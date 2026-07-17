Kapının Bir Tarafı Belçika Diğer Tarafı Hollanda: Ev Sahibi Ülkesini Seçti!

Baarle’de ülke sınırını takip etmek pek kolay değil. Belçika’ya bağlı Baarle-Hertog’un küçük toprak parçaları, Hollanda’daki Baarle-Nassau’nun içine dağılmış durumda. Sınır çizgileri sokakları, dükkanları, bahçeleri ve evleri keserek ilerliyor.

Loveren Caddesi’ndeki tarihi ev ise sınır karmaşasının en sıra dışı örnekleri arasında yer alıyor. Evin Belçika’daki adresi Loveren 2, Hollanda’daki adresi ise Loveren 19. İki ülkeye ait numaralar, kendi bayraklarının renklerini taşıyan levhalarla kapının iki yanına asılmış.

Baarle’de sınırın içinden geçtiği yapılar için “ön kapı kuralı” uygulanıyor. Giriş kapısı hangi ülkede bulunuyorsa ev sakinleri o ülkenin nüfusuna kaydediliyor. Elektrik, su, telefon ve televizyon gibi hizmetlerin hangi ülkeden alınacağı da aynı kurala göre belirleniyor.