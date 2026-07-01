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50 Fidanla Başladı, 15 Bin Ağaca Ulaştı: Her Hafta Hasat Alıp Resmen Para Basıyor!

50 Fidanla Başladı, 15 Bin Ağaca Ulaştı: Her Hafta Hasat Alıp Resmen Para Basıyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 14:46
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Brezilya’da bir üretici, daha önce soya üretimi için kiraya verilen arazisini muz bahçesine dönüştürerek dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. İlk olarak yalnızca 50 fidanla başlayan deneme, bugün yaklaşık 15 bin muz bitkisinin bulunduğu 9 hektarlık bir üretim alanına dönüştü.

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50 fidanla başladı, 15 bin bitkiye ulaştı

50 fidanla başladı, 15 bin bitkiye ulaştı

Üreticinin muz yetiştiriciliğine yönelmesinde, kurak dönemde fiyatların yükselmesi etkili oldu. Teixeira, ailesinden birinin muz yetiştirdiğini ancak kurak sezonda sulama sorunu yaşadığını görünce bu alandaki fırsatı fark etti. Muzun özellikle arzın azaldığı dönemde daha değerli hale gelmesi, üretim planının sulama üzerine kurulmasını sağladı.

Bugün Estância São Francisco’da muz üretimi yaklaşık 9 hektarlık alanda yapılıyor. Arazide çimlenme ve hasat aşamasındaki bitkilerle birlikte yaklaşık 15 bin muz bitkisi bulunuyor. Üretim sürecinde sulama, hastalık ve zararlı kontrolü, doğru dikim aralığı ve planlı hasat sistemi birlikte yürütülüyor.

Üretici, Senar Mato Grosso’nun Teknik ve Yönetimsel Destek Programı’ndan da yararlanıyor. Program kapsamında yapılan yönlendirmelerle dikim aralıkları düzenlendi, ekim sistemi planlandı ve bahçede farklı yaşlardaki alanlarla yıl boyunca hasat alınabilecek bir düzen kuruldu.

Her hafta hasat alıyor, ürün beklemeden satılıyor

Her hafta hasat alıyor, ürün beklemeden satılıyor

Muz bahçesindeki en önemli stratejilerden biri kademeli dikim sistemi oldu. Bahçede aynı anda farklı yaşlarda parseller bulunuyor. Bir bölüm hasat edilirken başka bir bölüm filizlenme, bir diğeri gelişme, başka bir bölüm ise salkım oluşturma aşamasında oluyor. Böylece üretim tek bir döneme sıkışmıyor.

Canal Rural’a konuşan Eduardo Carneiro Teixeira, bu sistem sayesinde yıl boyunca üretim yapılabildiğini ve her hafta hasat alınabildiğini belirtiyor. Düzenli üretim, alıcılarla daha istikrarlı ilişki kurulmasını sağlıyor. Hasat edilen ürünler Tangará da Serra’nın yanı sıra çevre kentlere de gönderiliyor.

Muzun kilogramı, alıcının ürünü doğrudan çiftlikten alması halinde 5 Brezilya realinden satılıyor

Muzun kilogramı, alıcının ürünü doğrudan çiftlikten alması halinde 5 Brezilya realinden satılıyor

Son tüketiciye doğrudan satış yapılsa fiyatın 7 Brezilya realine kadar çıkabileceği belirtiliyor. Üretici için asıl avantaj ise ürünün uzun süre depoda beklememesi ve düzenli hasatla birlikte sürekli gelir akışı sağlaması.

Projede kullanılan BRS Terra-Anã çeşidi de üretimin verimini artıran unsurlardan biri oldu. Canal Rural’a göre bu çeşit, daha düşük boylu yapısı sayesinde bölgede etkili olan rüzgarlara karşı avantaj sağlıyor. Ayrıca bazı hastalıklara karşı dayanıklılığı ve daha yüksek verim potansiyeli nedeniyle bahçede baskın çeşit haline geldi.

Estância São Francisco örneği, küçük arazilerde doğru ürün seçimi, sulama altyapısı ve teknik destekle gelir potansiyelinin nasıl artırılabileceğini gösteriyor. Soya bölgesi olarak bilinen bir alanda başlayan küçük deneme, bugün yıl boyunca hasat veren 15 bin bitkilik bir muz bahçesine dönüşmüş durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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