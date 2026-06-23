İzmit Körfezi’nde 400’e Yakın Kişiye Mezar Olan Üsküdar Vapuru Faciası
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük deniz kazalarından biri, 1 Mart 1958’de İzmit Körfezi’nde yaşandı. Üsküdar Vapuru, şiddetli lodosun etkisiyle battı; çoğu lise öğrencisi yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Aradan geçen yıllara rağmen facia, Kocaeli’nin hafızasındaki en acı olaylardan biri olarak anılmaya devam ediyor.
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1 Mart 1958’de ne oldu?
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Yolcuların çoğu öğrenciydi
Kaptan köşkü kopunca vapur kontrolden çıktı
Acısı yıllar sonra da unutulmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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