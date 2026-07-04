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Yaşam
İnek Gübresinden Klima Olmadan Serin Kalan Ev Yaptılar

İnek Gübresinden Klima Olmadan Serin Kalan Ev Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 15:57
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Hindistan’da iki arkadaş, atık malzemeleri kullanarak dikkat çeken bir çevreci ev inşa etti. Aurangabad kentinde yapılan evde 16 bin plastik şişe, çamur, kil, inek gübresi ve geri dönüştürülemeyen plastikler kullanıldı. Proje hem plastik atıkların yeniden değerlendirilmesi hem de sıcak bölgelerde klima olmadan serin kalabilen yapılar üretilebileceğini göstermesiyle ilgi çekti.

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Hindistan’ın Aurangabad kentinde iki arkadaş, klasik yapı malzemeleri yerine atıkları ve doğal malzemeleri kullanarak çevreci bir ev yaptı

Hindistan’ın Aurangabad kentinde iki arkadaş, klasik yapı malzemeleri yerine atıkları ve doğal malzemeleri kullanarak çevreci bir ev yaptı

Namita Kapale ve Kalyani Bharmbe tarafından hayata geçirilen projede 16 bin plastik şişe kullanıldı.

Evde yalnızca plastik şişeler değil; çamur, kil, inek gübresi ve geri dönüştürülemeyen plastikler de yer aldı. Böylece normalde çöpe gidecek büyük miktarda atık, yaşanabilir bir yapının parçasına dönüştürüldü.

Plastik atıklar evin duvarına dönüştü

Plastik atıklar evin duvarına dönüştü

Projeyi dikkat çekici hale getiren en önemli detaylardan biri, kullanılan atık miktarı oldu. Evde 16 bin plastik şişenin yanı sıra 12-13 ton geri dönüştürülemeyen plastik kullanıldı. Bu malzemeler, yapının duvarlarında değerlendirilerek atık olmaktan çıkarıldı.

Plastik şişeler, inşaatta dolgu ve yapı elemanı olarak kullanıldı. Çamur ve kil gibi doğal malzemelerle desteklenen yapı, geleneksel inşaat anlayışından farklı bir örnek ortaya koydu.

Bu yöntem, plastik atık sorununa tek başına kesin bir çözüm sunmasa da çöpe gidecek malzemelerin doğru planlamayla yeniden kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle geri dönüşüm zincirine kolayca dahil edilemeyen plastikler için alternatif kullanım alanı oluşturması dikkat çekiyor.

Klima olmadan serin kalıyor

Klima olmadan serin kalıyor

Evin en ilgi çeken özelliklerinden biri, sıcak havalarda klima kullanılmadan serin kalabilmesi. Yapıda kullanılan çamur, kil ve inek gübresi gibi doğal malzemeler, iç mekanın daha serin kalmasına yardımcı oluyor.

Sıcak bölgelerde beton ve klasik yapı malzemeleri ısıyı uzun süre tutabildiği için evlerin içi daha bunaltıcı hale gelebiliyor. Bu projede ise doğal malzemeler ve atıkların birlikte kullanılmasıyla daha dengeli bir iç ortam hedeflendi.

Ev, hem plastik atıkların yeniden değerlendirilmesi hem de enerji tüketimini azaltabilecek yapı fikirleri açısından dikkat çekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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