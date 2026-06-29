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7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.06.2026 - 14:58
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7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Proteinocean Şeftali Aromalı Kolajen 250 gr 399 TL

Proteinocean Şeftali Aromalı Kolajen 250 gr 399 TL

  • Proteinocean Çikolata Aromalı Protein Tozu 400 gr 799 TL

  • Proteinocean Limon Cheesecake Aromalı Pirinç Kreması 1500 gr 369 TL

  • Proteinocean Ahududu Aromalı BCAA+/Glutamine 180 gr 299 TL

  • Proteinocean Yeşil Elma Aromalı Pre-Workout/Kreatin 250 gr 299 TL

  • Proteinocean Protein Bar Tiramisu Aromalı 59 TL

  • Proteinocean Protein Bar Soğuk Baklava Aromalı 59 TL

  • Proteinocean Fıstık Ezmesi 330 gr 149 TL

  • Proteinocean Magnezyum 219 TL

  • Proteinocean Omega 3 329 TL

  • Proteinocean B-Complex Vitamin 199 TL

  • Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 700 gr 228 TL

  • Albeni Kurabiyem Ekstra Sütlü Çikolatalı Karamel Dolgulu Bisküvi 185 gr 88 TL

  • Piknik Paketi (Master Potato Original Cips 160 gr + Master Pops Peynir Çeşnili Mısır Çerezi 90 gr) 250 TL

  • Milka Çikolatalı Mini Bisküvi 110 gr 99 TL

  • Vincinni Çubuk Gofret 125 gr 49 TL

  • Çokomel Çilekli Marshmallowlu Bisküvi 420 gr 135 TL

  • Eti Hoşbeş Kavun Aromalı Kremalı Gofret 142 gr 55 TL

  • Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta 245 gr 98 TL

  • Muni Karabuğday Patlağı 100 gr 39 TL

  • Eti Browni Mousse Çikolata Kaplamalı Kek 48 gr 27,50 TL

  • Yayla Notto Mısır Çerezi 49 TL

  • Osmaneli Ayva Lokumu 99 TL

  • Eti Gong Sütlü Kakaolu Kaplamalı Pirinç Patlağı 30 gr 19,75 TL

  • Züber Meyve Bar Fındık Ezmeli 45 TL

Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL

Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL

  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 399 TL

  • İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 339 TL

  • Sümeli Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 gr 229 TL

  • Cheese Time Rendelenmiş İtalyan Makarna Peyniri 150 gr 89,50 TL

  • Pınar Labne 3x180 gr 189 TL

  • Peysan Tam Yağlı Klasik Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 229 TL

  • Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 139 TL

  • Peysan Krem Peynir 300 gr 72,50 TL

  • Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr 147,50 TL

  • Sek Süzme Yoğurt 400 gr 67,50 TL

  • Activia Probiyotik Yoğurt 8x100 gr 159 TL

  • Sek Ayran 2 Litre 84,50 TL

  • Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 109,50 TL

  • Binvezir Ayran 250 ml 19,50 TL

  • Sek Ayran 200 ml 10 TL

  • Pınar Protein Süt Pro+ 500 ml 87,50 TL

  • Superfresh Pizza Tost 200 gr 79,50 TL

  • Fair Gold Hindistan Cevizli 430 ml 169 TL

Emek Ayçiçek Yağı 5 Litre 425 TL

Emek Ayçiçek Yağı 5 Litre 425 TL

  • Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 339 TL

  • Kristal Riviera Zeytinyağı 2 Litre 475 TL

  • Namlı Siyah Zeytin 2 kg 215 TL

  • Nora Tam Buğday Un 2 kg 67,50 TL

  • Makaroma Makarna Çeşitleri 500 gr 29,75 TL

  • Yayla Mısır & Pirinç Makarna Çeşitleri 45 TL

  • Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg 49,75 TL

  • Tamek Domates Salçası 1500 gr 129 TL

  • Ankara Beyaz Sirke 5 Litre 75 TL

  • Kent Karbonat 55 TL

  • Salina İyotlu Tuz 1,5 kg 19,50 TL

  • Söke Lavaş Ekmeği 360 gr 35 TL

  • Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 gr 189 TL

  • Gülsan Topping Sos Çeşitleri 350 gr 65 TL

  • Tukaş Ketçap 1000 gr 52,50 TL

  • Tukaş Mayonez 840 gr 58,50 TL

  • Calve Ranch Sos XL 380 gr 89,50 TL

  • Dr. Oetker Cool Dream Çilekli 64 gr / Kakao Aromalı 83 gr 32 TL

  • Dr. Oetker Pasta Süsü Kakaolu Karışım 20 TL

  • Dr. Oetker Spoonful Kaşık Tatlısı 354 gr 99 TL

  • Çekik Değirmen Baharat Çeşitleri 89,50 TL

  • Pakmaya Magnolia Puding 125 gr 32,50 TL

  • Dudomi Bardak Noodle Çeşitleri 60 gr 29,75 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 45 gr 15 TL

8 Temmuz Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

8 Temmuz Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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