Köprü Yaparken Yer Altından Su Fışkırdı: 625 Metrelik Şelaleye Çevirdiler

Huajiang Grand Canyon Bridge, Beipan Nehri üzerinde, yaklaşık 625 metre yükseklikte konumlanıyor. Bölgenin dik yamaçları, zorlu jeolojik yapısı ve derin kanyon yapısı inşaatı zaten başlı başına zor bir mühendislik sınavına dönüştürüyordu.

Kazılar sırasında keşfedilen büyük akifer ise bu zorluğa yeni bir boyut ekledi. Sürekli akan yer altı suyu, çalışma alanlarında taşkın riski yaratıyor ve inşaat sürecini aksatma tehlikesi taşıyordu. Mühendisler bu suyu yalnızca dışarı pompalamak yerine daha kalıcı ve dikkat çekici bir sistem kurmaya karar verdi.

Dağ yamaçlarına suyu biriktirecek rezervuarlar yerleştirildi ve bu rezervuarlar köprü tabliyesine entegre edilen boru hatlarıyla bağlantılandırıldı. Sistem dolduğunda fazla su kontrollü şekilde kanyona bırakılıyor ve ortaya dev bir yapay şelale çıkıyor.