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Yaz Sıcaklarına Karşı Sessiz ve Güçlü Çözüm: Honeywell QuietSet Kule Vantilatör İndirimde!

etiket Yaz Sıcaklarına Karşı Sessiz ve Güçlü Çözüm: Honeywell QuietSet Kule Vantilatör İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.07.2026 - 16:46
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Yaz aylarında evde veya ofiste serinlemek isterken gürültüden duramayanlardan mısınız? Yaşam alanlarını serinleten Honeywell’in çok sevilen kule vantilatörü QuietSet HYF260, Amazon’un kaçırılmayacak fırsatlarıyla şimdi indirimli fiyattan satışta!

Geniş alanları tek bir ses bile çıkarmadan ferahlatmak üzere tasarlanan bu şık kule vantilatörünün özelliklerine birlikte göz atalım 👇

Bu içerik 29.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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QuietSet Teknolojisi ile 5 Farklı Ses ve Serinlik Seviyesi

QuietSet Teknolojisi ile 5 Farklı Ses ve Serinlik Seviyesi

Bu vantilatörü standart modellerden ayıran en büyük özellik, kişiselleştirilebilir soğutma teknolojisi. Üzerinde yer alan 5 farklı hız ve ses ayarı (Uyku, Derin Serinlik, Ferahlatıcı, Soğutma ve Güçlü Soğutma) sayesinde ortamın ihtiyacına göre serinliği kolayca ayarlayabilirsiniz. Gece uyurken ultra sessiz modda rahatsız olmadan serinleyebilir, günün en sıcak anlarında ise maksimum güce geçebilirsiniz.

80 Derece Salınım ve Zamanlayıcı ile Maksimum Konfor

80 Derece Salınım ve Zamanlayıcı ile Maksimum Konfor

Salınımlı kule yapısı sayesinde soğuk havayı odanın tek bir noktasına değil, 80 derecelik geniş bir açıyla tüm alana eşit şekilde dağıtır. Böylece oturduğunuz her köşede aynı ferahlığı hissedersiniz. Üstelik 1, 2, 4 ve 8 saatlik ayarlanabilir zamanlayıcı ve otomatik kapanma fonksiyonu sayesinde sabaha karşı açık kalma endişesi yaşamadan güvenle kullanabilirsiniz.

Uzaktan Kumandalı Pratik Kullanım ve Şık Kule Tasarımı

Uzaktan Kumandalı Pratik Kullanım ve Şık Kule Tasarımı

Yatağınızdan veya koltuğunuzdan kalkmadan serinliği yönetmek büyük lüks! Cihazla birlikte gelen uzaktan kumandası sayesinde tüm ayarları oturduğunuz yerden zahmetsizce kontrol edebilirsiniz. Dar ve şık kule tasarımı ise odada minimum alan kaplarken, kararabilir kontrol paneli aydınlatması sayesinde gece uyurken gözünüzü almayacak bir kullanım sunar.

Yazın kavurucu sıcaklarında hem sessiz hem de tüm odayı ferahlatacak güçlü bir serinlik arıyorsanız, %29 indirimiyle buradan satın alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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