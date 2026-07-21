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Kişisel Bakım ve Kozmetikte Kaçırılmayacak Sepet İndirimleri

etiket Kişisel Bakım ve Kozmetikte Kaçırılmayacak Sepet İndirimleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 08:08
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Yaz aylarında cildinizi güneşten koruyacak ürünlerden saç bakım serilerine, imza parfümlerden makyaj malzemelerine kadar kişisel bakım kategorisinde harika sepet avantajları başladı. Özel tutar indirimlerini, ikinci ürüne verilen kampanya fırsatlarını ve çoklu alım avantajlarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 21.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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