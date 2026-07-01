Kitapseverlerin Haziran Ayında En Çok Okuduğu Kitaplar
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kitap kurtlarının bavullarından ve çantalarından eksik etmediği, haziran ayı boyunca listeleri sallayan en trend eserleri bir araya getirdik. Romanlardan psikolojiye, gizem dolu polisiye bulmacalarından ödüllü dünya edebiyatına kadar bu ay kapış kapış giden en hit kitapları okuma listenizi güncellemeden önce mutlaka inceleyin.
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Momo haziran ayında yediden yetmişe tüm okurların listelerinde ilk sıralarda yer aldı!
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Kocamın Karısı polisiye ve gerilim tutkunları arasında haziran ayının en çok konuşulanı oldu!
Işık ve İp haziran ayında dünya edebiyatı okurlarının ilk sıradaki sepet tercihi oldu!
Murdle 1 bulmaca ve interaktif eğlence kategorisinde haziran ayının en çok satanı oldu!
Kendini Tüketmeden Yaşa psikoloji ve kişisel gelişim listelerinde haziran ayının lideri oldu!
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Dansa Davet haziran ayında kara mizah ve tarihi kurgu severlerin gözdesi oldu!
Kırılgan Çağ çağdaş dünya edebiyatı raflarında haziran ayının en çok satanlarından biri oldu!
Sırça Fanus modern klasikler kategorisinde haziran ayında da popülerliğini korudu!
Sisifos Söyleni felsefe ve düşünce okurlarının haziran ayında en çok sipariş verdiği kitap oldu!
Ev haziran ayında Türk edebiyatı kategorisinde okurların en çok beğendiği roman oldu!
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Sakın Yalan Söyleme psikolojik gerilim türünde haziran ayının en hızlı tükenen kitabı oldu!
Sınırlar kişisel ilişkiler ve gelişim kategorisinde haziran ayında sepetlerin vazgeçilmezi oldu!
Şimdi Buradaydı haziran ayında yerli çağdaş edebiyat tutkunlarının ilk tercihi oldu!
Saç Örgüsü haziran ayında kadın dayanışması ve güçlü yaşam hikayeleri arayanların favorisi oldu!
Ulusların Düşüşü ekonomi ve siyaset kategorisinde haziran ayında da listelerin üst sırasındaydı!
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Parfümün Dansı haziran ayında sıra dışı ve kült kurgu arayanların en çok okuduğu kitap oldu!
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