etmek pek kolay değil. Belçika’ya bağlı Baarle-Hertog’un küçük toprak parçaları, Hollanda’daki Baarle-Nassau’nun içine dağılmış durumda. Sınır çizgileri sokakları, dükkanları, bahçeleri ve evleri keserek ilerliyor.

Loveren Caddesi’ndeki tarihi ev ise sınır karmaşasının en sıra dışı örnekleri arasında yer alıyor. Evin Belçika’daki adresi Loveren 2, Hollanda’daki adresi ise Loveren 19. İki ülkeye ait numaralar, kendi bayraklarının renklerini taşıyan levhalarla kapının iki yanına asılmış.

Baarle’de sınırın içinden geçtiği yapılar için “ön kapı kuralı” uygulanıyor. Giriş kapısı hangi ülkede bulunuyorsa ev sakinleri o ülkenin nüfusuna kaydediliyor. Elektrik, su, telefon ve televizyon gibi hizmetlerin hangi ülkeden alınacağı da aynı kurala göre belirleniyor.

İki numaralı evin kapısı ise tam sınır çizgisinin üzerinde bulunuyor

İki numaralı evin kapısı ise tam sınır çizgisinin üzerinde bulunuyor

Kural uygulanamayınca ev sahiplerine Baarle-Hertog ile Baarle-Nassau arasında seçim yapma hakkı tanınmış. Yerel turizm kuruluşu, yapının hem Belçika’daki 2 numaraya hem Hollanda’daki 19 numaraya sahip olduğunu doğruluyor.

Ev aynı zamanda H7 adı verilen Belçika toprağının üzerinde yer alıyor. Dünyanın en küçük enklavı olarak tanımlanan H7, yalnızca 2 bin 469 metrekarelik alana ve 214 metrelik çevre uzunluğuna sahip. 2016 kayıtlarına göre bölgede yalnızca üç kişi yaşıyordu.

Askerler yataklarla çalışma masalarının yerini değiştirmek zorunda kaldı

Askerler yataklarla çalışma masalarının yerini değiştirmek zorunda kaldı

Evin sınırdaki konumu, 1939’daki Hollanda seferberliği sırasında oldukça tuhaf bir olaya yol açmış. Hollandalı askerler, kısmen Belçika sınırları içinde kaldığını bilmeden eve yerleşmiş. Belçikalı yetkililerin müdahalesinin ardından yataklarla çalışma masalarının yerleri değiştirilmiş.

Gerekçe ise en az evin konumu kadar sıra dışıymış. Hollandalı askerlerin Belçika topraklarında uyumasına izin verilirken burada çalışmaları kabul edilmemiş. Çalışma masaları Hollanda tarafına, yataklar ise Belçika tarafına taşınmış. Olay, yerel turizm kaynaklarında evin en meşhur hikayelerinden biri olarak aktarılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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