article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şehrin Ortasına Gizli Vadi Gibi Apartman İnşa Ettiler

Şehrin Ortasına Gizli Vadi Gibi Apartman İnşa Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 17:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa’nın Bordeaux kentinde tamamlanan La Vallée Verte, şehir içinde saklı bir yeşil alan fikriyle tasarlandı. Dışarıdan modern apartman blokları gibi görünen yapı, iç kısmında bitkilerle dolu yemyeşil bir avlu barındırıyor. 70 dairelik proje, hem konut alanı hem de çevreci mimari yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa’nın Bordeaux kentinde tamamlanan La Vallée Verte, dışarıdan bakıldığında üç ayrı apartman bloğundan oluşan modern bir konut projesi gibi görünüyor.

Fransa’nın Bordeaux kentinde tamamlanan La Vallée Verte, dışarıdan bakıldığında üç ayrı apartman bloğundan oluşan modern bir konut projesi gibi görünüyor.

Ancak yapının asıl dikkat çeken kısmı dış cephesinde değil, blokların ortasında gizlenen yemyeşil avluda ortaya çıkıyor.

Üçgen bir arsa üzerine yerleştirilen yapıda blokların çatı çizgileri, birbirlerinin güneşini kesmeyecek şekilde tasarlandı. Böylece her bina mümkün olduğunca gün ışığı alırken, iç kısımda tamamen farklı bir dünya oluşturuldu. Avluya girildiğinde küçük ağaçlar, çalılar ve farklı bitki türleriyle kaplı bir alan ortaya çıkıyor.

Apartmanların ortasına gizli bir vadi yerleştirildi

Apartmanların ortasına gizli bir vadi yerleştirildi

Projede amaç, klasik bir apartman avlusundan çok doğal bir vadi hissi yaratmaktı. Bu nedenle iç avlu yalnızca zeminde birkaç bitki bulunan bir alan olarak değil, katlara yayılan canlı bir peyzaj gibi tasarlandı.

Daireler iç avluya bakıyor ve her dairenin özel loggia alanında farklı boyutlarda saksılar yer alıyor. Katlarda kullanılan bitki türleri de değişiyor. Böylece yapı, tek tip bir bahçe yerine doğal ekosistemi taklit eden katmanlı bir yeşil alan etkisi oluşturuyor.

Bitkilerin bakımı için de yapıya özel bir detay eklendi. Loggia bölümlerindeki ortak duvarlarda bahçıvanların bir alandan diğerine geçebilmesi için küçük geçiş kapıları bulunuyor. Bu sayede yapının ortasındaki yeşil alan yalnızca dekoratif bir unsur olarak kalmıyor, düzenli olarak korunabilecek yaşayan bir peyzaja dönüşüyor.

70 dairelik yapı çevreci detaylarla tasarlandı

70 dairelik yapı çevreci detaylarla tasarlandı

La Vallée Verte, toplam 5 bin 250 metrekarelik alana yayılan üç bloktan oluşuyor. Projede toplam 70 daire yer alıyor. Yapılardan birinin zemin katında ise kendi açık alanına sahip bir kreş bulunuyor.

Projenin bulunduğu alan, Garonne Nehri kıyısında yer aldığı için taşkın riski de tasarımda dikkate alındı. Bu nedenle zemin kattaki daireler sokak seviyesine yükseltildi. Böylece olası su baskınlarında suyun evlerin içinden değil, yapının altından geçmesi hedeflendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın