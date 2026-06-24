Sahaya Sığmayacak Futbol Topu Yaptılar: Tamı Tamına 14,6 Metre!
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14,6 metrelik top rekor kırdı
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Dünya Kupası heyecanı için hazırlandı
Sadece rekor için yapılmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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