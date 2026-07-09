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Denizin Üzerine Şehir Kuruyorlar: 120 Milyon Ton Kum Kullanıldı

Denizin Üzerine Şehir Kuruyorlar: 120 Milyon Ton Kum Kullanıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 14:10
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Nijerya’nın Lagos kentinde, Atlantik Okyanusu kıyısında dev bir şehir projesi yükseliyor. Eko Atlantic adı verilen proje, Victoria Island’ın yanında denizden kazanılan arazi üzerine inşa ediliyor.

Şehir için deniz tabanından çıkarılan kum belirlenen alana taşındı, sıkıştırıldı ve üzerine yeni bir yaşam alanı kurulmaya başlandı. Projede kullanılan kum miktarının yaklaşık 120 milyon tona ulaştığı belirtiliyor.

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Okyanustan kazanılan alanda yeni bir şehir kuruluyor

Okyanustan kazanılan alanda yeni bir şehir kuruluyor

Eko Atlantic, Lagos’un en yoğun ve ekonomik açıdan en önemli bölgelerinden biri olan Victoria Island’ın uzantısı olarak tasarlandı. Projenin temel amacı, şehirdeki alan ihtiyacına çözüm bulurken kıyı erozyonuna karşı da koruma sağlamak.

Lagos gibi hızla büyüyen kıyı şehirlerinde kullanılabilir arazi her geçen yıl daha değerli hale geliyor. Bu nedenle proje, okyanusun doldurulmasıyla yeni bir kara parçası oluşturulması üzerine kuruldu.

Ancak denizin üzerine şehir kurmak yalnızca kum dökmekle bitmiyor. Zeminin güçlendirilmesi, dolguların dengelenmesi, altyapının kurulması ve bölgenin okyanus dalgalarına karşı korunması gerekiyor. Bu yüzden Eko Atlantic, klasik bir konut projesinden çok daha büyük bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.

8,4 kilometrelik deniz duvarı şehri koruyacak

8,4 kilometrelik deniz duvarı şehri koruyacak

Projenin en dikkat çeken bölümlerinden biri de “Great Wall of Lagos” olarak adlandırılan deniz duvarı. Yaklaşık 8,4 kilometre uzunluğundaki bu yapı, Atlantik Okyanusu’ndan gelen güçlü dalgalara ve kıyı erozyonuna karşı yeni şehri korumak için inşa ediliyor.

Eko Atlantic tamamlandığında yaklaşık 250 bin kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Ayrıca her gün yaklaşık 150 bin kişinin çalışmak, alışveriş yapmak ya da sosyal alanları kullanmak için bölgeye gelmesi planlanıyor.

Şehir; konut, ofis, marina, ticaret, eğitim ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiren karma kullanımlı bir merkez olarak tasarlanıyor. Yani yalnızca yeni binaların yükseldiği bir alan değil, kendi içinde işleyen yeni bir şehir modeli hedefleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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