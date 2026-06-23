İzmit Körfezi’nde 400’e Yakın Kişiye Mezar Olan Üsküdar Vapuru Faciası

Üsküdar Vapuru, 1 Mart 1958 Cumartesi günü İzmit Körfezi’nde sefer yapıyordu. O dönem Gölcük ve Karamürsel gibi ilçelerde lise bulunmadığı için çok sayıda öğrenci, eğitim görmek üzere İzmit’e vapurla gidip geliyordu. Cumartesi günü yarım gün eğitim olduğu için öğrencilerin önemli bir bölümü öğle saatlerinde eve dönmek üzere vapura bindi.

Ancak vapur, sefer sırasında şiddetli lodosa yakalandı. Kocaeli Valiliği’nin anma töreni haberinde facianın yaşandığı saat 12.53 olarak aktarılırken, Üsküdar Vapuru’nun İzmit Körfezi’nde batarak yüzlerce kişiye mezar olduğu belirtildi.