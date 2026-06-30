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Bugün İndirimde Neler Var? 1 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 1 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 01:19
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Temmuz ayının bu ilk gününde ev teknolojilerinden yazlık araç aksesuarlarına, çocuk kitaplarından kişisel bakım ve kahve stoklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 01.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Pratik kullanımı sayesinde saniyeler içinde açılıp kapatılabiliyor ve torpidoda yer kaplamıyor.

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Sepette 195,87 TL.

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Grimelange Videta Kadın Kahverengi Atlet dahil markanın tüm ürünlerinde sepette net %15 indirim!

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Sepette sadece 305,96 TL.

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BKM Kitap Çocuk Kitapları özel kaçırılmayacak sepet avantajıyla 4 kitap net 250 TL!

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Yazlık kıyafetlerin ve dekolteli elbiselerin altından asla belli olmayan, balenli ve toparlayıcı şık straplez sütyen. Esnek ve kaliteli kumaş dokusu sayesinde gün boyu kayma yapmadan maksimum hareket özgürlüğü sunuyor.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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