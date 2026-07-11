Sivrisinek Isırıklarından Korunmanın Basit Yolları: Yanınıza Bile Yaklaşmayacaklar
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Yaz aylarında sivrisinek sorunu özellikle akşam saatlerinde daha belirgin hale geliyor. Açık pencereler, balkonlar, bahçeler ve su biriken küçük alanlar sivrisineklerin eve yaklaşmasını kolaylaştırabiliyor.
Bu yüzden sivrisineklerle mücadelede yalnızca kokulu ürünlere güvenmek yerine, birkaç yöntemi birlikte uygulamak daha etkili olabilir. Aromatik bitkiler, doğal kokular, durgun su temizliği ve hava akımı bu konuda en çok önerilen pratik çözümler arasında yer alıyor.
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Aromatik bitkiler sivrisinekleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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