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Kimin Neden Yaptığı Bilinmeyen Dev Antik Tünel Bulundu: Binlerce Yıllık Olabilir

Kimin Neden Yaptığı Bilinmeyen Dev Antik Tünel Bulundu: Binlerce Yıllık Olabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 17:56
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Kudüs yakınlarında yapılan rutin bir arkeolojik çalışma, beklenmedik bir keşfe dönüştü. Yeni bir konut alanı inşaatı öncesinde bölgede inceleme yapan arkeologlar, ilk başta doğal bir boşluk gibi görünen alanın zamanla büyük bir tünele açıldığını fark etti.

Ramat Rachel bölgesinde ortaya çıkarılan tünelin 50 metreden uzun olduğu belirtiliyor. Ancak yapının ne zaman, kim tarafından ve hangi amaçla inşa edildiği hala bilinmiyor.

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Tünelin amacı hala çözülemedi

Tünelin amacı hala çözülemedi

Arkeologlar ilk aşamada tünelin eski bir su kanalı olabileceğini düşündü. Ancak bölgede yer altı su kaynağı bulunmaması ve tünel duvarlarında su taşımaya uygun sıva izlerine rastlanmaması nedeniyle bu ihtimal zayıfladı.

Tünelin insan eliyle oyulduğu düşünülüyor. Yapının bazı bölümleri çökmüş durumda, bazı kısımları ise yüzyıllar ya da binlerce yıl boyunca biriken toprakla dolmuş halde bulundu. Bu nedenle tünelin tamamı henüz ortaya çıkarılmış değil.

Araştırmacıların üzerinde durduğu ihtimallerden biri, tünelin derindeki tebeşir tabakasına ulaşmak için açılmış olabileceği. Bu durumda yapı, inşaat taşı çıkarmak ya da kireç üretmek amacıyla kullanılan maden benzeri bir alan olabilir. Ancak bu teori de henüz kesinleşmiş değil.

Ne zaman yapıldığına dair kanıt bulunamadı

Ne zaman yapıldığına dair kanıt bulunamadı

Keşfi daha gizemli hale getiren nokta ise tünelin tarihlendirilememesi oldu. Arkeologlar, yapının ne zaman oluşturulduğunu gösterebilecek küçük bir buluntuya bile ulaşamadıklarını belirtiyor.

Tünelin bulunduğu alan, Demir Çağı’ndan İslami döneme kadar farklı yerleşim izlerinin belgelendiği önemli antik noktalara oldukça yakın. Bu nedenle eğer yapı o dönemlerle bağlantılıysa, 2.500 ila 3.000 yıl öncesine uzanıyor olabilir. Ancak şu an için bu yalnızca bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Arkeologlar, tünelin inşasında büyük emek, planlama ve kaynak kullanıldığını düşünüyor. Buna rağmen yapının kimin tarafından, neden ve ne zaman açıldığı soruları şimdilik yanıtsız kalıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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