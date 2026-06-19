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Denizin Ortasına Kurulacak Dev Canavar Tek Başına Bir Şehre Yetecek!

Denizin Ortasına Kurulacak Dev Canavar Tek Başına Bir Şehre Yetecek!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 23:12
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Norveç merkezli Wind Catching Systems tarafından geliştirilen WindCatcher projesi, açık deniz rüzgar enerjisinde dikkat çeken yeni çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Eyfel Kulesi boyutlarına yaklaşan yüzer yapının, tek başına on binlerce haneye elektrik sağlayabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

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Denizin ortasına dev bir rüzgar yakalayıcı kurulacak

Denizin ortasına dev bir rüzgar yakalayıcı kurulacak

WindCatcher, açık denizlerde konumlandırılmak üzere tasarlanan yüzer bir rüzgar enerjisi sistemi olarak geliştiriliyor. Klasik rüzgar türbinlerinden farklı olarak sistemde tek bir dev pervane yerine, kafes yapıya yerleştirilen çok sayıda küçük türbin bulunuyor.

Bu tasarımın en büyük amacı, aynı deniz alanından daha fazla enerji elde etmek. Çok sayıda küçük türbinin aynı platformda çalışmasıyla hem enerji üretiminin artırılması hem de bakım süreçlerinin daha pratik hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin dikkat çeken yanı yalnızca tasarımı değil, boyutu da. WindCatcher’ın yüksekliği ve genişliği Eyfel Kulesi’ne yaklaşan devasa ölçülere sahip olacak şekilde planlanıyor. Bu nedenle proje, yenilenebilir enerji sektöründe “denizdeki yeni canavar” olarak anılıyor.

Tek başına 80 bin haneye elektrik sağlayabilir

Tek başına 80 bin haneye elektrik sağlayabilir

WindCatcher’ın en iddialı tarafı, üretim kapasitesi. Projeye göre tek bir ünite, mevcut en büyük açık deniz rüzgar türbinlerinden birkaç kat daha fazla yıllık enerji üretebilecek ve yaklaşık 80 bin Avrupa hanesine elektrik sağlayabilecek.

Sistemin ayrıca 50 yıllık kullanım ömrüne sahip olması hedefleniyor. Henüz geliştirme ve onay süreçleri devam eden proje yaygın kullanıma geçmiş değil; ancak hayata geçirilirse açık deniz rüzgar enerjisinde yeni bir yaklaşımın önünü açabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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