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Uçan Karıncaları Evden Uzak Tutmanın Basit Yolu Belli Oldu

Uçan Karıncaları Evden Uzak Tutmanın Basit Yolu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 20:26
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Yaz aylarında kapı, pencere ve küçük çatlaklardan eve girebilen uçan karıncalar için kimyasal ürünlere gerek kalmadan uygulanabilecek doğal bir yöntem bulunuyor. Beyaz sirke ve suyla hazırlanan basit karışım, karıncaların takip ettiği koku izlerini bozarak eve yönelmelerini zorlaştırabiliyor.

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Beyaz sirke karıncaların koku izlerini bozuyor

Beyaz sirke karıncaların koku izlerini bozuyor

Karıncalar yön bulmak için koku izlerinden yararlanıyor. Beyaz sirkenin keskin kokusu ise bu izleri maskeleyerek karıncaların aynı yolu takip etmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle sirke ve suyla hazırlanan karışım, özellikle kapı eşikleri, pencere kenarları ve karıncaların eve girdiği düşünülen çatlaklarda doğal bir caydırıcı olarak kullanılabiliyor.

Bu yöntemin amacı karıncaları öldürmek değil, eve girmelerini zorlaştırmak. Etkisi ise sirke kokusu azaldıkça düşebileceği için karışımın düzenli olarak yeniden uygulanması gerekiyor. Ayrıca sirke asidik yapıda olduğu için mermer, granit ve doğal taş yüzeylere doğrudan sıkılmaması öneriliyor.

Uçan karıncaları evden uzak tutmak için sirke spreyi nasıl yapılır?

Uçan karıncaları evden uzak tutmak için sirke spreyi nasıl yapılır?

  • Bir sprey şişesine yarı yarıya beyaz sirke ve su ekleyin.

  • Şişeyi çalkalayarak karışımın iyice birleşmesini sağlayın.

  • Karışımı kapı eşikleri, pencere kenarları ve karıncaların girdiğini düşündüğünüz küçük çatlakların çevresine sıkın.

  • Sirke kokusu azaldıkça aynı işlemi yeniden uygulayın.

  • Mermer, granit ve doğal taş gibi hassas yüzeylere doğrudan sıkmamaya dikkat edin.

  • Sorun çok yoğunsa ya da evde ciddi bir istila varsa profesyonel destek almayı düşünün. 

Yaz aylarında özellikle sıcak ve nemli havalarda uçan karıncalar daha görünür hale gelebiliyor. Kapı, pencere kenarları ve küçük çatlaklar ise bu canlıların eve girebildiği en yaygın noktalar arasında yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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