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Sivrisinek Isırıklarından Korunmanın Basit Yolları: Yanınıza Bile Yaklaşmayacaklar

Sivrisinek Isırıklarından Korunmanın Basit Yolları: Yanınıza Bile Yaklaşmayacaklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 12:34
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Yaz aylarında sivrisinek sorunu özellikle akşam saatlerinde daha belirgin hale geliyor. Açık pencereler, balkonlar, bahçeler ve su biriken küçük alanlar sivrisineklerin eve yaklaşmasını kolaylaştırabiliyor.

Bu yüzden sivrisineklerle mücadelede yalnızca kokulu ürünlere güvenmek yerine, birkaç yöntemi birlikte uygulamak daha etkili olabilir. Aromatik bitkiler, doğal kokular, durgun su temizliği ve hava akımı bu konuda en çok önerilen pratik çözümler arasında yer alıyor.

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Aromatik bitkiler sivrisinekleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir

Aromatik bitkiler sivrisinekleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir

Lavanta, nane, fesleğen, biberiye, kekik, sardunya ve kadife çiçeği gibi aromatik bitkiler, güçlü kokuları nedeniyle sivrisineklerin yaklaşmasını zorlaştıran seçenekler arasında gösteriliyor. Bu bitkiler özellikle pencere önü, balkon kapısı, oturma alanı ve bahçe girişlerine yerleştirildiğinde doğal bir koku bariyeri oluşturabilir.

Ancak bu bitkileri tek başına kesin çözüm gibi düşünmemek gerekiyor. Uzmanlar, yalnızca bitki yetiştirmenin sivrisinek ısırıklarına karşı güçlü ve garantili koruma sağlamayabileceğini; asıl etkinin çoğu zaman bitkiden elde edilen yağlar ve daha kapsamlı önlemlerle desteklendiğinde arttığını belirtiyor.

Ev yapımı doğal sivrisinek kovucu sprey nasıl hazırlanır?

Ev yapımı doğal sivrisinek kovucu sprey nasıl hazırlanır?

  • Bir sprey şişesine yaklaşık 250 ml su ekleyin.

  • İçine 1 çay kaşığı kadar kolonya ilave edin.

  • Lavanta, nane, okaliptüs ve fesleğen yağlarından toplam 20-25 damla ekleyin.

  • Şişeyi her kullanım öncesi iyice çalkalayın.

  • Karışımı doğrudan yüzünüze sıkmayın; önce küçük bir bölgede deneyin.

  • Hassas ciltlerde, çocuklarda, hamilelerde ve evcil hayvan bulunan alanlarda dikkatli olun.

  • Uçucu yağların bazı kişilerde tahrişe yol açabileceğini unutmayın.

  • Etkisi kısa süreli olabileceği için tek başına yeterli koruma sağlamayabilir.

EPA ve CDC, sivrisinek ısırıklarından korunmak için etiket talimatlarına uygun şekilde kullanılan onaylı kovucuların daha güvenilir olduğunu belirtiyor. Bu yüzden doğal spreyler destekleyici yöntem olarak düşünülmeli; yoğun sivrisinek sorunu olan yerlerde yalnızca buna güvenilmemeli.

Durgun suyu azaltıp hava akımı oluşturun

Durgun suyu azaltıp hava akımı oluşturun

Sivrisineklerin çoğalmasını engellemenin en etkili yollarından biri durgun su kaynaklarını ortadan kaldırmak. Saksı altlıkları, kovalar, oyuncaklar, kuş sulukları, eski kaplar ve balkon köşelerinde biriken sular düzenli olarak boşaltılmalı. CDC, sivrisineklerin yumurtalarını suyun yakınına bıraktığını ve haftada bir kez su tutan kapların boşaltılıp temizlenmesini öneriyor.

Bir diğer basit yöntem ise vantilatör kullanmak. Sivrisinekler güçlü hava akımında rahat hareket edemediği için balkon, teras veya açık pencere yakınında vantilatör çalıştırmak yaklaşmalarını azaltabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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