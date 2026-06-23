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İzmit Körfezi’nde 400’e Yakın Kişiye Mezar Olan Üsküdar Vapuru Faciası

İzmit Körfezi’nde 400’e Yakın Kişiye Mezar Olan Üsküdar Vapuru Faciası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 11:45
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deniz kazalarından biri, 1 Mart 1958’de İzmit Körfezi’nde yaşandı. Üsküdar Vapuru, şiddetli lodosun etkisiyle battı; çoğu lise öğrencisi yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Aradan geçen yıllara rağmen facia, Kocaeli’nin hafızasındaki en acı olaylardan biri olarak anılmaya devam ediyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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1 Mart 1958’de ne oldu?

1 Mart 1958’de ne oldu?

Üsküdar Vapuru, 1 Mart 1958 Cumartesi günü İzmit Körfezi’nde sefer yapıyordu. O dönem Gölcük ve Karamürsel gibi ilçelerde lise bulunmadığı için çok sayıda öğrenci, eğitim görmek üzere İzmit’e vapurla gidip geliyordu. Cumartesi günü yarım gün eğitim olduğu için öğrencilerin önemli bir bölümü öğle saatlerinde eve dönmek üzere vapura bindi.

Ancak vapur, sefer sırasında şiddetli lodosa yakalandı. Kocaeli Valiliği’nin anma töreni haberinde facianın yaşandığı saat 12.53 olarak aktarılırken, Üsküdar Vapuru’nun İzmit Körfezi’nde batarak yüzlerce kişiye mezar olduğu belirtildi.

Yolcuların çoğu öğrenciydi

Yolcuların çoğu öğrenciydi

Facianın Türkiye hafızasında bu kadar derin yer etmesinin en büyük nedenlerinden biri, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün öğrenci olmasıydı. İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu’nda eğitim gören birçok genç, o gün evine dönemedi.

Kaza sonrası bölgede günlerce arama çalışmaları yapıldı. Yakınlarını bekleyen aileler körfez kıyısında umutla haber almaya çalışırken, İzmit ve çevresinde büyük bir yas havası oluştu. Facia, bir kentin neredeyse her ailesine dokunan büyük bir toplumsal acıya dönüştü.

Kaptan köşkü kopunca vapur kontrolden çıktı

Kaptan köşkü kopunca vapur kontrolden çıktı

Üsküdar Vapuru’nun batışında şiddetli lodosun belirleyici olduğu aktarılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin anma haberinde, facianın yaşanmasındaki en büyük nedenlerden biri olarak kaptan köşkünün lodosla birlikte kopması gösterildi.

Kaptan köşkü kopunca vapur kontrolünü kaybetti. Aşırı yolcu aldığı belirtilen küçük ve eski vapur, fırtına karşısında dayanamayarak yan yattı ve kısa süre içinde battı. O dönem kara yolunun bugünkü kadar gelişmemiş olması, öğrencilerin ve bölge halkının vapura bağımlılığını artırıyordu.

Acısı yıllar sonra da unutulmadı

Acısı yıllar sonra da unutulmadı

Üsküdar Vapuru faciası, aradan onlarca yıl geçmesine rağmen Kocaeli’de hâlâ anılıyor. 2025 yılında faciada hayatını kaybedenlerin anısına İzmit Vapur İskelesi’nde 1 Mart Anıtı açıldı. Anıt üzerinde, hayatını kaybedenlerin isimleri ve faciayı hatırlatan detaylar yer aldı.

Her yıl 1 Mart’ta düzenlenen anma törenleriyle faciada yaşamını yitirenler için denize çelenk bırakılıyor. Üsküdar Vapuru’nun hikayesi, bugün hala 'Türkiye’nin Titanik’i' olarak anılıyor;

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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