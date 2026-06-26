article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Kozmetik
Amazon Prime Day Sepet İndirimlerinde Öne Çıkan Tüm Fırsatlar

etiket Amazon Prime Day Sepet İndirimlerinde Öne Çıkan Tüm Fırsatlar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 19:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amazon Prime Day döneminin en tatlı zamanı olan sepet indirimleri nihayet listelere yansıdı. Süpermarketten teknolojiye, evcil hayvan ihtiyaçlarından mutfak keyfine kadar sepetinizi doldururken anında fiyat düşüşü sağlayan en popüler kampanyaları sizin için bir araya getirdik.

Bu içerik 26.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süpermarket kategorisinde yapacağınız 750 TL ve üzeri mutfak alışverişlerinize özel sepette %15 net indirim!

Süpermarket kategorisinde yapacağınız 750 TL ve üzeri mutfak alışverişlerinize özel sepette %15 net indirim!

Evde çay saatlerini ve kahve keyiflerini çok daha keyifli hale getiren, bebek bakım rutinlerinin de vazgeçilmezi temel ihtiyaç ürünleri. Stokları yenilemek ve mutfak dolabını bütçeyi yormadan doldurmak için en çok tercih edilen sepet fırsatlarından biri.

Süpermarket ürünlerinde ₺750'ye %15 indirim!

Gıda ve atıştırmalık kategorisinde sepetinizi doldururken anında düşüş sağlayan 4 al 3 öde kampanyası!

Gıda ve atıştırmalık kategorisinde sepetinizi doldururken anında düşüş sağlayan 4 al 3 öde kampanyası!

Yaz aylarında buz gibi kahve keyfi yapmak, kahvaltılara tatlı bir dokunuş katmak ya da bebekler için organik meyve püreleri depolamak isteyenlerin kaçırmaması gereken harika bir sepet avantajı. Ekleyeceğiniz her 4 üründen en ucuz fiyata sahip ürün sepet aşamasında size hediye ediliyor.

Gıda ve atıştırmalık sepette 4 al 3 öde!

Ev düzeni ve kişisel bakım alışverişlerinde yapacağınız 400 TL harcamaya anında 100 TL nakit kupon desteği!

Ev düzeni ve kişisel bakım alışverişlerinde yapacağınız 400 TL harcamaya anında 100 TL nakit kupon desteği!

Bebeklerin hassas ciltlerini koruyan kaliteli bebek bezlerinden ev temizliğinde derinlemesine hijyen sağlayan çamaşır suyu ve toz deterjanlara kadar en çok harcanan temizlik ürünleri. Günlük ev ihtiyaçlarını ucuza kapatmak için bu kampanya sepetleri doldurmaya yetiyor.

Ev ve kişisel bakım 400 TL'ye 100TL!

Premium kozmetik ve bebek bakım ürün gruplarında yapacağınız 1500 TL alışverişe sepette %25 indirim!

Premium kozmetik ve bebek bakım ürün gruplarında yapacağınız 1500 TL alışverişe sepette %25 indirim!

Yenidoğan bebeklerin hassas cilt bariyerini nemle destekleyen özel bebek kremleri ile gün boyu ferahlık ve tatlı bir koku sunan saç ve vücut mistleri. Kendine ve bebeğine kaliteli bir bakım seansı hazırlamak isteyenlerin favori sepet tercihi.

Premium Kozmetik ürünlerinde 1500 TL'ye %25

Seçili LEGO Setlerinde Sepette %5 İndirim!

Seçili LEGO Setlerinde Sepette %5 İndirim!

F1 yarış arabası hayranı çocukların motor becerilerini geliştirirken yetişkinler için de ev veya ofis ortamına şıklık katacak harika bir orkide çiçek tasarımı. Hem deşarj olmak hem de harika bir koleksiyon parçası inşa etmek isteyenler için güzel bir fırsat.

Seçili LEGO Setlerinde Sepette %5 İndirim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evdeki sevimli dostlarımızın beslenme rutinlerini renklendiren evcil hayvan ürünlerinde 300 TL'ye %20 indirim!

Evdeki sevimli dostlarımızın beslenme rutinlerini renklendiren evcil hayvan ürünlerinde 300 TL'ye %20 indirim!

Kedileri mutlu eden lezzetli krema ödüllerden besleyici balıklı konserve mamalara ve egzotik kuş yemlerine kadar tüylü dostlarımızın tüm ihtiyaçları. Evdeki can dostlarının stoklarını bütçe dostu fiyatlarla tazelemek isteyen sahipler için kaçırmayacak bir sepet kolaylığı.

