Astrolojiye Göre İnsanlardan Çabuk Soğuyan 4 Burç

Kova burcu insanlara kolay kolay bağlanmıyor. Bağlandığında da karşısındaki kişinin hem özgürlüğüne saygı duymasını hem de zihinsel olarak onu beslemesini bekliyor.

Eğer birinin fazla yapışkan, baskıcı ya da dar görüşlü olduğunu hissederse çok hızlı uzaklaşabiliyor. Üstelik bunu büyük kavgalara gerek duymadan yapıyor. Bir anda mesajlara geç dönmeye, planları ertelemeye ve duygusal mesafe koymaya başlayabiliyor.

Kova’nın soğuması genellikle sessiz oluyor. Karşı taraf ne olduğunu anlamaya çalışırken Kova çoktan kendi içinde o defteri kapatmış olabiliyor.