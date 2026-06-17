Astrolojiye Göre Yüze Gülüp Arkadan Konuşan 3 Burç

İkizler burcu konuşmayı, anlatmayı ve olayları farklı açılardan değerlendirmeyi sever. Bir ortamda duyduğu şeyi başka bir ortamda paylaşması çok uzun sürmeyebilir. Çoğu zaman bunu kötü niyetle yapmaz ama lafın nereye gideceğini de her zaman hesaplamaz.

Yüzünüze gayet tatlı davranabilir, sohbeti neşeli tutabilir ve hiçbir sorun yokmuş gibi görünebilir. Ancak sonra aynı konuyu başka biriyle konuşurken bulabilirsiniz. İkizler burcu için mesele çoğu zaman dedikodu değil, konuşacak konu bolluğudur.