Astrolojiye Göre İnsanlardan Çabuk Soğuyan 4 Burç
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Bazı insanlar vardır, birine uzun uzun şans verir. Bazıları ise tek bir davranışla bütün enerjisini geri çeker. Dün çok sevdiği insanı bugün hayatının dekoru gibi görmeye başlayabilir.
Astrolojiye göre bu durum bazı burçlarda daha belirgin yaşanıyor. Çünkü kimi burçlar saygısızlığa, tutarsızlığa ya da samimiyetsizliğe tahammül edemiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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