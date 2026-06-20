article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Köprü Yaparken Yer Altından Su Fışkırdı: 625 Metrelik Şelaleye Çevirdiler

Köprü Yaparken Yer Altından Su Fışkırdı: 625 Metrelik Şelaleye Çevirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 16:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin’de Huajiang Grand Canyon Bridge inşaatı sırasında mühendisler beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Kazılar sırasında bulunan büyük yer altı suyu kaynağı projeyi tehdit ederken, ekipler suyu boşa akıtmak yerine köprüye entegre edilen sistemle 625 metrelik yapay bir şelaleye dönüştürdü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yer altı suyu inşaatı tehdit ediyordu

Yer altı suyu inşaatı tehdit ediyordu

Huajiang Grand Canyon Bridge, Beipan Nehri üzerinde, yaklaşık 625 metre yükseklikte konumlanıyor. Bölgenin dik yamaçları, zorlu jeolojik yapısı ve derin kanyon yapısı inşaatı zaten başlı başına zor bir mühendislik sınavına dönüştürüyordu.

Kazılar sırasında keşfedilen büyük akifer ise bu zorluğa yeni bir boyut ekledi. Sürekli akan yer altı suyu, çalışma alanlarında taşkın riski yaratıyor ve inşaat sürecini aksatma tehlikesi taşıyordu. Mühendisler bu suyu yalnızca dışarı pompalamak yerine daha kalıcı ve dikkat çekici bir sistem kurmaya karar verdi.

Dağ yamaçlarına suyu biriktirecek rezervuarlar yerleştirildi ve bu rezervuarlar köprü tabliyesine entegre edilen boru hatlarıyla bağlantılandırıldı. Sistem dolduğunda fazla su kontrollü şekilde kanyona bırakılıyor ve ortaya dev bir yapay şelale çıkıyor.

Sorun, turistik bir gösteriye dönüştü

Sorun, turistik bir gösteriye dönüştü

Ortaya çıkan şelale yaklaşık 625 metre yüksekliğe ve 300 metre genişliğe ulaşabiliyor. Kanyonun üzerinden aşağı dökülen su, uzaktan bakıldığında dev bir perde gibi görünüyor ve köprünün zaten etkileyici olan manzarasını daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Şelale sürekli çalışmıyor; suyun akışı yağış durumuna ve yer altı kaynağının beslenmesine bağlı olarak değişiyor. Yağışlı dönemlerde sistem tam kapasiteyle devreye girerken, kurak dönemlerde suyun doğal akışı yeniden güçlenene kadar mekanizma durdurulabiliyor.

Proje bu yönüyle yalnızca bir altyapı çözümü olmaktan çıkıp turistik bir cazibe unsuruna da dönüştü. Başta mühendisler için büyük bir sorun gibi görünen yer altı suyu, doğru planlamayla köprünün en ilginç özelliklerinden biri haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın