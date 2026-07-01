Avrupalılar Pencerelerini Neden Alüminyum Folyo ile Kaplıyor?
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Avrupa’da etkisini artıran sıcak hava dalgaları, klima kullanmadan evi serin tutmanın yollarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'da sosyal medyada yayılan yöntemlerden biri de pencerelere alüminyum folyo takmak oldu.
Peki ama neden? Alüminyum folyo sıcaklarda ne işe yarıyor? Bakalım!
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Amaç, güneşi camdan içeri girmeden yansıtmak
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Folyo tek başına yeterli değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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