50 Fidanla Başladı, 15 Bin Ağaca Ulaştı: Her Hafta Hasat Alıp Resmen Para Basıyor!

Muz bahçesindeki en önemli stratejilerden biri kademeli dikim sistemi oldu. Bahçede aynı anda farklı yaşlarda parseller bulunuyor. Bir bölüm hasat edilirken başka bir bölüm filizlenme, bir diğeri gelişme, başka bir bölüm ise salkım oluşturma aşamasında oluyor. Böylece üretim tek bir döneme sıkışmıyor.

Canal Rural’a konuşan Eduardo Carneiro Teixeira, bu sistem sayesinde yıl boyunca üretim yapılabildiğini ve her hafta hasat alınabildiğini belirtiyor. Düzenli üretim, alıcılarla daha istikrarlı ilişki kurulmasını sağlıyor. Hasat edilen ürünler Tangará da Serra’nın yanı sıra çevre kentlere de gönderiliyor.