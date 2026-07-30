1,5 Milyon Kişinin İçme Suyunu Denizden Çıkaracaklar
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Umman’ın başkenti Maskat’ın artan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkenin en büyük tuzdan arındırma tesisi inşa ediliyor. Ghubrah III adı verilen tesis, deniz tabanına döşenen dev borularla beslenecek ve günde 300 milyon litre içme suyu üretecek.
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Deniz suyunu taşımak için dört dev boru döşeniyor
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1,5 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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