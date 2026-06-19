Denizin Ortasına Kurulacak Dev Canavar Tek Başına Bir Şehre Yetecek!

WindCatcher, açık denizlerde konumlandırılmak üzere tasarlanan yüzer bir rüzgar enerjisi sistemi olarak geliştiriliyor. Klasik rüzgar türbinlerinden farklı olarak sistemde tek bir dev pervane yerine, kafes yapıya yerleştirilen çok sayıda küçük türbin bulunuyor.

Bu tasarımın en büyük amacı, aynı deniz alanından daha fazla enerji elde etmek. Çok sayıda küçük türbinin aynı platformda çalışmasıyla hem enerji üretiminin artırılması hem de bakım süreçlerinin daha pratik hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin dikkat çeken yanı yalnızca tasarımı değil, boyutu da. WindCatcher’ın yüksekliği ve genişliği Eyfel Kulesi’ne yaklaşan devasa ölçülere sahip olacak şekilde planlanıyor. Bu nedenle proje, yenilenebilir enerji sektöründe “denizdeki yeni canavar” olarak anılıyor.