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Bahçedeki Ağaç Devrildi: İçinden 6 Metrelik Dev Bal Peteği Çıktı!

Bahçedeki Ağaç Devrildi: İçinden 6 Metrelik Dev Bal Peteği Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 11:05
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ABD’nin Georgia eyaletinde bir ailenin bahçesinde devrilen ölü ağacın içinden binlerce arının yaşadığı devasa bir yuva çıktı. Yaklaşık 6,1 metre uzunluğundaki yapının 30 yılı aşkın süredir ağacın içinde bulunduğu tahmin ediliyor.

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Devrilen ağacın içinden 6 metrelik arı yuvası çıktı

Devrilen ağacın içinden 6 metrelik arı yuvası çıktı

Albany kentinde yaşayan Spencer ailesinin bahçesindeki ölü ağaç, Paskalya hafta sonunda devrildi. Ağacın parçalanan gövdesi, yıllardır fark edilmeden büyüyen devasa arı yuvasını ve üst üste sıralanan bal peteklerini açığa çıkardı.

Albany Belediyesi Risk Yönetimi ekibinin yaptığı incelemeye göre arı yuvası yaklaşık 6,1 metre uzunluğa ve 2,4 metre genişliğe ulaşıyordu. Görüntülerde ağacın içini tamamen kaplayan peteklerin çevresinde binlerce arının bulunduğu görüldü.

Yetkililer, koloninin ağacın içinde 30 yılı aşkın süredir yaşamış olabileceğini belirtti. Bölgeyi inceleyen bir haşere kontrol uzmanı ise yuvanın birden fazla kraliçe arıyı barındırmış olabileceğini söyledi. Bunun bal arısı kolonilerinde nadiren karşılaşılan bir yapı olduğu ifade edildi.

Koloninin zarar görmemesi için uzmanlardan yardım istediler

Koloninin zarar görmemesi için uzmanlardan yardım istediler

Ev sahibi Laura Spencer, uzun yıllardır bahçelerinde yaşayan koloninin korunmasını istedi. Ancak eşinin arılara karşı ciddi alerjisi bulunduğu için ailenin ağaca yaklaşması mümkün olmadı. Belediye ekipleri alanın çevrilmesini, çocukların ve evcil hayvanların bölgeden uzak tutulmasını önerdi.

Spencer, devrilen ağacın çevresinde kalan koyu altın rengindeki balın kokusunun birkaç metre uzaktan bile fark edildiğini anlattı. Koloninin büyük bölümü daha sonra başka bir yere taşınırken geride kalan bakıcı arılar, ağacın içindeki petekleri korumayı sürdürdü.

Ağacın ve kalan yuvanın güvenli biçimde kaldırılmasının haftalar sürebileceği açıklandı. Uzmanlar, benzer bir durumla karşılaşanların arılara veya peteklere müdahale etmemesi, ilaçlama yapmaması ve koloninin taşınması için profesyonel yardım istemesi gerektiğini belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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