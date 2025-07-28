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Favori Rujlarınızı Almanın Tam Zamanı: Dünya Ruj Günü'ne Özel İndirimler Başladı!

etiket Favori Rujlarınızı Almanın Tam Zamanı: Dünya Ruj Günü'ne Özel İndirimler Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.07.2025 - 00:15 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 00:16

Rujsuz dışarı çıkmam diyenleri böyle alalım👇

Dünya Ruj Günü’ne özel indirimler başladı! Favori rujlarınız indirimli yakalamak isterseniz sizi hemen aşağıya alalım. 💋

Bu içerik 28.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Favori markalarda yer alan Dünya Ruj Günü'ne özel fırsatlar başladı!

Favori markalarda yer alan Dünya Ruj Günü'ne özel fırsatlar başladı!

Fırsat bu fırsat diyerek favori rujlarda yer alan indirimleri sizin için bir araya topladık!

Kiko Milano’dan MAC’e... İkonik rujlarda yer alan tüm fırsatlar 👇

Kiko Milano’dan MAC’e... İkonik rujlarda yer alan tüm fırsatlar 👇

Seçili Kiko Milano Lipglosslarında 1 Alana 1 Bedava

Mac RujlardaTek Fiyat 599 TL

Inglot Marka Ruj ve Dudak Ürünlerinde3 Al 2 Öde

Pastel Marka Ruj ve Dudak Ürünlerinde İndirimli Fiyatlar

Lancome Rujlarda Sepette %50 İndirim

Avon Ruj ve Dudak Ürünlerinde 2. Ürüne %50 İndirim

Bobbi Brown Rujlarda 2 Al 1 Öde

Flormar Dudak Ürünlerinde Net %20'ye Varan İndirimler!

Note Marka Dudak ÜrünlerindeTek Fiyat 149,90 ,199,90 TL ve 249,90 TL

L'Oréal ,Maybelline ve NYX Dudak Ürünlerinde 2.Ürüne %30 İndirim

Alix Avien Rujlarda 2 Al 1 Öde

Clinique Dünya Ruj Günü'ne Özel Tüm Rujlarda %30 İndirim

Dudak Bakım Ürünlerinde 2. Ürüne %40 İndirim

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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