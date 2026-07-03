Şehrin Ortasına Gizli Vadi Gibi Apartman İnşa Ettiler
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Fransa’nın Bordeaux kentinde tamamlanan La Vallée Verte, şehir içinde saklı bir yeşil alan fikriyle tasarlandı. Dışarıdan modern apartman blokları gibi görünen yapı, iç kısmında bitkilerle dolu yemyeşil bir avlu barındırıyor. 70 dairelik proje, hem konut alanı hem de çevreci mimari yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
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Fransa’nın Bordeaux kentinde tamamlanan La Vallée Verte, dışarıdan bakıldığında üç ayrı apartman bloğundan oluşan modern bir konut projesi gibi görünüyor.
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Apartmanların ortasına gizli bir vadi yerleştirildi
70 dairelik yapı çevreci detaylarla tasarlandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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