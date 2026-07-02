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Dünyanın En Mutlu Hayvanı Deniyordu: O Gülüşün Sırrı Çözüldü!

Dünyanın En Mutlu Hayvanı Deniyordu: O Gülüşün Sırrı Çözüldü!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 15:03
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Sosyal medyada sık sık “dünyanın en mutlu hayvanı” olarak anılan quokka, fotoğraflarda sürekli gülümsüyor gibi görünmesiyle viral oldu. Peki bu sevimli canlı gerçekten var mı, yoksa internetin büyüttüğü bir şehir efsanesi mi? Cevap net: Quokka gerçek bir tür. Ancak yüzündeki “gülümseme”, sanıldığı gibi sürekli mutlu olmasından değil, yüz yapısından kaynaklanıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Quokka neden hep gülümsüyor gibi görünüyor?

Quokka neden hep gülümsüyor gibi görünüyor?

Quokka’nın viral olmasının en büyük nedeni yüzündeki ifade. Fotoğraflarda ağzı yukarı kıvrılmış gibi göründüğü için çoğu kişi onun gerçekten gülümsediğini düşünüyor. Ancak bu ifade, doğrudan mutluluk anlamına gelmiyor.

Quokka’nın “gülümsemesi”, yüz ve ağız yapısından kaynaklanan anatomik bir görünüm. Yani bu canlılar her an mutlu oldukları için değil, yüz şekilleri böyle olduğu için gülümsüyor gibi görünüyor.

Bu durum, insanların hayvanlara insana ait duygular yükleme eğilimiyle de bağlantılı. Quokka’nın yüz ifadesini “mutluluk” olarak okumamız aslında biraz bizim algımızdan kaynaklanıyor. Kısacası quokka sevimli, gerçek ve sosyal medyada göründüğü kadar fotojenik; ancak sürekli neşeden gülümseyen bir hayvan değil.

Quokkalar büyük ölçüde Batı Avustralya’da görülür

Quokkalar büyük ölçüde Batı Avustralya’da görülür

Özellikle Rottnest Island, quokka görmek isteyen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri haline gelmiştir.

Bu küçük keseli memeliler otçuldur. Genellikle otlar, yapraklar ve bitkilerle beslenirler. Çoğunlukla gece aktif olan quokkalar, gündüzleri gölge ve korunaklı alanlarda dinlenebilir.

Her ne kadar sevimli ve insana alışkın görünseler de quokkalar evcil hayvan değildir. Vahşi hayvan statüsündedirler ve doğal yaşam alanlarında korunmaları gerekir.

Quokka’nın dünya çapında tanınmasında “quokka selfie” akımının büyük etkisi oldu

Quokka’nın dünya çapında tanınmasında “quokka selfie” akımının büyük etkisi oldu

Rottnest Island’a giden pek çok ziyaretçi, bu sevimli hayvanlarla fotoğraf çekmeye çalışıyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli kurallar var.

Quokkaları beslemek, onlara dokunmak ya da kucağa almak doğru değildir. İnsan yiyecekleri quokkaların sağlığı için zararlı olabilir. Ayrıca hayvana dokunmak hem stres yaratabilir hem de doğal davranışlarını etkileyebilir.

En doğru yöntem, quokka kendiliğinden yaklaşsa bile mesafeyi korumak ve fotoğrafı temas etmeden çekmektir. Yani bu hayvanlarla selfie çekmek tamamen yasak bir fikir gibi görülmese de sınır çok net: Dokunmak yok, beslemek yok, zorla yaklaştırmak yok.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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