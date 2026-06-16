TikTok Kullanıcısı Kadınlara Uzak Durulması Gereken 2 Erkek Burcunu Açıkladı

Hatta kullanıcıya göre Kova erkeği, Balık erkeğinden bile daha zorlayıcı olabilir. Kova burcunu duyduğu anda uzaklaştığını söyleyen kullanıcı, “Hayatım mahvolsun istemiyorum” sözleriyle bu burca karşı mesafesini açıkça dile getirdi.

Kullanıcı, Kova erkeğinin ilişki içinde kişinin düzenini ve iç dengesini bozabileceğini savundu. “Regulated olmak istiyorum, kendi sistemimi bozmak istemiyorum” diyen TikTok kullanıcısı, Kova erkeğinin yükseleni ne olursa olsun kendisi için uzak durulması gereken burçlar arasında olduğunu belirtti.