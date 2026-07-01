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Kitapseverlerin Haziran Ayında En Çok Okuduğu Kitaplar

etiket Kitapseverlerin Haziran Ayında En Çok Okuduğu Kitaplar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 14:27
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kitap kurtlarının bavullarından ve çantalarından eksik etmediği, haziran ayı boyunca listeleri sallayan en trend eserleri bir araya getirdik. Romanlardan psikolojiye, gizem dolu polisiye bulmacalarından ödüllü dünya edebiyatına kadar bu ay kapış kapış giden en hit kitapları okuma listenizi güncellemeden önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 01.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Momo haziran ayında yediden yetmişe tüm okurların listelerinde ilk sıralarda yer aldı!

Momo haziran ayında yediden yetmişe tüm okurların listelerinde ilk sıralarda yer aldı!

Zamanın değerini ve modern dünyanın koşturmacasında neleri kaybettiğimizi küçük bir kız çocuğunun gözünden anlatan zamansız bir başyapıt. 

Koşuşturma arasında hayatın ritmini kaçırdığını hisseden okurların bu ay en çok tercih ettiği başucu kitaplarından biri.

Momo - Michael Ende

Kitap, Küçük Prens tadında!

Kocamın Karısı polisiye ve gerilim tutkunları arasında haziran ayının en çok konuşulanı oldu!

Kocamın Karısı polisiye ve gerilim tutkunları arasında haziran ayının en çok konuşulanı oldu!

Gizemli evlilik sırlarını, ihanetleri ve sarsıcı gerçekleri ters köşelerle dolu sürükleyici bir kurguyla ele alan popüler bir gerilim romanı. Kitap kulüplerinin ve sosyal medyanın bu ay elden ele gezdirdiği en heyecanlı sepet tercihlerinden biri.

Kocamın Karısı - Alice Feeney

Alice'in ters köşelerini çok seviyorum. Bütün kitaplarını okudum. Bu kitap için ortada kaldım açıkçası. Yine şaşırttığı noktalar oldu ama favori kitabım halâ Güzel Çirkin.

Işık ve İp haziran ayında dünya edebiyatı okurlarının ilk sıradaki sepet tercihi oldu!

Işık ve İp haziran ayında dünya edebiyatı okurlarının ilk sıradaki sepet tercihi oldu!

2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi usta yazarın, insan ruhunun derinliklerini ve toplumsal hafızayı şiirsel bir dille işlediği etkileyici eseri. 

Edebiyat dünyasında büyük ses getiren ve derinlikli okuma rutinleri planlayanların bu ay kütüphanesine mutlaka eklediği bir parça.

Işık ve İp: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü - Han Kang

Murdle 1 bulmaca ve interaktif eğlence kategorisinde haziran ayının en çok satanı oldu!

Murdle 1 bulmaca ve interaktif eğlence kategorisinde haziran ayının en çok satanı oldu!

Okuru doğrudan bir dedektif yerine koyarak şifreleri çözmeye ve gizemli cinayetleri aydınlatmaya davet eden yüzlerce harika polisiye mantık bulmacası. Tatilde, plajda veya yolculuklarda hem kafa dağıtmak hem de keyifli vakit geçirmek isteyenlerin bu ayki favori eğlencesi.

Murdle 1 - G.T. Karber

Bayıldım. İçinde kolaydan zora mantık bulmacaları var. Aslında cinayeti çözmekle ilgisi yok. Sadece verilen bilgileri doğru girip çıkarım yapmakla ilgili.

Kendini Tüketmeden Yaşa psikoloji ve kişisel gelişim listelerinde haziran ayının lideri oldu!

Kendini Tüketmeden Yaşa psikoloji ve kişisel gelişim listelerinde haziran ayının lideri oldu!

Modern hayatın getirdiği tükenmişlik hissiyle baş etme yollarını ve kendimize daha şefkatli davranmanın yöntemlerini en samimi dille anlatan rehber niteliğinde bir kitap.  

Kendini Tüketmeden Yaşa - Beyhan Budak

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Dansa Davet haziran ayında kara mizah ve tarihi kurgu severlerin gözdesi oldu!

Dansa Davet haziran ayında kara mizah ve tarihi kurgu severlerin gözdesi oldu!

Fransa tarihinin en sıra dışı cellat ailesinin öyküsünü kendine has, nüktedan ve sarsıcı bir dille okura aktaran sürükleyici bir anlatı. Alışılmışın dışındaki konusu ve akıcı kurgusu sayesinde tek solukta biten çok popüler bir roman.

Dansa Davet - Jean Teule

1518 Strazburg garip bir olay yaşandı. Kitlesel olarak yapılan bu olayın tarihte eşi yok. Din tüccarlarının sömürüsüne değişik bir tepki bu şiddetle tavsiye ederim.

Kırılgan Çağ çağdaş dünya edebiyatı raflarında haziran ayının en çok satanlarından biri oldu!

Kırılgan Çağ çağdaş dünya edebiyatı raflarında haziran ayının en çok satanlarından biri oldu!

Aile bağlarını, kayıpları ve insan ilişkilerinin en hassas noktalarını samimi ve vurucu bir üslupla ele alan ödüllü bir İtalyan edebiyatı başyapıtı.  

Kırılgan Çağ - Donatella Di Pietrantonio

Sırça Fanus modern klasikler kategorisinde haziran ayında da popülerliğini korudu!

