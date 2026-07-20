28 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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28 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Blume Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL
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Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369 TL
Simbat Antep Fıstığı 250 g 290 TL
29 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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