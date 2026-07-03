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Ormanın İçinde 13 Metrelik Piramit Buldular! Yüzyıllar Sonra Ortaya Çıktı

Ormanın İçinde 13 Metrelik Piramit Buldular! Yüzyıllar Sonra Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 18:11
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Meksika’da yoğun ormanların arasında yüzyıllardır saklı kalan bir Maya şehri ortaya çıkarıldı. Calakmul Biyosfer Rezervi’nin kuzeyinde keşfedilen antik kente, ulaşımının zorluğu nedeniyle “yol yok” anlamına gelen Minanbé adı verildi. Alanda 13 metreyi aşan bir piramit tapınağı, meydanlar, saray yapıları, su kanalları ve 14 stel ile altar bulundu.

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Ormanın içinde 13 metrelik piramit bulundu

Ormanın içinde 13 metrelik piramit bulundu

Minanbé’de yapılan incelemelerde, kentin yalnızca küçük bir yerleşimden ibaret olmadığı anlaşıldı. Alanda meydanlar, teraslar, su kanalları, saray yapıları, dini alanlar ve 13 metreyi aşan bir piramit tapınağı tespit edildi.

Yaklaşık 15 hektarlık bir alana yayılan antik kentte 14 stel ve altar bulunması da dikkat çekti. Bu kadar çok anıtın varlığı, Minanbé’nin kendi döneminde bölgesel açıdan önemli bir merkez olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, alandaki yazıtlar, seramikler ve mimari özellikler üzerinden kentin özellikle MS 600-900 yılları arasındaki Geç Klasik Dönem’de öne çıktığını düşünüyor. Bu dönem, Maya şehir devletlerinin güç kazandığı ve ardından çözülme sürecine girdiği yıllara denk geliyor.

Yağmalanmamış olması keşfi daha değerli hale getirdi

Yağmalanmamış olması keşfi daha değerli hale getirdi

Minanbé’yi önemli kılan ayrıntılardan biri de kentin büyük ölçüde yağmalanmamış olması. Pek çok antik alanda kaçak kazılar ve define arayışları nedeniyle ciddi tahribat yaşanırken, bu bölgede belirgin bir yağma izine rastlanmadı.

Bu durum, arkeologlara Maya yaşamına ve kent düzenine dair daha temiz bir tablo sunuyor. Zaman ve hava koşulları bazı yapılarda aşınmaya neden olsa da alandaki mimari izler ve taş anıtlar, kentin geçmişteki işlevi hakkında önemli bilgiler veriyor.

Keşif, Maya dünyasının hala tamamen bilinmediğini bir kez daha gösterdi. Yoğun ormanların altında kalan Minanbé, teknolojinin ve saha çalışmalarının birleşmesiyle gün yüzüne çıkarılan yeni antik kentlerden biri olarak kayıtlara geçti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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