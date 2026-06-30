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2,3 Milyon Dolarlık Köprüye 90 Derecelik Viraj Yaptılar: 7 Mühendis Görevden Alındı

2,3 Milyon Dolarlık Köprüye 90 Derecelik Viraj Yaptılar: 7 Mühendis Görevden Alındı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 12:09
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Hindistan’da yapımı tamamlanan bir demir yolu üst geçidi, ulaşımı kolaylaştırmak yerine tasarımıyla tartışma yarattı. Yaklaşık 2,3 milyon dolara mal olan köprüdeki neredeyse 90 derecelik dönüş sosyal medyada gündem olunca, projede görev alan 7 mühendis hakkında işlem başlatıldı.

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Sosyal medyada gündem olunca soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada gündem olunca soruşturma başlatıldı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal kentinde yapılan yeni demir yolu üst geçidi, tamamlanır tamamlanmaz ülkenin en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi. Ancak bunun nedeni ulaşımı rahatlatması değil, köprünün üzerinde yer alan neredeyse 90 derecelik keskin viraj oldu.

Aishbagh bölgesinde inşa edilen 648 metrelik köprü, Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar ve istasyon bölgesini Yeni Bhopal’a bağlamak için planlanmıştı. Yaklaşık 2,3 milyon dolara mal olan projenin, demir yolu geçitlerinde yaşanan uzun beklemeleri azaltması ve her gün yaklaşık 300 bin kişinin yolculuğunu kolaylaştırması hedefleniyordu.

Tartışmaların büyümesi üzerine Madhya Pradesh Başbakanı Mohan Yadav, projeyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın ardından aralarında iki başmühendisin de bulunduğu 7 mühendis görevden uzaklaştırıldı.

Tasarım 7 yılda 3 kez değişmiş

Tasarım 7 yılda 3 kez değişmiş

Aktarılan bilgilere göre köprünün tasarımı, Kamu İşleri Departmanı ile demir yolu yetkilileri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yıllar içinde 3 kez değiştirildi. İlk planlarda yolun mevcut hizaya uygun şekilde daha farklı bir açıyla ilerlemesi beklenirken, metro hattı ve sınırlı arazi gibi nedenlerle proje giderek karmaşık bir hale geldi.

Projede görev alan bazı yetkililer, keskin dönüşün sınırlı arazi ve yakındaki metro istasyonu nedeniyle kaçınılmaz hale geldiğini savundu. Ancak yerel yönetim, daha güvenli bir dönüş için ek arazi alınmasını gündeme getirdi.

Bhopal’da ulaşımı rahatlatması beklenen köprü, şimdilik amacından çok tasarımıyla konuşuluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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