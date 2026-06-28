Yiyince Karanlıkta Daha İyi Görürüz Sanıyorduk! Arkasından Savaş Propagandası Çıktı

Havuç ve gece görüşü arasındaki güçlü bağın yayılmasında II. Dünya Savaşı döneminin önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. İngiltere’de savaş yıllarında havuç, hem halkın beslenmesini desteklemek hem de bazı askeri başarıları açıklamak için sık sık öne çıkarıldı.

O dönemde İngiliz pilotlarının gece hedefleri daha iyi görmesinin havuç yemeleriyle bağlantılı olduğu anlatıldı. Ancak bu anlatının, radar teknolojisinin başarısını gizlemek için kullanılan bir propaganda hikayesi olduğu kabul ediliyor. Yani havuç gerçekten göz sağlığıyla ilişkili olsa da “karanlıkta daha iyi görme” efsanesi büyük ölçüde abartılarak yayıldı.