ŞOK'a Samsung Klima Geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 1 - 7 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
27 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın Fırsatları
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Dijital Print Fotoğraf Makinesi Seti 1.199 TL
Keramika Marine Porselen Desenli Kahve Fincan Takımı 299 TL
Kadın İp Askılı Desenli Şortlu Takım 399 TL
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Rattan Desen Koltuk 999 TL
Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima: 38.999 TL
IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop 25.999 TL
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