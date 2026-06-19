Türkiye'de Denizi Yok Ama 49 Ülkeye Balık Gönderiyor: Günde 100 Tona Yakın Hasat Yapılıyor
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Türkiye’de denize kıyısı olmayan şehirlerden biri olan Kayseri, balık üretimiyle dünya pazarında adından söz ettiriyor. Denize kıyısı olmayan Kayseri, iç sularda yetiştirilen Türk somonlarıyla dikkat çekiyor. Yamula Barajı’nda üretilen balıklar başta Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 49 ülkeye ihraç ediliyor.
Kaynak: DHA
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Yamula Barajı’nda günlük 100 tona yakın hasat yapılıyor
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Balıkların büyük bölümü Rusya’ya gidiyor
Denizi olmayan şehir balık üretiminde öne çıkıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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