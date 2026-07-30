1,5 Milyon Kişinin İçme Suyunu Denizden Çıkaracaklar

Ghubrah III tesisi normal koşullarda günde 300 milyon litre, tüketimin yükseldiği dönemlerde ise 315 milyon litre içme suyu üretebilecek. Kapasitesiyle Maskat’ın büyüyen su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Deniz altındaki borularla kıyıya taşınan su, tesiste ters ozmoz yöntemiyle tuzdan arındırılacak. Filtreleme ve membran aşamalarından geçirilen su, içilebilir duruma getirildikten sonra şehir şebekesine aktarılacak.

2027’nin ilk çeyreğinde hizmete girmesi planlanan tesisin yaklaşık 1,5 milyon kişiye su sağlaması bekleniyor. Ghubrah III tamamlandığında Umman’ın en büyük tuzdan arındırma tesislerinden biri olacak.