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Günün Fırsatı: Karaca Just Coffee Aroma 2 in 1 İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Karaca Just Coffee Aroma 2 in 1 İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.07.2026 - 15:11
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Mutfak tezgahında hem filtre kahve makinesi hem çaycı barındırıp kalabalık yaratmaktan sıkılanlara harika bir haberimiz var! Karaca’nın çok yönlü tasarımıyla dikkat çeken Just Coffee Aroma 2 in 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi, Amazon günün fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla çok satanlarda 1. sırada!

Güne taptaze bir filtre kahveyle başlayıp günün kalanında tavşankanı çayınızın ya da bitki çayınızın keyfini çıkarabileceğiniz bu pratik cihazın öne çıkan özelliklerine birlikte göz atalım 👇

Bu içerik 28.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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2'si 1 Arada Çok Yönlülük: Hem Filtre Kahve Hem Çay Demleme

2'si 1 Arada Çok Yönlülük: Hem Filtre Kahve Hem Çay Demleme

Bu cihazı muadillerinden ayıran en büyük özellik, tek bir gövdede iki farklı içecek deneyimi sunması. Özel paslanmaz çelik çay filtresi ve filtre kahve hazneleri sayesinde tek tuşla ister 5 dakikada aromatik filtre kahvenizi demleyin ister tam kıvamında çay veya bitki çaylarınızı hazırlayın. Üstelik paslanmaz çelik filtresi sayesinde kağıt filtre masrafına ve zahmetine de son veriyor.

Yakmadan Demleyen 90°C İdeal Sıcaklık ve Aroma Özelliği

Yakmadan Demleyen 90°C İdeal Sıcaklık ve Aroma Özelliği

Hem kahvenin hem çayın lezzet sırrı doğru sıcaklıkta gizlidir. Karaca Just Coffee Aroma, suyu tam 90 derece ideal demleme sıcaklığına getirerek ne çay yapraklarını ne de kahve çekirdeklerini yakıyor. Böylece içeceklerinizin tüm lezzetini ve aromasını acılaşmadan en doğal haliyle bardağınıza taşıyor.

Otomatik Sıcak Tutma Özelliği ve Güvenli Kullanım

Otomatik Sıcak Tutma Özelliği ve Güvenli Kullanım

İçeceğinizi demlendikten sonra hemen tüketmek zorunda değilsiniz! Otomatik sıcak tutma fonksiyonu sayesinde kahveniz veya çayınız tam 60 dakika boyunca tazeliğini ve ideal sıcaklığını koruyor. 0,75 litrelik (5 fincan) geniş cam karafı, damlama önleyici emniyeti ve su bittiğinde çalışmayı durduran susuz çalışma koruması ile son derece güvenli ve konforlu bir kullanım vaat ediyor.

Mutfağınızda tek cihazla hem çay hem filtre kahve konforunu yaşamak ve şık görünümüyle tezgahınıza hava katmak istiyorsanız bu indirimi kaçırmayın!

Karaca Just Coffee Aroma 2 in 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi'ni avantajlı fiyatıyla satın almak için buradan ulaşabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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