Kimin Neden Yaptığı Bilinmeyen Dev Antik Tünel Bulundu: Binlerce Yıllık Olabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kudüs yakınlarında yapılan rutin bir arkeolojik çalışma, beklenmedik bir keşfe dönüştü. Yeni bir konut alanı inşaatı öncesinde bölgede inceleme yapan arkeologlar, ilk başta doğal bir boşluk gibi görünen alanın zamanla büyük bir tünele açıldığını fark etti.
Ramat Rachel bölgesinde ortaya çıkarılan tünelin 50 metreden uzun olduğu belirtiliyor. Ancak yapının ne zaman, kim tarafından ve hangi amaçla inşa edildiği hala bilinmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tünelin amacı hala çözülemedi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne zaman yapıldığına dair kanıt bulunamadı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın