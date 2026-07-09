Denizin Üzerine Şehir Kuruyorlar: 120 Milyon Ton Kum Kullanıldı

Eko Atlantic, Lagos’un en yoğun ve ekonomik açıdan en önemli bölgelerinden biri olan Victoria Island’ın uzantısı olarak tasarlandı. Projenin temel amacı, şehirdeki alan ihtiyacına çözüm bulurken kıyı erozyonuna karşı da koruma sağlamak.

Lagos gibi hızla büyüyen kıyı şehirlerinde kullanılabilir arazi her geçen yıl daha değerli hale geliyor. Bu nedenle proje, okyanusun doldurulmasıyla yeni bir kara parçası oluşturulması üzerine kuruldu.

Ancak denizin üzerine şehir kurmak yalnızca kum dökmekle bitmiyor. Zeminin güçlendirilmesi, dolguların dengelenmesi, altyapının kurulması ve bölgenin okyanus dalgalarına karşı korunması gerekiyor. Bu yüzden Eko Atlantic, klasik bir konut projesinden çok daha büyük bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.