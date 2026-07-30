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1,5 Milyon Kişinin İçme Suyunu Denizden Çıkaracaklar

1,5 Milyon Kişinin İçme Suyunu Denizden Çıkaracaklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 09:20
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Umman’ın başkenti Maskat’ın artan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkenin en büyük tuzdan arındırma tesisi inşa ediliyor. Ghubrah III adı verilen tesis, deniz tabanına döşenen dev borularla beslenecek ve günde 300 milyon litre içme suyu üretecek.

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Deniz suyunu taşımak için dört dev boru döşeniyor

Deniz suyunu taşımak için dört dev boru döşeniyor

Tesisin su alma sistemi, yaklaşık 2 metre çapında ve 1.246 metre uzunluğunda iki borudan oluşuyor. Deniz tabanına yerleştirilen borular, tuzlu suyu kıyıdaki arıtma tesisine taşıyacak. Su giriş kuleleri deniz seviyesinin yaklaşık 10,5 metre altına kurulacak.

Arıtma işleminden geriye kalan yoğun tuzlu su ise çapı 1,6 metreyi bulan iki ayrı boruyla yeniden denize aktarılacak. Yaklaşık 1.494 metre uzunluğundaki boşaltım hatlarının uçlarına, suyun geniş bir alana kontrollü şekilde dağılmasını sağlayan difüzörler yerleştirilecek.

1,5 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacak

1,5 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacak

Ghubrah III tesisi normal koşullarda günde 300 milyon litre, tüketimin yükseldiği dönemlerde ise 315 milyon litre içme suyu üretebilecek. Kapasitesiyle Maskat’ın büyüyen su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Deniz altındaki borularla kıyıya taşınan su, tesiste ters ozmoz yöntemiyle tuzdan arındırılacak. Filtreleme ve membran aşamalarından geçirilen su, içilebilir duruma getirildikten sonra şehir şebekesine aktarılacak.

2027’nin ilk çeyreğinde hizmete girmesi planlanan tesisin yaklaşık 1,5 milyon kişiye su sağlaması bekleniyor. Ghubrah III tamamlandığında Umman’ın en büyük tuzdan arındırma tesislerinden biri olacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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