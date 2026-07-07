Kimin Neden Yaptığı Bilinmeyen Dev Antik Tünel Bulundu: Binlerce Yıllık Olabilir

Kudüs yakınlarında yapılan rutin bir arkeolojik çalışma, beklenmedik bir keşfe dönüştü. Yeni bir konut alanı inşaatı öncesinde bölgede inceleme yapan arkeologlar, ilk başta doğal bir boşluk gibi görünen alanın zamanla büyük bir tünele açıldığını fark etti.

Ramat Rachel bölgesinde ortaya çıkarılan tünelin 50 metreden uzun olduğu belirtiliyor. Ancak yapının ne zaman, kim tarafından ve hangi amaçla inşa edildiği hala bilinmiyor.

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