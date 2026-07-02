Dünyanın En Mutlu Hayvanı Deniyordu: O Gülüşün Sırrı Çözüldü!
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Sosyal medyada sık sık “dünyanın en mutlu hayvanı” olarak anılan quokka, fotoğraflarda sürekli gülümsüyor gibi görünmesiyle viral oldu. Peki bu sevimli canlı gerçekten var mı, yoksa internetin büyüttüğü bir şehir efsanesi mi? Cevap net: Quokka gerçek bir tür. Ancak yüzündeki “gülümseme”, sanıldığı gibi sürekli mutlu olmasından değil, yüz yapısından kaynaklanıyor.
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Quokka neden hep gülümsüyor gibi görünüyor?
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Quokkalar büyük ölçüde Batı Avustralya’da görülür
Quokka’nın dünya çapında tanınmasında “quokka selfie” akımının büyük etkisi oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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