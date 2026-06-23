Dev Uçağı Parça Parça Ormanın İçine Taşıyarak Lüks Otele Dönüştürdüler

Projeyi ilginç kılan şey yalnızca uçağın ormanın içine taşınması değil, aynı zamanda eski bir yolcu uçağına tamamen yeni bir işlev kazandırılması. Kullanım dışı kalan Boeing 727, parçalanıp hurdalığa gönderilmek yerine turistik bir deneyime dönüştürüldü.

Bu yönüyle proje, mimaride “yeniden kullanım” örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Eski bir ulaşım aracı, bulunduğu doğal çevreyle birlikte bambaşka bir hikayeye sahip oldu.

Bugün Hotel Costa Verde’de konaklayanlar, klasik bir otel odasında değil, yağmur ormanlarının üzerinde duran gerçek bir Boeing 727’nin içinde kalıyor. Üstelik dışarı baktıklarında da pist değil, ağaçlar, kuşlar, maymunlar ve Pasifik Okyanusu manzarası görüyorlar.