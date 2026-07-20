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28 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 28 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.07.2026 - 13:27
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28 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Blume Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL

  • Blume Kağıt Havlu 16'lı 159 TL

  • ABC Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12 kg 399 TL

  • Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 529 TL

  • Uni Baby Soft Care Islak Mendil Hindistan Cevizi Yağlı 3x90'lı 99 TL

  • Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 135 TL

  • Molped Günlük Ped İncecik 119 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 74 TL

  • Queen Desenli Peçete 20'li 19,50 TL

  • Papia Platinum Çek-Al Mendil 4 Katlı 125'li 34,50 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 5 Kg 239 TL

  • Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı Gülün Büyüsü 5 L 169 TL

  • Mr.Oxy Fast Hızlı Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 149 TL

  • Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 960 ml 65 TL

  • Güldal Çamaşır Suyu 4 L 89 TL

  • Bref Power Aktiv Wc Blok 4x50 g 129 TL

  • Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL

  • Glade Ev & Tekstil Parfümü Temiz Çarşaf 460 ml 129 TL

  • Protex Kraft Pişirme Kağıdı 16'lı 39,50 TL

  • Dalan Şampuan 450 ml 65 TL

  • Dushy Duş Jeli 1000 ml 85 TL

  • Powerdent Shine Diş Fırçası 3'lü 85 TL

  • Repute/Chronic Parfüm Men 45 ml 99 TL

  • Okey Prezervatif Ekstra Zevk 15'li 135 TL

  • Laxe Saç Proteini 100 g 99 TL

  • Urban Care Saç Köpüğü 200 ml 159 TL

  • Urban Care Saç Spreyi Deniz Tuzu 200 ml 149 TL

  • Urban Care Saç Şekillendirici Wax 100 ml 149 TL

  • Thalia Güzellik Sabunu 100 g 59 TL

  • Wilkinson Sword Xtreme 3 Kadın Tıraş Bıçağı 39 TL

  • Nivea Yüz Temizleyici Krem Peeling 150 ml 129 TL

  • Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 100 ml 129 TL

  • Nivea Micellar Water 400 ml 149 TL

  • Dreamies Kedi Ödül Maması Biftek & Peynir 60 g 45 TL

  • Felix Kedi Yaş Mama Sığır Etli & Tavuklu 4x85 gr 80 TL

  • Bado Kedi Ödül Çubuğu 3'lü 35 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369 TL

  • Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 39,50 TL

  • Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 379 TL

  • Peysan Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g 159 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 89 TL

  • Kajun Time Stripwich Tavuk Parçaları 650 g 189 TL

  • Keskinoğlu Piliç Döner 1000 g 245 TL

  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 189 TL

  • Altın Dana Barbekü Dana Sucuk 300 g 235 TL

  • Bonfilet Dana-Kuzu Kıyma 500 g 319 TL

  • Namet Dana Döner 4x250 g 699 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 59 TL

  • Yörsan Labne 3x180 g 149 TL

  • Aknaz Krem Peynir 2x150 g 67,50 TL

  • Aknaz Peynir Çeşitleri (Çubuk/Tel/Misket) 200 g 99 TL

  • Aynes %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 139 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 189 TL

  • Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 59,50 TL

  • İçim Aronya & Karadutlu Kefir 1 L 95 TL

  • Dost Orman Meyveli Süt 200 ml 15 TL

  • Sek Sade Quark 250 ml 69,50 TL

  • Activia Probiyotikli Yoğurt Çeşitleri 400 g 64,50 TL

  • Mini Magnum Sandviç Badem 400 ml 300 TL

  • Artmac XXL Makaron 90 g 109 TL

  • Frutein Ahududu & Çilek 120 g 169 TL

  • Sek Acılı Ayran 285 ml 24,50 TL

  • İçim Ayran 200 ml 11 TL

Simbat Antep Fıstığı 250 g 290 TL

Simbat Antep Fıstığı 250 g 290 TL

  • Simbat Çiğ Badem 250 g 159 TL

  • Simbat İri Kırık Ceviz İçi 250 g 139 TL

  • Simbat Kavrulmuş Kaju 250 g 159 TL

  • Simbat Zarlı Kaju 250 g 195 TL

  • Le'Monatta Karpuz Aromalı Limonata 1 L 27,50 TL

  • Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L 25 TL

  • Le'Cola Gazlı İçecek Kola 1 L 32,50 TL

  • Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 59,50 TL

  • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 45 TL

  • Lavi Naneli Karışık Meyveli İçecek 1 L 52 TL

  • Jucy Multivitaminli Karışık Meyveli İçecek 200 ml 9,50 TL

  • Dimes Karadut & Misket Limonu Aromalı İçecek 250 ml 25 TL

  • Sırma Mango Şeftali Aromalı Maden Suyu 1 L 26 TL

  • Karlıtepe Limonlu Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek 6x200 ml 59,50 TL

  • Kızılay Maden Suyu 12x200 ml 89 TL

  • Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 700 g 229 TL

  • Bifa Vanilya Aromalı Gofret 900 g 109 TL

  • Kinder Delice Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek 39 g 25 TL

  • Chupa Chups Melody Pops Çilek Aromalı Şeker 15 g 14 TL

  • Ülker Oneo Şekersiz Draje Sakız Çeşitleri 60 g 49 TL

  • Cafe Crown Matcha Stick Çeşitleri 8 g 24,50 TL

  • Sek Soğuk Kahve Latte 285 ml 49,50 TL

  • Lays Patates Cipsi 125 g 52 TL

  • Züber Nohut Cipsi 75 g 69,50 TL

  • Fellas Granola Bar Çeşitleri 3x23 g 82,50 TL

  • Delly Protein Bar 40 g 45 TL

29 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

29 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE 26.900 TL

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL

  • Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 18.900 TL

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 20.900 TL

  • Keysmart 9 KG Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 21.900 TL

  • Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL

  • Keysmart 7 KG Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

  • Keysmart 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 18.900 TL

  • Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 16.900 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 18.900 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

  • Rookie 12 Jant Denge Bisikleti 2.990 TL

  • Rookie 3 Tekerlekli Trikster Bisiklet 5.490 TL

  • Foldo 20 Jant Katlanır Yetişkin Bisiklet 12.490 TL

  • Foldo 14 Jant Katlanır Çocuk Bisikleti 9.790 TL

  • Polosmart Android Projeksiyon Cihazı PSM150 6.900 TL

  • Polosmart Kare Cam Temizleme Robotu PSH30 7.990 TL

  • Bayersan Temizlik Arabası Seti 3.990 TL

  • Okyanus Home İki Katlı Dikdörtgen Şampuanlık 529 TL

  • Okyanus Home Bej Banyo Seti 629 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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