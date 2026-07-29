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Deniz Dibinde Zıplayarak 20 Bin Tohum Ekiyor!

Deniz Dibinde Zıplayarak 20 Bin Tohum Ekiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 16:28
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Deniz çayırlarının yeniden oluşturulması için geliştirilen Grasshopper adlı robot, 23 kilogramlık gövdesiyle deniz tabanında ilerliyor. Dakikada 60 tohum ekebilen sistem, 20 litrelik haznesinde yaklaşık 20 bin tohum taşıyor.

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Tohumları çamurla karıştırıp deniz tabanına yerleştiriyor

Tohumları çamurla karıştırıp deniz tabanına yerleştiriyor

Grasshopper’ın haznesine deniz çayırı tohumları ve akışkan bir çamur karışımı dolduruluyor. Karışımın yoğunluğu, tohumların sistem içinde hareket edebilmesi ve deniz tabanına düzenli şekilde bırakılabilmesi için özel olarak ayarlanıyor.

Robot her noktaya yaklaşık dört tohum enjekte ettikten sonra 30 santimetre kadar ilerliyor. Zıplamaya benzeyen hareketi, deniz tabanının gereğinden fazla karıştırılmasını önlerken ekim noktaları arasında düzenli mesafe bırakılmasını sağlıyor.

Dalgıçların yavaş ve yorucu işini hızlandırıyor

Dalgıçların yavaş ve yorucu işini hızlandırıyor

Deniz çayırı tohumlarının dalgıçlar tarafından tek tek yerleştirilmesi zaman alan ve geniş alanlarda uygulanması zor bir yöntem. Robot, tekrar eden ekim işlemini üstlenerek dalgıçların su altında geçirdiği süreyi ve operasyonun maliyetini azaltmayı amaçlıyor.

Grasshopper henüz tamamen bağımsız hareket etmiyor. Tekneden kontrol edilen sistemi yönlendirmek ve ekim çizgisini hazırlamak için dalgıçlara ihtiyaç duyulurken sonraki aşamada yarı otonom yön bulma özelliğinin eklenmesi planlanıyor.

Deniz çayırlarının geniş alanlara dönmesi hedefleniyor

Deniz çayırlarının geniş alanlara dönmesi hedefleniyor

Deniz çayırları okyanus tabanının oldukça küçük bölümünü kaplamasına rağmen balıklar ve diğer deniz canlıları için önemli barınma alanları oluşturuyor. Kıyıları dalgalardan koruyan bitkiler, aynı zamanda deniz ekosistemlerindeki karbonun depolanmasına katkı sağlıyor.

Robotla yapılan denemeler kapsamında Galler’de yaklaşık 25 bin tohum ekildi. Farklı ülkelerde yürütülen çalışmalar, sistemin çeşitli kıyı koşullarına uyarlanarak zarar gören deniz çayırlarının daha geniş ölçekte yenilenmesini amaçlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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