2,3 Milyon Dolarlık Köprüye 90 Derecelik Viraj Yaptılar: 7 Mühendis Görevden Alındı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal kentinde yapılan yeni demir yolu üst geçidi, tamamlanır tamamlanmaz ülkenin en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi. Ancak bunun nedeni ulaşımı rahatlatması değil, köprünün üzerinde yer alan neredeyse 90 derecelik keskin viraj oldu.

Aishbagh bölgesinde inşa edilen 648 metrelik köprü, Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar ve istasyon bölgesini Yeni Bhopal’a bağlamak için planlanmıştı. Yaklaşık 2,3 milyon dolara mal olan projenin, demir yolu geçitlerinde yaşanan uzun beklemeleri azaltması ve her gün yaklaşık 300 bin kişinin yolculuğunu kolaylaştırması hedefleniyordu.

Tartışmaların büyümesi üzerine Madhya Pradesh Başbakanı Mohan Yadav, projeyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın ardından aralarında iki başmühendisin de bulunduğu 7 mühendis görevden uzaklaştırıldı.