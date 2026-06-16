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TikTok Kullanıcısı Kadınlara Uzak Durulması Gereken 2 Erkek Burcunu Açıkladı

TikTok Kullanıcısı Kadınlara Uzak Durulması Gereken 2 Erkek Burcunu Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 13:53

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Astroloji içerikleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle ilişki yorumları, burçlara göre karakter analizleri ve “uzak durulması gereken burçlar” listeleri TikTok’ta sık sık gündem oluyor. Son olarak bir TikTok kullanıcısı, kadınlara uzak durmaları gerektiğini düşündüğü 2 erkek burcunu açıkladı.

Kaynak: selinaydın/TikTok

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TikTok kullanıcısının listesinde ikinci sırada ise Kova erkeği yer aldı

TikTok kullanıcısının listesinde ikinci sırada ise Kova erkeği yer aldı

Hatta kullanıcıya göre Kova erkeği, Balık erkeğinden bile daha zorlayıcı olabilir. Kova burcunu duyduğu anda uzaklaştığını söyleyen kullanıcı, “Hayatım mahvolsun istemiyorum” sözleriyle bu burca karşı mesafesini açıkça dile getirdi.

Kullanıcı, Kova erkeğinin ilişki içinde kişinin düzenini ve iç dengesini bozabileceğini savundu. “Regulated olmak istiyorum, kendi sistemimi bozmak istemiyorum” diyen TikTok kullanıcısı, Kova erkeğinin yükseleni ne olursa olsun kendisi için uzak durulması gereken burçlar arasında olduğunu belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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