Yiyince Karanlıkta Daha İyi Görürüz Sanıyorduk! Arkasından Savaş Propagandası Çıktı
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Efsanenin arkasında savaş dönemi propagandası var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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