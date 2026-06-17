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Astrolojiye Göre Yüze Gülüp Arkadan Konuşan 3 Burç

Astrolojiye Göre Yüze Gülüp Arkadan Konuşan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 12:30
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Bazı insanlar ne düşünüyorsa doğrudan söyler, bazıları ise ortam bozulmasın diye yüzüne gülmeyi tercih eder. Ancak içlerinde birikenleri tutmakta zorlandıkları için konu kısa süre sonra başka bir masada açılabilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, çatışmadan kaçma, fazla konuşma ya da herkese iyi görünme isteği yüzünden yüze gülüp arkadan konuşmaya daha yatkın olabilir.

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İkizler burcu

İkizler burcu

İkizler burcu konuşmayı, anlatmayı ve olayları farklı açılardan değerlendirmeyi sever. Bir ortamda duyduğu şeyi başka bir ortamda paylaşması çok uzun sürmeyebilir. Çoğu zaman bunu kötü niyetle yapmaz ama lafın nereye gideceğini de her zaman hesaplamaz.

Yüzünüze gayet tatlı davranabilir, sohbeti neşeli tutabilir ve hiçbir sorun yokmuş gibi görünebilir. Ancak sonra aynı konuyu başka biriyle konuşurken bulabilirsiniz. İkizler burcu için mesele çoğu zaman dedikodu değil, konuşacak konu bolluğudur.

Terazi burcu

Terazi burcu

Terazi burcu huzursuz ortamları sevmez. Karşısındaki kişiye doğrudan kırıcı bir şey söylemekten kaçınabilir. Bu yüzden yüz yüze geldiğinde nazik, uyumlu ve tatlı görünmeyi tercih eder. Sorun çıkmasın diye gerçek fikrini o anda saklayabilir.

Ancak içine sinmeyen bir durum varsa, bunu güvendiği kişilere anlatmadan duramayabilir. Terazi burcu herkesle iyi kalmak isterken bazen farkında olmadan iki taraflı davranıyormuş gibi görünebilir. Onun derdi kavga etmek değil, gerginliği başka yerde boşaltmaktır.

Balık burcu

Balık burcu

Balık burcu duygusal yapısı nedeniyle kolay kırılır ama her zaman bunu açıkça belli etmez. Karşısındaki kişiye gülümseyebilir, sorun yokmuş gibi davranabilir ve ortamı yumuşatmaya çalışabilir. İçten içe alınmış olsa bile bunu doğrudan söylemekte zorlanabilir.

Fakat içine attığı şeyler zamanla büyüyebilir. Balık burcu kendini güvende hissettiği birine yaşadıklarını anlatırken olayın duygusal tarafını fazlasıyla büyütebilir. Bu yüzden yüzünüze sakin görünüp arkanızdan dert yanması şaşırtıcı olmayabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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