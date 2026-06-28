article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yiyince Karanlıkta Daha İyi Görürüz Sanıyorduk! Arkasından Savaş Propagandası Çıktı

Yiyince Karanlıkta Daha İyi Görürüz Sanıyorduk! Arkasından Savaş Propagandası Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 10:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

“Havuç ye, gözlerin daha iyi görür” sözü yıllardır en çok duyulan beslenme tavsiyelerinden biri. Ancak işin gerçeği biraz daha farklı. Havuç göz sağlığı için faydalı olabilir ama bu, herkesin havuç yiyerek karanlıkta daha iyi göreceği anlamına gelmiyor.

Kaynak, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsanenin arkasında savaş dönemi propagandası var

Efsanenin arkasında savaş dönemi propagandası var

Havuç ve gece görüşü arasındaki güçlü bağın yayılmasında II. Dünya Savaşı döneminin önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. İngiltere’de savaş yıllarında havuç, hem halkın beslenmesini desteklemek hem de bazı askeri başarıları açıklamak için sık sık öne çıkarıldı.

O dönemde İngiliz pilotlarının gece hedefleri daha iyi görmesinin havuç yemeleriyle bağlantılı olduğu anlatıldı. Ancak bu anlatının, radar teknolojisinin başarısını gizlemek için kullanılan bir propaganda hikayesi olduğu kabul ediliyor. Yani havuç gerçekten göz sağlığıyla ilişkili olsa da “karanlıkta daha iyi görme” efsanesi büyük ölçüde abartılarak yayıldı.

Havuç göz sağlığı için neden önemli?

Havuç göz sağlığı için neden önemli?

Havuçta bulunan beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülebilen bir bileşiktir. A vitamini ise retinanın ışığa uyum sağlamasında ve düşük ışıkta görme sürecinde görev alan yapılar için gereklidir. Bu yüzden A vitamini eksikliği olan kişilerde gece körlüğü görülebilir.

Bu noktada havuç gerçekten işe yarayabilir. Eğer bir kişide A vitamini eksikliği varsa, havuç gibi beta-karoten kaynakları ya da uygun takviyeler göz sağlığını destekleyebilir. Ancak burada önemli olan eksikliğin giderilmesidir; yani havuç, zaten yeterli A vitamini alan birine ekstra gece görüşü kazandırmaz.

Daha fazla havuç daha iyi görüş demek değil

Daha fazla havuç daha iyi görüş demek değil

Sağlıklı ve dengeli beslenen birçok kişide A vitamini eksikliği nadir görülür. Bu kişiler için havuç yemek göz sağlığını destekleyen iyi bir beslenme tercihi olabilir ama gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmaz, miyobu düzeltmez ya da karanlıkta olağanüstü görme sağlamaz.

A vitamini yalnızca havuçtan da alınmaz. Tatlı patates, ıspanak, lahana, yumurta sarısı ve bazı süt ürünleri de bu açıdan önemli kaynaklar arasında yer alır. Kısacası havuç faydalıdır ama yıllardır anlatıldığı gibi karanlıkta kedi gibi görmenizi sağlayan sihirli bir yiyecek değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın