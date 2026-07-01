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Avrupalılar Pencerelerini Neden Alüminyum Folyo ile Kaplıyor?

Avrupalılar Pencerelerini Neden Alüminyum Folyo ile Kaplıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 12:25
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Avrupa’da etkisini artıran sıcak hava dalgaları, klima kullanmadan evi serin tutmanın yollarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'da sosyal medyada yayılan yöntemlerden biri de pencerelere alüminyum folyo takmak oldu. 

Peki ama neden? Alüminyum folyo sıcaklarda ne işe yarıyor? Bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Amaç, güneşi camdan içeri girmeden yansıtmak

Amaç, güneşi camdan içeri girmeden yansıtmak

Alüminyum folyo, parlak yüzeyi sayesinde güneş ışığını geri yansıtabiliyor. Bu nedenle sıcak havalarda pencere önüne yerleştirildiğinde, odanın içine giren ışık ve ısı miktarını azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Ancak uzmanlara göre burada en önemli nokta folyonun nereye yerleştirildiği. Folyo pencerenin iç tarafına yapıştırıldığında, güneş ışığı önce camı ısıtıyor; ısı cam ile folyo arasında sıkışabiliyor. Bu da özellikle çift camlı pencerelerde camın daha fazla ısınmasına ve bazı durumlarda çatlama riskine yol açabiliyor.

Yöntem uygulanacaksa folyonun mümkün olduğunca pencerenin dış tarafında kullanılması öneriliyor. Amaç, güneş ışığını cama ulaşmadan önce geri çevirmek. Ayrıca ince mutfak folyoları yerine daha dayanıklı folyo kullanılması ve folyonun doğrudan cama yapıştırılmaması daha güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Folyo tek başına yeterli değil

Folyo tek başına yeterli değil

Pencerelere alüminyum folyo takmak, sıcak havalarda geçici ve ucuz bir çözüm olarak görülüyor. Ancak kalıcı bir serinlik yöntemi değil. Özellikle estetik açıdan hoş görünmemesi, bina yönetimi kurallarına takılabilmesi ve yanlış uygulandığında camlara zarar verme ihtimali nedeniyle dikkatli kullanılması gerekiyor.

Uzmanlar, folyoyu doğrudan cama yapıştırmak yerine karton gibi bir yüzey üzerine yerleştirip pencerenin dış tarafında kullanmanın daha güvenli olabileceğini belirtiyor. Bu yöntem hem camı korumaya yardımcı oluyor hem de ısının doğrudan pencere yüzeyinde birikmesini azaltabiliyor.

Met Office ise sıcak havalarda evleri serin tutmak için günün en sıcak saatlerinde pencere ve kapıların kapalı tutulmasını, güneş alan odalarda perde veya panjurların kapatılmasını öneriyor. Akşam saatlerinde dışarıdaki hava serinlediğinde pencereleri açmak ise evin havalanmasına yardımcı olabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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