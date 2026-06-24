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Sahaya Sığmayacak Futbol Topu Yaptılar: Tamı Tamına 14,6 Metre!

etiket Sahaya Sığmayacak Futbol Topu Yaptılar: Tamı Tamına 14,6 Metre!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 15:03
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Futbol topu denince akla genellikle sahada kolayca yuvarlanan klasik boyutlar geliyor. Ancak Boston’da hazırlanan dev top, bu fikri tamamen değiştirdi. 14,6 metre çapındaki dev futbol topu, Dünya Kupası heyecanını kutlamak için hazırlandı ve Guinness Dünya Rekorları’na girmeyi başardı.

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14,6 metrelik top rekor kırdı

14,6 metrelik top rekor kırdı

Guinness Dünya Rekorları’na göre dev futbol topunun çapı 14,618 metre olarak ölçüldü. Böylece yapı, dünyanın en büyük futbol topu unvanını aldı.

Top, 12 Haziran 2026’da Boston’da resmi olarak tescillendi. Önceki rekorun yaklaşık 11,9 metre çapındaki bir futbol topuna ait olduğu belirtilirken, yeni top bu ölçüyü belirgin şekilde geride bıraktı.

Dünya Kupası heyecanı için hazırlandı

Dünya Kupası heyecanı için hazırlandı

Dev futbol topu, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında kentte oluşan heyecanı artırmak için hazırlandı. Massachusetts Port Authority, Suffolk Construction ve HNTB Corporation iş birliğiyle hayata geçirilen proje, aynı zamanda halka açık bir etkinlik alanının parçası oldu.

Top, Boston sahilinde Piers Park II bölgesinde sergilendi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, Dünya Kupası atmosferini dev bir rekor denemesiyle bir arada görme fırsatı buldu.

Sadece rekor için yapılmadı

Sadece rekor için yapılmadı

Dev top, Dünya Kupası etrafında topluluk duygusu yaratmak için de kullanıldı. Etkinlik kapsamında gençlere ve yerel topluluklara futbol topu bağışı yapılması planlandı.

Sergi süreci bittikten sonra ise dev topun mümkün olduğunca yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece proje, hem Dünya Kupası heyecanını büyüten hem de rekorlar kitabına giren sıra dışı bir etkinlik olarak öne çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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