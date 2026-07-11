Sivrisinek Isırıklarından Korunmanın Basit Yolları: Yanınıza Bile Yaklaşmayacaklar

Sivrisineklerin çoğalmasını engellemenin en etkili yollarından biri durgun su kaynaklarını ortadan kaldırmak. Saksı altlıkları, kovalar, oyuncaklar, kuş sulukları, eski kaplar ve balkon köşelerinde biriken sular düzenli olarak boşaltılmalı. CDC, sivrisineklerin yumurtalarını suyun yakınına bıraktığını ve haftada bir kez su tutan kapların boşaltılıp temizlenmesini öneriyor.

Bir diğer basit yöntem ise vantilatör kullanmak. Sivrisinekler güçlü hava akımında rahat hareket edemediği için balkon, teras veya açık pencere yakınında vantilatör çalıştırmak yaklaşmalarını azaltabilir.