Evcil hayvan ürünlerinde 300 TL'ye %20

Kozmetik ve kişisel bakım kategorisinden seçeceğiniz 3 üründe sepet aşamasında net %25 indirim!

Kozmetik ve kişisel bakım kategorisinden seçeceğiniz 3 üründe sepet aşamasında net %25 indirim!

Yaz sıcaklarında ter kokusuna karşı gün boyu tam koruma sağlayan kadın ve erkek stick deodorantlar ile bebeklerin saç temizliğini nazikçe yapan şampuanlar. Günlük kişisel hijyen rutinini eksiksiz tamamlamak ve banyoda stok yapmak isteyenler için harika bir paket.

Kozmetik ve kişisel bakım 3 al sepette %25!

Gelişmiş teknolojiye sahip seçili Philips ev ve yaşam ürünlerinde anında net 1.000 TL indirim fırsatı!

Gelişmiş teknolojiye sahip seçili Philips ev ve yaşam ürünlerinde anında net 1.000 TL indirim fırsatı!

Kırışıklıkları saniyeler içinde yok eden güçlü buhar kazanlı ütü ile evde yokken bile evcil dostlarınızın öğünlerini düzenleyen kameralı akıllı mama kabı. Hayatı kolaylaştıran ve ev konforunu zirveye taşıyan bu akıllı yardımcılar Prime Day'e özel büyük fiyat düşüşüyle yayında.

Philips Ürünlerinde 1.000 TL İndirim

Mutfak düzenini ve temizliğini pratik hale getiren kaliteli Koroplast ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyası!

Mutfak düzenini ve temizliğini pratik hale getiren kaliteli Koroplast ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyası!

Gıdaları ilk günkü tazeliğinde saklayan sızdırmaz buzdolabı poşetleri ile hassas yüzeyleri çizmeden lekeleri anında çıkaran çift taraflı oluklu bulaşık süngerleri. Her evde her gün kullanılan bu temel temizlik ve saklama ürünlerini ucuza kapamak için sepete 3 adet eklemek yeterli.

Koroplast ürünlerinde 3 al 2 öde

Lipton poşet çay çeşitlerinde 3 al 2 öde!

Lipton poşet çay çeşitlerinde 3 al 2 öde!

Geleneksel aromadan vazgeçemeyenler için yoğun lezzetli demlik poşet çaylar ile yaz aylarında ferahlatıcı bir mola sunan mango ve ananaslı tropikal yeşil çaylar. Mutfak stoklarını doldururken üçüncü ürünü bedavaya getirmek isteyen çay tutkunları bu fırsatı kaçırmasın.

Lipton Poşet Çaylarında 3 al 2 öde

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve saatlerini çok daha keyifli ve pratik hale getiren seçili Jacobs ürünlerinde 3 al 2 öde!

Kahve saatlerini çok daha keyifli ve pratik hale getiren seçili Jacobs ürünlerinde 3 al 2 öde!

Günün yorgunluğunu anında alan yoğun aromalı granül kahveler ile espresso makineleri için özel üretilen hafif baharat notalı alüminyum kapsüller. Evde veya ofiste kaliteli kahve dükkanı deneyimi yaşamak isteyenler için sepet aşamasında harika bir fiyat avantajı.

Jacobs ürünlerinde 3 al 2 öde!

Evdeki patili dostlarımızın sağlığını destekleyen Pro Plan, Gourmet ve Felix mamalarda 3 al 2 öde!

Evdeki patili dostlarımızın sağlığını destekleyen Pro Plan, Gourmet ve Felix mamalarda 3 al 2 öde!

Kısırlaştırılmış kedilerin kilo kontrolünü sağlayan sığır etli yaş mamalar ile yetişkin kedilerin bayılarak tükettiği parça etli somonlu konserve çeşitleri. Nitelikli beslenme sunan bu popüler markaların ürünlerini sepet aşamasında çok daha ekonomik fiyata getirebilirsiniz.

Pro Plan, Gourmet, Felix 3 al 2 öde

Smeg ürünlerinde 2 adet satın alın, 1 adette geçerli %6 indirim kazanın!

Smeg ürünlerinde 2 adet satın alın, 1 adette geçerli %6 indirim kazanın!

Paslanmaz çelik tasarımıyla öne çıkan şık su ısıtıcıları ile evde kendi gazlı içeceklerinizi hazırlamanızı sağlayan yerden tasarruflu soda yapıcılar. Retro tarzı ve üstün malzeme kalitesini mutfağına taşımak isteyenler için sepet aşamasına özel tanımlanan şık bir avantaj.

2 adet satın alın, 1 adette geçerli %6 indirim kazanın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın