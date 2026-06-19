Türkiye'de Denizi Yok Ama 49 Ülkeye Balık Gönderiyor: Günde 100 Tona Yakın Hasat Yapılıyor

Kayseri’de yetiştirilen Türk somonları başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada ve Çin gibi pazarlara gönderiliyor. Haberde Japonya ve İngiltere gibi ada ülkelerine de ihracat yapıldığı aktarılıyor.

Üretimin en büyük pazarlarından birinin Rusya olduğu belirtiliyor. Emre Ergin’e göre Kayseri’deki balık ihracatının büyük bölümünü Rusya pazarı oluşturuyor. Bunun yanında Avrupa ülkelerinin tamamına, Amerika’ya, Kanada’ya ve Çin’e de ihracat gerçekleştiriliyor.