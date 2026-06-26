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27 Haziran - 3 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 27 Haziran - 3 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.06.2026 - 17:09
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27 Haziran - 3 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Haziran 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 289,50 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 289,50 TL

Nestlé Classic Çikolata 60 g (Bol Sütlü / Beyaz) 55 TL

Nestlé Classic Çikolata 60 g (Bol Sütlü / Beyaz) 55 TL

  • Nestlé Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 31,5 g 22 TL

  • Nestlé Nesquik Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 g 13 TL

  • Nestlé Kitkat Chunky Çikolatalı Gofret 38 g 22,50 TL

  • Polo Naneli Sert Şeker 34 g 16 TL

  • Nestlé Damak Alâ Antep Fıstıklı Gofret 30 g 39 TL

  • Nestlé Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 KG 179 TL

  • Nescafé Kahve 10'lu Paket Çeşitleri 79,50 TL

  • Nescafé Hazır Kahve Çeşitleri (Cappuccino / Latte / Mocha) 7,25 TL

  • Nescafé Gold Kahve 2 g 10,50 TL

  • Nescafé Sütlü Köpüklü Latte 9'lu 79,50 TL

  • Nescafé Tekli Kahve Çeşitleri 10 TL

  • Nescafé Klasik Kahve 100 g 149 TL

  • Nescafé Gold Kahve 100 g 189 TL

  • Nescafé Taster's Choice Granül Kahve 100 g 159 TL

  • Nestlé Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 g 99 TL

  • Nescafé Matinal Kahve 100 g 129 TLNescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml (Original / Kakaolu) 55 TL

Pınar Süt 1 L (%1 Yağlı) 49 TL

Pınar Süt 1 L (%1 Yağlı) 49 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 g 199 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 g 119 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 KG 159 TL

  • Pınar Labne 180 g 79,50 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 g 85,50 TL

  • Baştacı Dana Baton Sucuk 350 g 225 TL

  • Piliç Döner 200 g 84 TL

  • Kahve Dünyası Tambol Çikolata 77 g Çeşitleri 50 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml Çeşitleri 175 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 g 21 TL

  • 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 g 26 TL

  • Sinangil/Söke Un Buğday 2 KG 72 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 149 TL

  • Bal Küpü/Doğuş/Bor Şeker/Nar/Irmak Küp Şeker 1 KG 54,50 TL

  • Duru Duş Sabunu 4x150 g Çeşitleri 135 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 g (Tatlı / Acı) 159,50 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 g Çeşitleri 124,50 TL

  • Muratbey Lor Peyniri 500 g 95 TL

  • Hun Tahin Helvası 500 g (Kakaolu / Sade) 55 TL

Eti Browni Intense Kek Çeşitleri 19,50 TL

Eti Browni Intense Kek Çeşitleri 19,50 TL

  • Eti Çikolatalı Gofret 29 g (Gold / Sütlü) 12 TL

  • Eti Canga Bar Çikolata 45 g (Yer Fıstıklı Karamelli / Cookie Karamel) 19,50 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 g 34 TL

  • Eti İçibol %27 Antep Fıstıklı Çikolata 30 g 44 TL

  • Eti Uzun Çikolata Keyfi Antep Fıstıklı 34 g 34 TL

  • Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolatalı / Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 g 23,50 TL

  • Eti Maximus Loading Yer Fıstıklı Bar Çikolata 50 g 17,50 TL

  • Eti Bidolu Kakao Kremalı Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret 81 g 32 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret 66 g Çeşitleri 24,50 TL

  • Eti Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g 80 TL

  • Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 g 70 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 g 58 TL

  • Eti Crax Kraker 50 g (Chili-Lime / Acı Baharatlı) 15,50 TL

  • Eti Mısırlı Balık Kraker 70 g 17 TL

  • Eti Süt Burger 35 g (Ballı / Çilekli / Muzlu / Kakaolu) 16,75 TL

  • Eti Petito Sosbom Çikolatalı Krema Dolgulu Pasta 50 g 25 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 g 20 TL

  • Benimo Kombo Çikolata Kaplı Bisküvi 84 g 25 TL

  • Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g 24 TL

  • Eti Gong Mısır&Pirinç Patlağı 64 g 20 TL

  • Eti Gong Ballı Hardallı Mısır&Pirinç Patlağı 34 g 14 TL

  • Eti Etimek 143 g 45 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 g 79,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 g 79,50 TL

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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