İnek Gübresinden Klima Olmadan Serin Kalan Ev Yaptılar
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Hindistan’da iki arkadaş, atık malzemeleri kullanarak dikkat çeken bir çevreci ev inşa etti. Aurangabad kentinde yapılan evde 16 bin plastik şişe, çamur, kil, inek gübresi ve geri dönüştürülemeyen plastikler kullanıldı. Proje hem plastik atıkların yeniden değerlendirilmesi hem de sıcak bölgelerde klima olmadan serin kalabilen yapılar üretilebileceğini göstermesiyle ilgi çekti.
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Hindistan’ın Aurangabad kentinde iki arkadaş, klasik yapı malzemeleri yerine atıkları ve doğal malzemeleri kullanarak çevreci bir ev yaptı
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Plastik atıklar evin duvarına dönüştü
Klima olmadan serin kalıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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