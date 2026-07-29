Deniz Dibinde Zıplayarak 20 Bin Tohum Ekiyor!

Grasshopper’ın haznesine deniz çayırı tohumları ve akışkan bir çamur karışımı dolduruluyor. Karışımın yoğunluğu, tohumların sistem içinde hareket edebilmesi ve deniz tabanına düzenli şekilde bırakılabilmesi için özel olarak ayarlanıyor.

Robot her noktaya yaklaşık dört tohum enjekte ettikten sonra 30 santimetre kadar ilerliyor. Zıplamaya benzeyen hareketi, deniz tabanının gereğinden fazla karıştırılmasını önlerken ekim noktaları arasında düzenli mesafe bırakılmasını sağlıyor.