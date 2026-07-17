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Sıcak Yaz Günlerinde Su Gibi Akıp Gidecek Kitap Önerileri

etiket Sıcak Yaz Günlerinde Su Gibi Akıp Gidecek Kitap Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 13:55
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Tatilde, balkonda veya serin bir köşede saniyeler içinde sizi kendi dünyasına çekecek, temposu yüksek ve akıcı eserleri bir araya getirdik. Kitaplığınızı yenilemeden önce bu popüler listeye mutlaka göz atın.

Bu içerik 17.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Antikçağda Kadın Olmak tarihin derinliklerinde kadının izini sürmek isteyenlerin listesinde!

Antikçağda Kadın Olmak tarihin derinliklerinde kadının izini sürmek isteyenlerin listesinde!

Asuman Kafaoğlu Büke, tarihin ilk dönemlerinden itibaren kadının toplumdaki, sanattaki ve felsefedeki yerini akıcı bir anlatımla ele alarak okuru büyüleyici bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

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Nobel ödüllü yazar Han Kang, kendine has şiirsel ve derinlikli üslubuyla okurun zihninde derin izler bırakan çarpıcı bir edebi deneyim sunuyor.

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Kendini Tüketmeden Yaşa, modern çağın getirdiği yorgunluklara karşı harika bir rehber.

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Yanlış Hedef evlilik, sadakat ve geçmişin yükleri üzerine kurulan çarpıcı bir roman.

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Yanlış Hedef - Domenico Starnone

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Ingram mizah dünyasının en özgün kalemlerinden birinin zihnine kapı açıyor.

Ingram mizah dünyasının en özgün kalemlerinden birinin zihnine kapı açıyor.

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Boho Hanım'ın Gece Eczanesi ruhunuza iyi gelecek masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor!

Ko Hyewon, geceleri açılan gizemli bir eczanede insanların dertlerine derman olan şifalı hikayeleriyle içinizi ısıtacak çok tatlı bir Kore edebiyatı alternatifi sunuyor.

Boho Hanım'ın Gece Eczanesi - KO HYEWON

Karanlık Madde bilimkurgu ve gerilim tutkunlarının sepetine ilk eklediği eser.

Karanlık Madde bilimkurgu ve gerilim tutkunlarının sepetine ilk eklediği eser.

Blake Crouch, çoklu evrenler ve kuantum fiziği ekseninde kurduğu akılalmaz temposuyla okuru saniyeler içinde içine çeken, sayfaları hızla çevirten bir macera vadediyor.

Karanlık Madde - Blake Crouch

Geriye Kalan Kadın, Balkan edebiyatının en güçlü ve sarsıcı seslerinden biri.

Geriye Kalan Kadın, Balkan edebiyatının en güçlü ve sarsıcı seslerinden biri.

Rene Karabash, aidiyet, kimlik ve kadının toplum içindeki varoluş mücadelesini şiirsel ama bir o kadar da vurucu bir dille aktarıyor.

Geriye Kalan Kadın - Rene Karabash

Kaza her sayfasında ters köşe yapan efsanevi bir psikolojik gerilim!

Kaza her sayfasında ters köşe yapan efsanevi bir psikolojik gerilim!

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Kaza - FREIDA MCFADDEN

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Büyü Dükkanı psikolojik metaforlarla bezeli zamansız bir başucu kitabı!

Büyü Dükkanı psikolojik metaforlarla bezeli zamansız bir başucu kitabı!

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Büyü Dükkanı - Yeşim Türköz

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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