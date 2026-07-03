Ormanın İçinde 13 Metrelik Piramit Buldular! Yüzyıllar Sonra Ortaya Çıktı
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Meksika’da yoğun ormanların arasında yüzyıllardır saklı kalan bir Maya şehri ortaya çıkarıldı. Calakmul Biyosfer Rezervi’nin kuzeyinde keşfedilen antik kente, ulaşımının zorluğu nedeniyle “yol yok” anlamına gelen Minanbé adı verildi. Alanda 13 metreyi aşan bir piramit tapınağı, meydanlar, saray yapıları, su kanalları ve 14 stel ile altar bulundu.
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Ormanın içinde 13 metrelik piramit bulundu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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