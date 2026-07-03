Şehrin Ortasına Gizli Vadi Gibi Apartman İnşa Ettiler

Projede amaç, klasik bir apartman avlusundan çok doğal bir vadi hissi yaratmaktı. Bu nedenle iç avlu yalnızca zeminde birkaç bitki bulunan bir alan olarak değil, katlara yayılan canlı bir peyzaj gibi tasarlandı.

Daireler iç avluya bakıyor ve her dairenin özel loggia alanında farklı boyutlarda saksılar yer alıyor. Katlarda kullanılan bitki türleri de değişiyor. Böylece yapı, tek tip bir bahçe yerine doğal ekosistemi taklit eden katmanlı bir yeşil alan etkisi oluşturuyor.

Bitkilerin bakımı için de yapıya özel bir detay eklendi. Loggia bölümlerindeki ortak duvarlarda bahçıvanların bir alandan diğerine geçebilmesi için küçük geçiş kapıları bulunuyor. Bu sayede yapının ortasındaki yeşil alan yalnızca dekoratif bir unsur olarak kalmıyor, düzenli olarak korunabilecek yaşayan bir peyzaja dönüşüyor.