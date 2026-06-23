Dev Uçağı Parça Parça Ormanın İçine Taşıyarak Lüks Otele Dönüştürdüler
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Kosta Rika’da bulunan Hotel Costa Verde, bir zamanlar yolcu taşıyan 1965 model Boeing 727 uçağını bambaşka bir hale getirdi. San Jose Havalimanı’ndan parça parça taşınan dev uçak, bugün yağmur ormanlarının içinde lüks bir süit olarak kullanılıyor.
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Havalimanından ormanın içine taşındı
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Kanadı terasa, gövdesi süite dönüştü
Hurdalık yerine ikinci hayat
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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