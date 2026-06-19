article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Denizi Yok Ama 49 Ülkeye Balık Gönderiyor: Günde 100 Tona Yakın Hasat Yapılıyor

Türkiye'de Denizi Yok Ama 49 Ülkeye Balık Gönderiyor: Günde 100 Tona Yakın Hasat Yapılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 18:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’de denize kıyısı olmayan şehirlerden biri olan Kayseri, balık üretimiyle dünya pazarında adından söz ettiriyor. Denize kıyısı olmayan Kayseri, iç sularda yetiştirilen Türk somonlarıyla dikkat çekiyor. Yamula Barajı’nda üretilen balıklar başta Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 49 ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yamula Barajı’nda günlük 100 tona yakın hasat yapılıyor

Yamula Barajı’nda günlük 100 tona yakın hasat yapılıyor

Kayseri’deki Yamula Barajı’nda haziran ayı başında başlayan somon hasadı ay sonuna kadar devam ediyor. Üretim yapılan kafesler kıyıya çekiliyor, balıklar hasat için hazırlanan özel kamyonlara yükleniyor ve şoklama işleminin ardından tesislere götürülüyor.

Yamula Barajı’nda üretim yapan işletmenin müdürü Emre Ergin, hasat döneminde günlük 80 ile 100 ton arasında balık çıkışı gerçekleştirdiklerini belirtiyor. İşletmede 5 projede toplam 4 bin 750 ton kapasite bulunduğu, ancak ihracat ve piyasa koşullarına göre yıllık 2 bin 500-3 bin ton üretim yapıldığı ifade ediliyor.

Balıkların büyük bölümü Rusya’ya gidiyor

Balıkların büyük bölümü Rusya’ya gidiyor

Kayseri’de yetiştirilen Türk somonları başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada ve Çin gibi pazarlara gönderiliyor. Haberde Japonya ve İngiltere gibi ada ülkelerine de ihracat yapıldığı aktarılıyor.

Üretimin en büyük pazarlarından birinin Rusya olduğu belirtiliyor. Emre Ergin’e göre Kayseri’deki balık ihracatının büyük bölümünü Rusya pazarı oluşturuyor. Bunun yanında Avrupa ülkelerinin tamamına, Amerika’ya, Kanada’ya ve Çin’e de ihracat gerçekleştiriliyor.

Denizi olmayan şehir balık üretiminde öne çıkıyor

Denizi olmayan şehir balık üretiminde öne çıkıyor

Kayseri’nin denize kıyısı olmamasına rağmen balık ihracatında dikkat çekmesi, iç su üretiminin geldiği noktayı da gösteriyor. Kent, yalnızca somon üretimiyle değil; alabalık yumurtası, yavru balık ve aday balık üretimiyle de önemli bir yere sahip.

Ergin’in verdiği bilgilere göre Türkiye’de üretilen yumurta ve yavru balığın yaklaşık üçte biri Kayseri’den çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın