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Astrolojiye Göre İnsanlardan Çabuk Soğuyan 4 Burç

Astrolojiye Göre İnsanlardan Çabuk Soğuyan 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 14:57
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Bazı insanlar vardır, birine uzun uzun şans verir. Bazıları ise tek bir davranışla bütün enerjisini geri çeker. Dün çok sevdiği insanı bugün hayatının dekoru gibi görmeye başlayabilir.

Astrolojiye göre bu durum bazı burçlarda daha belirgin yaşanıyor. Çünkü kimi burçlar saygısızlığa, tutarsızlığa ya da samimiyetsizliğe tahammül edemiyor.

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Kova

Kova

Kova burcu insanlara kolay kolay bağlanmıyor. Bağlandığında da karşısındaki kişinin hem özgürlüğüne saygı duymasını hem de zihinsel olarak onu beslemesini bekliyor.

Eğer birinin fazla yapışkan, baskıcı ya da dar görüşlü olduğunu hissederse çok hızlı uzaklaşabiliyor. Üstelik bunu büyük kavgalara gerek duymadan yapıyor. Bir anda mesajlara geç dönmeye, planları ertelemeye ve duygusal mesafe koymaya başlayabiliyor.

Kova’nın soğuması genellikle sessiz oluyor. Karşı taraf ne olduğunu anlamaya çalışırken Kova çoktan kendi içinde o defteri kapatmış olabiliyor.

Başak

Başak

Başak burcu detayları kaçırmaz. Küçük bir söz, düşüncesiz bir davranış ya da sürekli tekrarlanan bir hata onun gözünde çok şeyi değiştirebilir.

Başak için birinden soğumanın en büyük sebeplerinden biri özensizliktir. Karşısındaki kişi verdiği sözü tutmuyorsa, dağınık davranıyorsa ya da sürekli bahane üretiyorsa Başak’ın ilgisi yavaş yavaş azalır.

En tehlikelisi de Başak burcunun soğuduğunu hemen belli etmemesidir. Önce gözlemler, sonra içten içe uzaklaşır. Bir noktadan sonra da eskisi gibi davranması neredeyse imkânsız hâle gelir.

Akrep

Akrep

Akrep burcu kolay güvenmez ama güvendiğinde de çok derin bağ kurar. Bu yüzden onun birinden soğuması genellikle basit bir sıkılma meselesi değildir. Daha çok güven kırılmasıyla ilgilidir.

Yalan, ihanet, samimiyetsizlik ya da arkasından iş çevrildiğini hissetmek Akrep için büyük kırmızı çizgidir. Böyle bir durumda duyguları ne kadar yoğun olursa olsun bir anda buz kesebilir.

Akrep’in soğuması geri dönüşü en zor olanlardan biridir. Çünkü birini zihninde sildiğinde, o kişiye karşı eski sıcaklığını yeniden kurması çok kolay olmaz. Duygusal olarak koparsa, fiziksel olarak yanında dursa bile aslında çoktan gitmiş olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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