Denizin Üzerine Şehir Kuruyorlar: 120 Milyon Ton Kum Kullanıldı
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Nijerya’nın Lagos kentinde, Atlantik Okyanusu kıyısında dev bir şehir projesi yükseliyor. Eko Atlantic adı verilen proje, Victoria Island’ın yanında denizden kazanılan arazi üzerine inşa ediliyor.
Şehir için deniz tabanından çıkarılan kum belirlenen alana taşındı, sıkıştırıldı ve üzerine yeni bir yaşam alanı kurulmaya başlandı. Projede kullanılan kum miktarının yaklaşık 120 milyon tona ulaştığı belirtiliyor.
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Okyanustan kazanılan alanda yeni bir şehir kuruluyor
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8,4 kilometrelik deniz duvarı şehri koruyacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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