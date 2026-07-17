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Arabasını ve Bahçesini Gözü Gibi Sevenlerin Yeni Favorisi: Bosch Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi İndirimde!

etiket Arabasını ve Bahçesini Gözü Gibi Sevenlerin Yeni Favorisi: Bosch Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.07.2026 - 17:03
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Hafta sonu geldiğinde arabasını kendi yıkamaktan keyif alanlar, bahçesindeki taşların, terasın veya balkonun ilk günkü gibi parlamasını isteyenler buraya! Dışarıda araç yıkatmanın maliyeti her geçen gün artarken, evinizin konforunda profesyonel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Hem zamandan hem de bütçenizden tasarruf etmenizi sağlayacak, gücüyle kendine hayran bırakan Bosch EasyAquatak 120 Premium Kit, Amazon'a özel fırsatıyla şimdi indirimde!

Gelin, temizlik rutinlerinizi tamamen değiştirecek bu pratik devin öne çıkan özelliklerine birlikte bakalım 👇

Bu içerik 17.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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1500W Güç ve 120 Bar Basınçla İnatçı Kirlere Elveda!

1500W Güç ve 120 Bar Basınçla İnatçı Kirlere Elveda!

Onu standart yıkama makinelerinden ayıran en büyük özellik, kompakt gövdesinin arkasında sakladığı 1500 Watt'lık güçlü motoru. 

120 bar maksimum basınç ve saatte 350 litrelik su debisi sayesinde otomobilinizdeki kurumuş çamurlardan, bahçe taşlarının arasında biriken yosunlara kadar en zorlu kirleri bile saniyeler içinde zahmetsizce söküp atıyor. Üstelik tamamen metalden üretilen paslanmaz pompa yapısı, uzun yıllar boyunca performansından ödün vermeden ilk günkü gücüyle çalışmasını garanti ediyor.

Ev ve Araç Yıkama Kitiyle (Premium Kit) Tek Cihaz, Sonsuz Çözüm

Ev ve Araç Yıkama Kitiyle (Premium Kit) Tek Cihaz, Sonsuz Çözüm

Bu ürün sadece bir yıkama makinesi değil, temizlikteki en büyük yardımcınız. Özel Premium Kit içeriğiyle gelen Patio Cleaner yüzey temizleme aparatı sayesinde teras ve balkonlarınızı etrafa su sıçratmadan temizleyebilir, hassas yıkama fırçasıyla aracınızın boyasına zarar vermeden pırıl pırıl yapabilirsiniz. 

Ayrıca 450 ml'lik yüksek basınçlı köpük nozulu, deterjanı hızla ve yoğun bir köpük halinde yüzeye uygulayarak tıpkı profesyonel oto yıkamacılardaki gibi derinlemesine bir temizlik süreci sunuyor.

Taşıması Kolay, Saklaması Ondan da Kolay!

Taşıması Kolay, Saklaması Ondan da Kolay!

Güçlü dediysek gözünüz korkmasın; Bosch EasyAquatak 120, sadece 4.1 kg ağırlığıyla inanılmaz hafif ve kompakt bir tasarıma sahip. Kullanım esnasında bahçede veya aracın etrafında rahatça hareket ettirebiliyorsunuz. En güzel yanı ise işiniz bittiğinde ortaya çıkıyor: Tabanca, 5 metrelik yüksek basınç hortumu, lance ve tüm temizlik aparatları gövde üzerindeki özel saklama bölmelerine mükemmel şekilde oturuyor. Böylece evinizde veya bagajınızda minimum alan kaplayarak düzenli bir şekilde muhafaza ediliyor.

Hem arabanızı parlatacak hem de evinizin dış alanlarını tertemiz yapacak profesyonel ve pratik bir çözüm arıyorsanız, indirim bitmeden bu fırsatı mutlaka değerlendirin!

Bosch EasyAquatak 120 Premium Kit’i Amazon güvencesiyle indirimli fiyatıyla stok tükenmeden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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