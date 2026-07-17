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18 - 24 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 18 - 24 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.07.2026 - 17:40
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18 - 24 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Temmuz 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 375 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 375 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 129,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g 179 TL

  • Torku/Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 KG 269 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 KG 84,50 TL

  • Tadım Kuruyemişlerde %15 İndirim!

  • Piliç Nugget 300 g 56,50 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 g 449 TL

  • Banvit Piliç Jumbo Sosis 330 g 85 TL

  • Ülker Dankek Lokmalık Kek 160 g 37,50 TL

  • Kinder Bueno Çikolatalı Gofret 43 g 35 TL

  • Ülker Kekstra Mini Kutu Çilekli Jöleli Kek 34x15 g 119,50 TL

  • Algida Viennetta Çikolata/Vanilya 800 ml 160 TL

  • Pidemiss Dondurulmuş Kıymalı Pide 375 g 149 TL

  • Freedon Dolce Mini 6x60 ml 175 TL

  • Nimet Kurabiye 500 g 85 TL

  • Nimet Yağlı Gevrek 500 g 85 TL

Lipton Yellow Label Çay 1000 g 280 TL

Lipton Yellow Label Çay 1000 g 280 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 g 159,50 TL

  • Öncü Pul Biber 500 g 134,50 TL

  • Kaanlar Gemlik Siyah Zeytin 450 g 185 TL

  • Patos Acı Baharatlı Mısır Cipsi 135 g 49,50 TL

  • Patos Rolls Mısır Cipsi 135 g 49,50 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 79 TL

  • Filiz Makarna 500 g 24,50 TL

  • Sana Klasik Margarin Paket 250 g 31,50 TL

  • Yöremce Yerli Kırmızı Mercimek 1 KG 74,50 TL

  • Obsesso Çikolatalı Frappe Soğuk Kahve 250 ml 50 TL

  • Obsesso Latte Soğuk Kahve 250 ml 50 TL

  • Raid Off! Ürünlerinde %29'a Varan İndirim!

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 KG 149 TL

  • Bal Küpü/Irmak/Nar/Doğuş/Bor Toz Şeker 3 KG 149,50 TL

  • Yöremce Dermason Fasulye 1 KG 67,50 TL

  • Arko / Derby / Gillette Tıraş Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim!

  • Okey ve Durex Ürünlerinde %30 İndirim!

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 149 TL

Eti Popkek Kek 60 g 11,75 TL

Eti Popkek Kek 60 g 11,75 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 g 34 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret 142 g 47 TL

  • Eti Burçak Bisküvi 114 g 31,50 TL

  • Eti Süt Burger 35 g 16,75 TL

  • Eti Petito Sosbom Çikolatalı Krema Dolgulu Pasta 50 g 25 TL

  • Eti Bumbo Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 110 g 24 TL

  • Eti Tutku Çikolata Dolgulu Tart 45 g 15,50 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 KG 159 TL

  • Eti Gong Mısır&Pirinç Patlağı 64 g 20 TL

  • Eti Gong Ballı Hardallı Mısır&Pirinç Patlağı 34 g 14 TL

  • Eti Benim'O Kombo Çikolata Kaplı Bisküvi 56 g 22 TL

  • Eti Canga Bar Çikolata 45 g 19,50 TL

  • Eti Balık Kraker 160 g 29 TL

  • Eti Etimek 143 g 45 TL

  • Eti Browni Intense Kek 19,50 TL

  • Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g 24 TL

  • Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 114 g 19,50 TL

  • Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 g 75 TL

  • Eti Fındıklı Çikolata 60 g 52,50 TL

  • Eti Puf Marshmallowlu Dolgulu Bisküvi 20 g 5,50 TL

  • Eti Mısırlı Balık Kraker 70 g 17 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 g 79,50 TL

  • Eti Pizza Kraker 76 g 11,50 TL

  • Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 g 70 TL

  • Eti Kare Sütlü Çikolata 60 g 49,50 TL

  • Eti Puf Marshmallowlu Bisküvi 18 g 4,75 TL

  • Eti Kurabi Yulaflı, Yer Fıstıklı, Kakaolu Kurabiye 198 g 54 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 g 79,50 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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