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ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.06.2026 - 16:41
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ŞOK 1 - 7 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

27 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Dijital Print Fotoğraf Makinesi Seti 1.199 TL

Dijital Print Fotoğraf Makinesi Seti 1.199 TL

  • Torima 7 in 1 Makaralı Priz 599 TL 

  • Para Sayma Makinesi 2.399 TL 

  • Kablosuz Çift Kollu Oyun Konsolu 999 TL 

  • Çift Kollu Oyun Konsolu 499 TL

  • Oyun Konsolu 129 TL 

  • Şarjlı Boyun Fanı 299 TL 

  • Kumandalı Tripod 699 TL 

  • Nostaljik Radyo Hoparlör 999 TL

  • Şarjlı El Fanı 100 TL 

  • Panda & Ayı Figürlü Telefon Tutucu 299 TL 

  • Kristal Gece Lambası 399 TL 

  • RGB Led Işıklı Kablosuz Bluetooth Hoparlör 249 TL 

  • Kablosuz Kulaklık 329 TL 

  • Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık 249 TL 

  • Aksesuarlı Tws Kulaklık 499 TL

Keramika Marine Porselen Desenli Kahve Fincan Takımı 299 TL

Keramika Marine Porselen Desenli Kahve Fincan Takımı 299 TL

  • Keramika Marine Kase 100 TL 

  • Keramika Çerezlik 39,95 TL 

  • Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL 

  • 6'lı Güral Porselen Çay Tabağı 399 TL 

  • Rakle Desenli Cam Bardak 75 TL 

  • Sulu Kum Saati 329 TL 

  • Kayık Cam Tabak 199 TL 

  • Cam Kase 75 TL 

  • LAV Renkli Su Bardağı 169 TL 

  • 4'lü Metal Desenli Çerezlik 100 TL 

  • 6'lı Sarkap Desenli Metal Kapaklı Kavanoz 75 TL

Kadın İp Askılı Desenli Şortlu Takım 399 TL

Kadın İp Askılı Desenli Şortlu Takım 399 TL

  • Kadın Kurdela Aksesuarlı İp Askılı Şortlu Takım 399 TL 

  • Koltuk Örtüsü 199 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Slip 125 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 129 TL 

  • Kırlent Kılıfı 149 TL 

  • Kadın Dantelli Viskon Şort 199 TL 

  • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 199 TL 

  • Kadın Lisanslı Patik Çorap 75 TL 

  • 3'lü Erkek Desenli Bambu Patik Çorap 119 TL 

  • Terlik Aksesuarlı 34,95 TL 

  • Erkek Terlik 149 TL 

  • Kadın Taşlı Tek Bant Terlik 149 TL 

  • Kadın Taşlı Terlik 179 TL

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Rattan Desen Koltuk 999 TL

Rattan Desen Koltuk 999 TL

  • Rattan Desen Tabure 199 TL 

  • Elit Rattan Desen Sehpa 249 TL 

  • Plastik Kollu Sandalye 299 TL 

  • Dekoratif Renkli Kuş 149 TL 

  • Maya Rattan Desen Koltuk 750 TL 

  • Tabure 129 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima: 38.999 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima: 38.999 TL

  • Dijitsu VN11 130W İyonizerli Hava Soğutucu: 9.399 TL

  • Dijitsu VN35 Buharlı Kule Tipi Vantilatör: 5.599 TL

  • Dijitsu VN55 Kule Tipi Vantilatör: 5.999 TL

  • Altus AL 30 TF Kule Tipi Vantilatör: 1.999 TL

  • Altus AL 38 BFB Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör: 3.799 TL

İndirimli klimalara buradan göz atabilirsiniz.

IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop 25.999 TL

IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop 25.999 TL

  • IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop 25.999 TL

  • LOQ 15IRX10 - i5 İşlemci 512GB Laptop 74.999 TL

  • Yoga Slim 7 Core Ultra 5125H 512GB 14' Laptop 43.999 TL

  • Case B210 15.6' Notebook Sırt Çantası Siyah  599 TL

  • T210 15.6 Laptop Çantası Tote Siyah 629 TL

  • 300 Wireless Compact Mouse Gri 249 TL

  • KB331U Multi Device Kablosuz Klavye 1.299 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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