İnek Gübresinden Klima Olmadan Serin Kalan Ev Yaptılar

Evin en ilgi çeken özelliklerinden biri, sıcak havalarda klima kullanılmadan serin kalabilmesi. Yapıda kullanılan çamur, kil ve inek gübresi gibi doğal malzemeler, iç mekanın daha serin kalmasına yardımcı oluyor.

Sıcak bölgelerde beton ve klasik yapı malzemeleri ısıyı uzun süre tutabildiği için evlerin içi daha bunaltıcı hale gelebiliyor. Bu projede ise doğal malzemeler ve atıkların birlikte kullanılmasıyla daha dengeli bir iç ortam hedeflendi.

Ev, hem plastik atıkların yeniden değerlendirilmesi hem de enerji tüketimini azaltabilecek yapı fikirleri açısından dikkat çekiyor.