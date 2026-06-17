Astrolojiye Göre Yüze Gülüp Arkadan Konuşan 3 Burç
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Bazı insanlar ne düşünüyorsa doğrudan söyler, bazıları ise ortam bozulmasın diye yüzüne gülmeyi tercih eder. Ancak içlerinde birikenleri tutmakta zorlandıkları için konu kısa süre sonra başka bir masada açılabilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, çatışmadan kaçma, fazla konuşma ya da herkese iyi görünme isteği yüzünden yüze gülüp arkadan konuşmaya daha yatkın olabilir.
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İkizler burcu
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Terazi burcu
Balık burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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