Amazon Prime Day Sepet İndirimlerinde Öne Çıkan Tüm Fırsatlar
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Amazon Prime Day döneminin en tatlı zamanı olan sepet indirimleri nihayet listelere yansıdı. Süpermarketten teknolojiye, evcil hayvan ihtiyaçlarından mutfak keyfine kadar sepetinizi doldururken anında fiyat düşüşü sağlayan en popüler kampanyaları sizin için bir araya getirdik.
Bu içerik 26.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Premium kozmetik ve bebek bakım ürün gruplarında yapacağınız 1500 TL alışverişe sepette %25 indirim!
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