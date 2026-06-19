Denizin Ortasına Kurulacak Dev Canavar Tek Başına Bir Şehre Yetecek!
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Norveç merkezli Wind Catching Systems tarafından geliştirilen WindCatcher projesi, açık deniz rüzgar enerjisinde dikkat çeken yeni çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Eyfel Kulesi boyutlarına yaklaşan yüzer yapının, tek başına on binlerce haneye elektrik sağlayabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.
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Denizin ortasına dev bir rüzgar yakalayıcı kurulacak
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Tek başına 80 bin haneye elektrik sağlayabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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