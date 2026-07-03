Ormanın İçinde 13 Metrelik Piramit Buldular! Yüzyıllar Sonra Ortaya Çıktı

Minanbé’de yapılan incelemelerde, kentin yalnızca küçük bir yerleşimden ibaret olmadığı anlaşıldı. Alanda meydanlar, teraslar, su kanalları, saray yapıları, dini alanlar ve 13 metreyi aşan bir piramit tapınağı tespit edildi.

Yaklaşık 15 hektarlık bir alana yayılan antik kentte 14 stel ve altar bulunması da dikkat çekti. Bu kadar çok anıtın varlığı, Minanbé’nin kendi döneminde bölgesel açıdan önemli bir merkez olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, alandaki yazıtlar, seramikler ve mimari özellikler üzerinden kentin özellikle MS 600-900 yılları arasındaki Geç Klasik Dönem’de öne çıktığını düşünüyor. Bu dönem, Maya şehir devletlerinin güç kazandığı ve ardından çözülme sürecine girdiği yıllara denk geliyor.