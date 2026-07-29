Yaz Sıcaklarına Karşı Sessiz ve Güçlü Çözüm: Honeywell QuietSet Kule Vantilatör İndirimde!

Yatağınızdan veya koltuğunuzdan kalkmadan serinliği yönetmek büyük lüks! Cihazla birlikte gelen uzaktan kumandası sayesinde tüm ayarları oturduğunuz yerden zahmetsizce kontrol edebilirsiniz. Dar ve şık kule tasarımı ise odada minimum alan kaplarken, kararabilir kontrol paneli aydınlatması sayesinde gece uyurken gözünüzü almayacak bir kullanım sunar.

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