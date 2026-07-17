Sıcak Yaz Günlerinde Su Gibi Akıp Gidecek Kitap Önerileri
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Tatilde, balkonda veya serin bir köşede saniyeler içinde sizi kendi dünyasına çekecek, temposu yüksek ve akıcı eserleri bir araya getirdik. Kitaplığınızı yenilemeden önce bu popüler listeye mutlaka göz atın.
Bu içerik 17.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Antikçağda Kadın Olmak tarihin derinliklerinde kadının izini sürmek isteyenlerin listesinde!
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Işık ve İp, insan ruhunun en hassas köşelerine dokunan anlatımıyla dikkat çekiyor.
Kendini Tüketmeden Yaşa, modern çağın getirdiği yorgunluklara karşı harika bir rehber.
Gerçek insan ilişkilerinin karmaşık yapısını ve dürüstlüğü sorgulayan bir başyapıt.
Yanlış Hedef evlilik, sadakat ve geçmişin yükleri üzerine kurulan çarpıcı bir roman.
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Ingram mizah dünyasının en özgün kalemlerinden birinin zihnine kapı açıyor.
Boho Hanım'ın Gece Eczanesi ruhunuza iyi gelecek masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor!
Karanlık Madde bilimkurgu ve gerilim tutkunlarının sepetine ilk eklediği eser.
Geriye Kalan Kadın, Balkan edebiyatının en güçlü ve sarsıcı seslerinden biri.
Kaza her sayfasında ters köşe yapan efsanevi bir psikolojik gerilim!
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Büyü Dükkanı psikolojik metaforlarla bezeli zamansız bir başucu kitabı!
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