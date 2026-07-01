Avrupalılar Pencerelerini Neden Alüminyum Folyo ile Kaplıyor?

Alüminyum folyo, parlak yüzeyi sayesinde güneş ışığını geri yansıtabiliyor. Bu nedenle sıcak havalarda pencere önüne yerleştirildiğinde, odanın içine giren ışık ve ısı miktarını azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Ancak uzmanlara göre burada en önemli nokta folyonun nereye yerleştirildiği. Folyo pencerenin iç tarafına yapıştırıldığında, güneş ışığı önce camı ısıtıyor; ısı cam ile folyo arasında sıkışabiliyor. Bu da özellikle çift camlı pencerelerde camın daha fazla ısınmasına ve bazı durumlarda çatlama riskine yol açabiliyor.

Yöntem uygulanacaksa folyonun mümkün olduğunca pencerenin dış tarafında kullanılması öneriliyor. Amaç, güneş ışığını cama ulaşmadan önce geri çevirmek. Ayrıca ince mutfak folyoları yerine daha dayanıklı folyo kullanılması ve folyonun doğrudan cama yapıştırılmaması daha güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor.