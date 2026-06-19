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Yengeç Burcuna Ne Hediye Alınır? Zodyak'ın Hassas Burcu Yengeç İçin Hediye Önerileri

etiket Yengeç Burcuna Ne Hediye Alınır? Zodyak'ın Hassas Burcu Yengeç İçin Hediye Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 11:44
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Haziran ayının sonuna doğru ilerlerken astroloji dünyasının en duygusal, evine ve konforuna en düşkün burçlarından biri olan yengeçlerin dönemi başlıyor. Nostaljik bağları güçlü olan, sevdikleriyle vakit geçirmekten keyif alan ve yaşam alanlarında maksimum rahatlık arayan yengeç burçlarına hediye seçmek aslında sanıldığı kadar zor değil. Hem ev konforunu artıracak teknolojik cihazlardan hem de günlük stillerine zamansız bir dokunuş katacak en trend alternatifleri sizin için tek bir listede topladık.

Bu içerik 15.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Evde vakit geçirmeyi ve konforu her şeyin önünde tutan yengeçler için Crocs unisex beyaz terlik!

Evde vakit geçirmeyi ve konforu her şeyin önünde tutan yengeçler için Crocs unisex beyaz terlik!

Gün boyu ayağı yormayan hafif yapısıyla öne çıkan bu ikonik model, ev modasında ya da yazlık yürüyüşlerinde rahatlığından ödün vermeyen yengeç burçları için oldukça kullanışlı bir hediye alternatifi sunuyor.

Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Terlik

Anılara ve zamana büyük değer veren yengeç erkekleri için zamansız bir klasik olan Casio erkek kol saati!

Anılara ve zamana büyük değer veren yengeç erkekleri için zamansız bir klasik olan Casio erkek kol saati!

Dayanıklı yapısı ve hiçbir dönem modası geçmeyen şık tasarımıyla öne çıkan bu metal koleksiyon saati, geçmişe ve hatıralara bağlılığıyla bilinen yengeç burcu erkekleri için her an kollarında taşıyacakları çok anlamlı bir parça olmaya aday.

Casio Collection Erkek Kol Saati

Kendi evinin baristası olmak isteyen ve misafir ağırlamayı çok seven yengeçler için Tchibo kapsüllü kahve makinesi!

Kendi evinin baristası olmak isteyen ve misafir ağırlamayı çok seven yengeçler için Tchibo kapsüllü kahve makinesi!

Siyah şık ve kompakt tasarımıyla mutfaklara estetik katan bu pratik kahve makinesi, tek tuşla farklı lezzetler denemeyi seven yengeç burçlarının sabah rutinlerine büyük bir konfor katıyor.

Tchibo Cafissimo Pure Plus Siyah

Zarafeti ve sadeliği hayatının her alanına yansıtmak isteyen yengeç kadınlarına özel Calvin Klein omuz çantası!

Zarafeti ve sadeliği hayatının her alanına yansıtmak isteyen yengeç kadınlarına özel Calvin Klein omuz çantası!

Siyah renkli asil tasarımı, kaliteli dokusu ve günlük eşyaları rahatça taşıyan ideal iç hacmiyle öne çıkan bu şık omuz çantası, her kombine zahmetsizce uyum sağlayarak yengeç kadınlarının çanta koleksiyonunun favorisi olacak.

Calvin Klein Kadın Siyah Omuz Çantası

Gün boyu su veya kahve tüketimini en şık şekilde yönetmek isteyenler için Stanley Quencher pipetli termos bardak!

Gün boyu su veya kahve tüketimini en şık şekilde yönetmek isteyenler için Stanley Quencher pipetli termos bardak!

1.18 litrelik dev iç hacmi ve içeceklerin sıcaklığını ya da soğukluğunu saatlerce ilk anki gibi koruyan sızdırmaz yapısıyla öne çıkan bu popüler mug, evde veya dışarıda yengeç burçlarının elinden düşmeyecek.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L

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Evin salonunu anında profesyonel bir sinema salonuna dönüştürecek mini taşınabilir projektör!

Evin salonunu anında profesyonel bir sinema salonuna dönüştürecek mini taşınabilir projektör!

Android 11 işletim sistemi, dahili Netflix uyumu, WiFi 6 bağlantısı ve 180 derece dönebilen otomatik trapez düzeltmeli yapısıyla öne çıkan bu 4K destekli cihaz, evcimen yengeçlerin battaniye altında yapacağı film gecelerini zirveye taşıyor.

Mini Taşınabilir Android Ev Sineması Projektörü

Sokak stilinde sadelikten ve orijinal parçalardan hoşlananlar için New Era New York Yankees şapka!

Sokak stilinde sadelikten ve orijinal parçalardan hoşlananlar için New Era New York Yankees şapka!

Light renk tonu ve arkadan ayarlanabilir yapısıyla öne çıkan bu orijinal beyzbol şapkası, yaz güneşinden korunurken günlük spor kombinlerini tamamlamak isteyen yengeç burçlarının severek kullanacağı parçalar arasında.

New Era 940 League Basic New York Yankees Şapka

En güzel aile anılarını ve nostaljik vlogları anında kaydetmek isteyenlere özel mini dijital kamera!

En güzel aile anılarını ve nostaljik vlogları anında kaydetmek isteyenlere özel mini dijital kamera!

1080P yüksek çözünürlüğü, selfie video çekim desteği ve anahtarlık boyutuyla her yere taşınabilen beyaz renkli bu sevimli vlog kamerası, anı biriktirmeye bayılan yengeç burçları için tam anlamıyla nokta atışı bir keşif.

Mini Dijital Kamera Selfie Video Vlog Kamerası

Temiz, pudralı ve imza bir koku arayan yengeç kadınlarının tenine mükemmel uyum sağlayacak Chloe Signature parfüm!

Temiz, pudralı ve imza bir koku arayan yengeç kadınlarının tenine mükemmel uyum sağlayacak Chloe Signature parfüm!

Gülün ve bahar çiçeklerinin o asil, büyüleyici ve temiz dokusunu tenle buluşturan bu parfüm, duygusal ve romantik yengeç burcu kadınları için hafızalardan silinmeyecek harika bir kozmetik yatırımı sunuyor.

Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfüm

Denizin ve derin suların o canlandırıcı enerjisini ruhunda taşımak isteyen yengeç erkekleri için Armani Profondo parfüm!

Denizin ve derin suların o canlandırıcı enerjisini ruhunda taşımak isteyen yengeç erkekleri için Armani Profondo parfüm!

Su grubunun lideri olan yengeç burcu erkeklerine özel, okyanus notaları ve aromatik özlerin mükemmel uyumuyla tasarlanan bu 50 ml'lik maskülen koku, ferah ve kalıcı etkisiyle gün boyu kendinizi taze hissettirecek.

GIORGIO ARMANI Acqua di Gio Homme Profondo 50 ml

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Edebi derinliği olan ve yalnız kaldığı anlarda kitap okumaktan keyif alan yengeçler için Yüzyıllık Yalnızlık romanı!

Edebi derinliği olan ve yalnız kaldığı anlarda kitap okumaktan keyif alan yengeçler için Yüzyıllık Yalnızlık romanı!

Gabriel Garcia Marquez'in o büyüleyici gerçekçilik akımıyla kaleme aldığı, nesiller boyu süren derin bir aile hikayesini anlatan bu zamansız başyapıt, evinde kahvesini yudumlarken hayal dünyasına dalmak isteyen yengeçlerin kitaplığına çok yakışacak.

Yüzyıllık Yalnızlık Gabriel Garcia Marquez

Yüksek ses kalitesini ve konforu her an deneyimlemek isteyen teknoloji tutkunları için Apple AirPods 4!

Yüksek ses kalitesini ve konforu her an deneyimlemek isteyen teknoloji tutkunları için Apple AirPods 4!

H2 çipi, tere ve suya dayanıklı tasarımı, kişiselleştirilmiş uzamsal ses desteği ve 30 saate varan pil ömrüyle öne çıkan bu yeni nesil bluetooth kulaklık, dış dünyadan uzaklaşıp kendi müziğine odaklanmak isteyen yengeçleri bekliyor.

Apple AirPods 4 Kablosuz Kulaklık

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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