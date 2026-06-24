Sahaya Sığmayacak Futbol Topu Yaptılar: Tamı Tamına 14,6 Metre!

Dev top, Dünya Kupası etrafında topluluk duygusu yaratmak için de kullanıldı. Etkinlik kapsamında gençlere ve yerel topluluklara futbol topu bağışı yapılması planlandı.

Sergi süreci bittikten sonra ise dev topun mümkün olduğunca yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece proje, hem Dünya Kupası heyecanını büyüten hem de rekorlar kitabına giren sıra dışı bir etkinlik olarak öne çıktı.