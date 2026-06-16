TikTok Kullanıcısı Kadınlara Uzak Durulması Gereken 2 Erkek Burcunu Açıkladı

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Astroloji içerikleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle ilişki yorumları, burçlara göre karakter analizleri ve “uzak durulması gereken burçlar” listeleri TikTok’ta sık sık gündem oluyor. Son olarak bir TikTok kullanıcısı, kadınlara uzak durmaları gerektiğini düşündüğü 2 erkek burcunu açıkladı.
Kaynak: selinaydın/TikTok
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TikTok kullanıcısının listesinde ikinci sırada ise Kova erkeği yer aldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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