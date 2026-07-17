Kapının Bir Tarafı Belçika Diğer Tarafı Hollanda: Ev Sahibi Ülkesini Seçti!
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Hangi ülkede yaşadığını ön kapı belirliyor
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İki numaralı evin kapısı ise tam sınır çizgisinin üzerinde bulunuyor
Askerler yataklarla çalışma masalarının yerini değiştirmek zorunda kaldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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