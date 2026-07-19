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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 12:17
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Temmuz ayının bu kavurucu günlerinde ev konforunu artıran pratik araç gereçlerden mutfak yardımcılarına, yaz modasını yansıtan tekstil ürünlerinden outdoor ekipmanlarına ve sporcu besinlerine kadar haftanın en popüler tercihleri bir araya geldi. Özel indirim kodlarına ve sepet avantajlarına göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın! 

Bu içerik 19.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Katlanabilir şemsiye tipi oto güneşlik seti numaratör hediyesiyle sürücülerin ilk tercihi!

Katlanabilir şemsiye tipi oto güneşlik seti numaratör hediyesiyle sürücülerin ilk tercihi!

Yaz aylarında aracınızın ön camını tamamen kaplayarak içerinin fırın gibi ısınmasını engelleyen, pratik katlanır yapısıyla bu hafta en çok satanlar listesinden düşmeyen ürün.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

Bosch 46 parça tornavida ve lokma uçlu aksesuar seti evdeki tüm tamirat işlerini şipşak çözüyor!

Bosch 46 parça tornavida ve lokma uçlu aksesuar seti evdeki tüm tamirat işlerini şipşak çözüyor!

Kaliteli metal yapısı ve geniş uç seçeneğiyle her türlü montaj işinde bileğinizi yormadan hızlı çözümler sunan, takım çantalarının bu haftaki en popüler üyesi.

Bosch 46 Parça Tornavida Vidalama Ve Lokma Uçlu Aksesuar Seti

Orret Home mandolin doğrayıcı mutfakta sebze ve meyve dilimleme süresini saniyeler düzeyine indiriyor!

Orret Home mandolin doğrayıcı mutfakta sebze ve meyve dilimleme süresini saniyeler düzeyine indiriyor!

Ayarlanabilir kesim kalınlığı, güvenli tutma sapı ve 4 kademeli bıçak yapısıyla elinizi tehlikeye atmadan yemek hazırlıklarını aşırı pratik hale getiren mutfak aparatı.

Orret Home 4 Kademeli Mandolin Doğrayıcı

Uniqamp Ergo ultra hafif kamp sandalyesi markanın kaçırılmayacak 2 al 1 öde kampanyasıyla haftanın yıldızı!

Uniqamp Ergo ultra hafif kamp sandalyesi markanın kaçırılmayacak 2 al 1 öde kampanyasıyla haftanın yıldızı!

Açık havada, sahilde veya kampta vücudu mükemmel destekleyen ergonomik tasarımı ve taşınabilir yapısıyla outdoor kategorisinde haftanın en çok sipariş verilen sandalyesi.

Uniqamp Ergo Ultra Hafif Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi

Mavi miav baskılı beyaz tişört sevimli tasarımıyla yaz gardıroplarının en popüler parçası!

Mavi miav baskılı beyaz tişört sevimli tasarımıyla yaz gardıroplarının en popüler parçası!

Tiril tiril pamuklu kumaş kalitesiyle, günlük şort ve jean pantolonların üzerinde bu hafta sepete en çok eklenen ürün oldu.

Mavi Miav Baskılı Beyaz Tişört

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Everest wifi range extender evdeki internet çekim alanı sorununu saniyeler içinde ortadan kaldırıyor!

Everest wifi range extender evdeki internet çekim alanı sorununu saniyeler içinde ortadan kaldırıyor!

300Mbps hızı ve 2.4GHz güçlü sinyal desteğiyle arka odalarda bile kopma yaşamadan yüksek hızlı internet sunan, router ve erişim noktası özellikli pratik teknoloji.

Everest EWR-N501 Wifi Range Extender Router AP Repeater

Protein Ocean deneme paketi 1.307,00 TL yerine 999,00 TL'ye ek sepette %10 ''onedio'' kodu fırsatıyla yayında!

Protein Ocean deneme paketi 1.307,00 TL yerine 999,00 TL'ye ek sepette %10 ''onedio'' kodu fırsatıyla yayında!

İçeriğindeki whey protein, preworkout performansı artırıcı, glutensiz çikolatalı yulaf ezmesi ve lezzetli barlar barındıran şaseleriyle sporcuların beslenme ihtiyacını tek kutuda çözen zengin set.

Protein Ocean Deneme Paketi Beslenme Çözümü

Bilge Karga Seldan Black güneş gözlüğü %15 indirimle 1.340,00 TL yerine net 1.139,00 TL!

Bilge Karga Seldan Black güneş gözlüğü %15 indirimle 1.340,00 TL yerine net 1.139,00 TL!

Simsiyah asil çerçeve tasarımıyla gözleri güneşin zararlı ışınlarından tamamen korurken yaz kombinlerinize saniyeler içinde son derece şık bir hava katıyor.

bilge karga Seldan Black Güneş Gözlüğü

Penti'nin bu deniz şortu markanın tüm plaj ürünlerinde geçerli 2 al 1 öde fırsatıyla çok satanlarda!

Penti'nin bu deniz şortu markanın tüm plaj ürünlerinde geçerli 2 al 1 öde fırsatıyla çok satanlarda!

Etekli şık tasarımıyla sahilde ve havuz kenarında hem çok rahat hareket etmenizi sağlayan hem de plaj modasında çabasız bir zarafet sunan en popüler şort modeli.

Penti Siyah Skirt Deniz Şortu

Missha pirinç özlü aydınlatıcı yaprak maske seti marka gününe özel 5 al 4 öde kampanyasıyla listelerde!

Missha pirinç özlü aydınlatıcı yaprak maske seti marka gününe özel 5 al 4 öde kampanyasıyla listelerde!

Maskelerde 2. ürüne %75'e varan indirim kolaylığı eşliğinde cildi neme doyuran, pirinç özleriyle mat görünümü yok edip saniyeler içinde aydınlık kazandıran yaprak maskeler ve daha fazlası sizi bekliyor.

Missha Pirinç Özlü Aydınlatıcı ve Nemlendirici Yaprak Maske Seti 5li

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Züber ürünlerinde ''ONEDİO350'' indirim koduyla 1.200 TL sepet tutarına ekstra 350 TL indirim!

Züber ürünlerinde ''ONEDİO350'' indirim koduyla 1.200 TL sepet tutarına ekstra 350 TL indirim!

Limon, şeftali, tropik meyve, mango ve greyfurt aromalı seçenekleriyle yaz sıcaklarında buz gibi bir ferahlık sunan, katkısız temiz içeriğiyle içecek kategorisinin şampiyonu oldu.

Züber Karma Ice Tea Paketi 250ml x 12 Adet

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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