Sırça Fanus modern klasikler kategorisinde haziran ayında da popülerliğini korudu!

İnsan psikolojisinin sınırlarını, toplumsal beklentilerin yarattığı baskıyı ve içsel buhranları sarsıcı bir dürüstlükle anlatan kült bir yazar romanı. Her dönemin vazgeçilmezi olan bu kült eser haziran ayında da genç okurların ilk tercihleri arasında yer aldı.

Sırça Fanus - Sylvia Plath

Psikolojik olarak etkiledi.Biraz daha kalın olsaydı sayfaları biraz daha uzun olsaydı belki bitiremezdim.Kelimeleri çok güçlü ve çok etkileyiciydi.. Böyle etkili bir yazarın hayatının kısa olmasına da ayrı üzüldüm.

Sisifos Söyleni felsefe ve düşünce okurlarının haziran ayında en çok sipariş verdiği kitap oldu!

Sisifos Söyleni felsefe ve düşünce okurlarının haziran ayında en çok sipariş verdiği kitap oldu!

Hayatın absürtlüğünü ve varoluşun anlamını mitolojik bir karakter üzerinden sorgulayan modern felsefe dünyasının en temel yapı taşlarından biri. Düşünsel kitap okumalarına derin bir soluk katmak isteyen kitap kurtlarının sepetlerinde ilk sırada yer alıyor.

Sisifos Söyleni - Albert Camus

Ev haziran ayında Türk edebiyatı kategorisinde okurların en çok beğendiği roman oldu!

Ev haziran ayında Türk edebiyatı kategorisinde okurların en çok beğendiği roman oldu!

Aidiyet duygusunu, geçmişin izlerini ve yuva kavramının insan ruhundaki karşılığını sıcacık, sarmalayan bir kurguyla ele alan etkileyici bir yerli yapıt.  

Ev - Nermin Yıldırım

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Sakın Yalan Söyleme psikolojik gerilim türünde haziran ayının en hızlı tükenen kitabı oldu!

Sakın Yalan Söyleme psikolojik gerilim türünde haziran ayının en hızlı tükenen kitabı oldu!

Uzak bir malikanede mahsur kalan bir çiftin, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini ve gerilimi her sayfada tırmandıran nefes kesici hikayesi.  

Sakın Yalan Söyleme - Freida McFadden

Her sayfasında bir merak vardı. Bir günde bitirilecek bir kitap.

Sınırlar kişisel ilişkiler ve gelişim kategorisinde haziran ayında sepetlerin vazgeçilmezi oldu!

Sınırlar kişisel ilişkiler ve gelişim kategorisinde haziran ayında sepetlerin vazgeçilmezi oldu!

Hayatın kontrolünü eline almak, sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve ne zaman evet, nasıl hayır demek gerektiğini öğrenmek isteyenler için muazzam bir yol haritası.  

Sınırlar - John Townsend

Şimdi Buradaydı haziran ayında yerli çağdaş edebiyat tutkunlarının ilk tercihi oldu!

Şimdi Buradaydı haziran ayında yerli çağdaş edebiyat tutkunlarının ilk tercihi oldu!

Zamanın akışını, insan ilişkilerindeki anlık kırılmaları ve hafızanın oyunlarını edebi bir dille sorgulayan, okura derin sorgulamalar yaptıran etkileyici bir yerli roman.  

Şimdi Buradaydı - Irmak Zileli

Başta kurgusu kafa karıştırıcı gelse de alışınca farklı bir tarzı okumak heyecan veriyor. Kurgudaki bu tarz dikkatinizi ve odaklandırmanızı arttırıyor ki bu anlamda kitap bence odaklanmaya da faydalı. Psikoloji sevenler için keyifle okunacak bir kitap.

Saç Örgüsü haziran ayında kadın dayanışması ve güçlü yaşam hikayeleri arayanların favorisi oldu!

Saç Örgüsü haziran ayında kadın dayanışması ve güçlü yaşam hikayeleri arayanların favorisi oldu!

Dünyanın üç farklı ucunda yaşayan üç kadının, kaderlerini ve özgürlük mücadelelerini birbirine bağlayan o ince ama kopmaz bağları anlatan olağanüstü bir dram. 

Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

Ulusların Düşüşü ekonomi ve siyaset kategorisinde haziran ayında da listelerin üst sırasındaydı!

Ulusların Düşüşü ekonomi ve siyaset kategorisinde haziran ayında da listelerin üst sırasındaydı!

Ülkelerin neden zengin ya da fakir olduğunu tarihi ve kurumsal nedenlerle ele alan, dünyaca ünlü ekonomistimizin elinden çıkan küresel bir başyapıt.  

Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu

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Parfümün Dansı haziran ayında sıra dışı ve kült kurgu arayanların en çok okuduğu kitap oldu!

Parfümün Dansı haziran ayında sıra dışı ve kült kurgu arayanların en çok okuduğu kitap oldu!

Mitolojiyi, ölümsüzlük arayışını ve hayata dair en çılgın felsefeleri pan aromasıyla birleştiren, edebiyat dünyasının en nevi şahsına münhasır eğlenceli romanlarından biri. Okuma rutinlerine tamamen farklı, yaratıcı ve büyülü bir soluk getirmek isteyenler için harika bir yaz kitabı alternatifi.

Parfümün Dansı - Tom Robbins

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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