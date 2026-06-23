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Dev Uçağı Parça Parça Ormanın İçine Taşıyarak Lüks Otele Dönüştürdüler

Dev Uçağı Parça Parça Ormanın İçine Taşıyarak Lüks Otele Dönüştürdüler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 14:17
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Kosta Rika’da bulunan Hotel Costa Verde, bir zamanlar yolcu taşıyan 1965 model Boeing 727 uçağını bambaşka bir hale getirdi. San Jose Havalimanı’ndan parça parça taşınan dev uçak, bugün yağmur ormanlarının içinde lüks bir süit olarak kullanılıyor.

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Havalimanından ormanın içine taşındı

Havalimanından ormanın içine taşındı

Hotel Costa Verde’nin “727 Fuselage Home” adını verdiği bu sıra dışı süit, daha önce South Africa Air ve Kolombiya merkezli Avianca Airlines hatlarında kullanılan bir Boeing 727 gövdesinden oluşturuldu.

Otelin aktardığına göre uçak, San Jose Havalimanı’ndaki bekleme alanından alındı ve parçalara ayrılarak 5 büyük kamyonla Manuel Antonio’daki ormanlık bölgeye taşındı.

Daha sonra Costa Verde II alanında, Manuel Antonio Ulusal Parkı’nın kenarında yeniden kuruldu. Uçağın yaklaşık 15 metre yüksekliğe yerleştirilmesiyle konuklara hem Pasifik Okyanusu hem de yağmur ormanı manzarası sunan sıra dışı bir konaklama alanı ortaya çıktı.

Kanadı terasa, gövdesi süite dönüştü

Kanadı terasa, gövdesi süite dönüştü

Boeing 727’nin dış görünümü büyük ölçüde korunurken, iç kısmı tamamen yenilendi. Uçağın içinde iki klimalı yatak odası, özel banyolar, küçük bir mutfak alanı, yemek bölümü ve oturma alanı bulunuyor.

İç mekan ahşap detaylarla kaplanarak klasik uçak hissinden çok tropikal bir dağ evi atmosferine yaklaştırıldı. Mobilyalarda ise Endonezya’nın Java bölgesinden getirilen el oyması tik ağacı parçalar kullanıldığı belirtiliyor.

Uçağın eski sağ kanadı da geniş bir terasa dönüştürüldü. Böylece konuklar, ormanın içinden yükselen bu dev uçağın kanadında oturup okyanus manzarasını izleyebiliyor. Otel, bu süiti “Kosta Rika’nın en özel konaklama alanlarından biri” olarak tanıtıyor.

Hurdalık yerine ikinci hayat

Hurdalık yerine ikinci hayat

Projeyi ilginç kılan şey yalnızca uçağın ormanın içine taşınması değil, aynı zamanda eski bir yolcu uçağına tamamen yeni bir işlev kazandırılması. Kullanım dışı kalan Boeing 727, parçalanıp hurdalığa gönderilmek yerine turistik bir deneyime dönüştürüldü.

Bu yönüyle proje, mimaride “yeniden kullanım” örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Eski bir ulaşım aracı, bulunduğu doğal çevreyle birlikte bambaşka bir hikayeye sahip oldu.

Bugün Hotel Costa Verde’de konaklayanlar, klasik bir otel odasında değil, yağmur ormanlarının üzerinde duran gerçek bir Boeing 727’nin içinde kalıyor. Üstelik dışarı baktıklarında da pist değil, ağaçlar, kuşlar, maymunlar ve Pasifik Okyanusu manzarası görüyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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