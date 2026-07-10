Uçan Karıncaları Evden Uzak Tutmanın Basit Yolu Belli Oldu

Karıncalar yön bulmak için koku izlerinden yararlanıyor. Beyaz sirkenin keskin kokusu ise bu izleri maskeleyerek karıncaların aynı yolu takip etmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle sirke ve suyla hazırlanan karışım, özellikle kapı eşikleri, pencere kenarları ve karıncaların eve girdiği düşünülen çatlaklarda doğal bir caydırıcı olarak kullanılabiliyor.

Bu yöntemin amacı karıncaları öldürmek değil, eve girmelerini zorlaştırmak. Etkisi ise sirke kokusu azaldıkça düşebileceği için karışımın düzenli olarak yeniden uygulanması gerekiyor. Ayrıca sirke asidik yapıda olduğu için mermer, granit ve doğal taş yüzeylere doğrudan sıkılmaması öneriliyor.