Bahçedeki Ağaç Devrildi: İçinden 6 Metrelik Dev Bal Peteği Çıktı!

Ev sahibi Laura Spencer, uzun yıllardır bahçelerinde yaşayan koloninin korunmasını istedi. Ancak eşinin arılara karşı ciddi alerjisi bulunduğu için ailenin ağaca yaklaşması mümkün olmadı. Belediye ekipleri alanın çevrilmesini, çocukların ve evcil hayvanların bölgeden uzak tutulmasını önerdi.

Spencer, devrilen ağacın çevresinde kalan koyu altın rengindeki balın kokusunun birkaç metre uzaktan bile fark edildiğini anlattı. Koloninin büyük bölümü daha sonra başka bir yere taşınırken geride kalan bakıcı arılar, ağacın içindeki petekleri korumayı sürdürdü.

Ağacın ve kalan yuvanın güvenli biçimde kaldırılmasının haftalar sürebileceği açıklandı. Uzmanlar, benzer bir durumla karşılaşanların arılara veya peteklere müdahale etmemesi, ilaçlama yapmaması ve koloninin taşınması için profesyonel yardım istemesi gerektiğini belirtti.