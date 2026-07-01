50 Fidanla Başladı, 15 Bin Ağaca Ulaştı: Her Hafta Hasat Alıp Resmen Para Basıyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
50 fidanla başladı, 15 bin bitkiye ulaştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her hafta hasat alıyor, ürün beklemeden satılıyor
Muzun kilogramı, alıcının ürünü doğrudan çiftlikten alması halinde 5 Brezilya realinden satılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın