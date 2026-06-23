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Amazon Prime Day İndirimlerinde Öne Çıkan Markalar

etiket Amazon Prime Day İndirimlerinde Öne Çıkan Markalar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 10:21
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Prime Day döneminde indirimleriyle öne çıkan popüler markaları sizin için seçtik! 

22-29 Haziran tarihleri arasında geçerli olan Prime Day döneminde, teknolojik cihazlardan mutfak ekipmanlarına, kahve kültüründen çocuk oyuncaklarına ve ihtiyacınız olan her kategoride inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor. 

Bu içerik 23.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Dayanıklılığı ve işlevselliğiyle akla ilk gelen Stanley termos ve mug çeşitlerinde Prime Day avantajı!

Dayanıklılığı ve işlevselliğiyle akla ilk gelen Stanley termos ve mug çeşitlerinde Prime Day avantajı!

İçeceklerin sıcaklığını ve soğukluğunu saatlerce ilk anki gibi koruyan dünyaca ünlü Stanley termos modelleri, Prime üyelerine özel sepet aşamasında net indirim oranlarıyla sunuluyor.

Stanley Termos ve Mug Çeşitleri

Spor giyim ve ayakkabıda konforu stille buluşturan Adidas sneaker modellerinde net sepet indirimi!

Spor giyim ve ayakkabıda konforu stille buluşturan Adidas sneaker modellerinde net sepet indirimi!

Günlük yürüyüş ayakkabılarından spor kıyafetlerine kadar binlerce ikonik ürünü bünyesinde barındıran Adidas, Prime Day süresince son 30 günün en iyi fiyat etiketleriyle listelerdeki yerini alıyor.

adidas Spor Ayakkabı ve Giyim Ürünleri

Her dönemin en çok tercih edileni Apple akıllı telefon, tablet ve kulaklık modellerinde Prime Day avantajı!

Her dönemin en çok tercih edileni Apple akıllı telefon, tablet ve kulaklık modellerinde Prime Day avantajı!

Yüksek işlemci performansı, uzun yıllar güncelleme garantisi ve üst düzey malzeme kalitesi sunan Apple markalı seçili teknoloji ürünleri, Prime üyelerine özel sepet aşamasında net indirim oranlarıyla sunuluyor.

Apple Akıllı Telefon ve Teknoloji Ürünleri

Özgün tasarım anlayışıyla tarzınıza yenilik katan Camper ayakkabı ve sandaletlerde indirim!

Özgün tasarım anlayışıyla tarzınıza yenilik katan Camper ayakkabı ve sandaletlerde indirim!

Anatomik taban rahatlığı ve kaliteli deri malzeme yapısıyla öne çıkan Camper markalı seçili yazlık ayakkabılar, bu döneme özel kaçırılmayacak sepet avantajları sunuyor.

Camper Erkek ve Kadın Ayakkabı Modelleri

Ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde güvenilirliğiyle öne çıkan Philips çeşitlerinde kampanya!

Ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde güvenilirliğiyle öne çıkan Philips çeşitlerinde kampanya!

Yüksek emiş gücüne sahip dikey şarjlı süpürgeleri ve yeni nesil mutfak cihazlarıyla öne çıkan Philips, sepet aşamasına özel net indirimler ve avantajlı kuponlarla sunuluyor.

Philips Akıllı Ev ve Kişisel Bakım Aletleri

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Prime Day fırsatlarıyla Samsung’un popüler ürünlerini özel indirimlerle satın alarak kendinize bir yenilik katabilirsiniz!

Prime Day fırsatlarıyla Samsung’un popüler ürünlerini özel indirimlerle satın alarak kendinize bir yenilik katabilirsiniz!

Yüksek ekran kalitesi sunan cep telefonları, uzun pil ömürlü tabletleri ve akıllı ev cihazlarıyla öne çıkan Samsung, Prime Day süresince sepet aşamasında kaçırılmayacak kupon avantajları sağlıyor.

Samsung Akıllı Telefon ve Teknoloji Ürünleri

Günlük kullanımda konforu ön plandı tutan Puma spor ayakkabı ve tekstil ürünlerinde net sepet kuponları!

Günlük kullanımda konforu ön plandı tutan Puma spor ayakkabı ve tekstil ürünlerinde net sepet kuponları!

Hafif gövde yapıları ve dinamik tasarımlarıyla dikkat çeken Puma markalı sweatshirt, eşofman ve koşu ayakkabıları, bu döneme özel sepet indirimleriyle spor gardırobunu yenileme fırsatı sunuyor.

Puma Spor Giyim ve Sneaker Çeşitleri

Zamansız jean anlayışıyla Levis denim pantolon ve ceketlerde indirim!

Zamansız jean anlayışıyla Levis denim pantolon ve ceketlerde indirim!

Hiçbir dönem modası geçmeyen orijinal kesim kot pantolonları ve kaliteli tişörtleriyle dikkat çeken Levi's, Prime Day döneminde sepete özel indirim fırsatlarıyla sunuluyor.

Levi's Denim Giyim Ürünleri

Her yaştan kullanıcıya hitap eden eğlenceli ve yaratıcı setleriyle LEGO yapım kutularında sepet indirimi!

Her yaştan kullanıcıya hitap eden eğlenceli ve yaratıcı setleriyle LEGO yapım kutularında sepet indirimi!

Çocukların motor becerilerini geliştiren ve yetişkinler için de hobi alternatifi sunan tüm orijinal LEGO setleri, bu alışveriş festivalinde son 30 günün en iyi fiyat etiketleriyle karşımıza çıkıyor.

LEGO Yaratıcı Yapım ve Hobi Setleri

Ev sinema keyfini üst seviyeye taşımak isteyenler için TCL akıllı televizyon ve soundbar çeşitlerinde net sepet indirimi!

Ev sinema keyfini üst seviyeye taşımak isteyenler için TCL akıllı televizyon ve soundbar çeşitlerinde net sepet indirimi!

Yüksek görüntü kalitesi sunan geniş ekran televizyonları ve ses sistemleriyle teknoloji kategorisinde dikkat çeken TCL markalı seçili cihazlar, Prime Day süresince son 30 günün en iyi fiyat etiketleriyle listelerdeki yerini alıyor.

TCL Akıllı Televizyon ve Ses Sistemleri

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Günlük hayata renk katan: Crocs

Günlük hayata renk katan: Crocs

Rengarenk modelleri ve her ortama uyum sağlayan pratikliğiyle Crocs, bu baharın en eğlenceli ve rahat tercihi.

İndirimli Crocs modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Görüntüleme teknolojilerinde dünya lideri olan DJI dron ve gimbal modellerinde Prime Day avantajı!

Görüntüleme teknolojilerinde dünya lideri olan DJI dron ve gimbal modellerinde Prime Day avantajı!

Aksiyon kameraları, taşınabilir el gimbalları ve hobi dronları kategorisinde adından söz ettiren DJI markalı seçili ürün gruplarında, Prime üyelerine özel sepet aşamasında net indirim oranları tanımlanıyor.

DJI Teknolojik Görüntüleme Ürünleri

Mutfakta profesyonel çözümler arayanlar için Zwilling pişirme ekipmanlarında fiyat düşüşü!

Mutfakta profesyonel çözümler arayanlar için Zwilling pişirme ekipmanlarında fiyat düşüşü!

Dayanıklı çelik malzeme kalitesiyle öne çıkan dünyaca ünlü Zwilling markasına ait şef bıçakları, tencere setleri ve mutfak aksesuarları, bu büyük alışveriş döneminde bütçe dostu sepet kuponlarıyla mutfaklarını yenilemek isteyenleri bekliyor.

Zwilling Mutfak Ekipmanları ve Aksesuarları

Çocukların motor becerilerini ve gelişimini destekleyen Fisher Price ve Mattel oyuncaklarında dev çok al az öde kampanyası!

Çocukların motor becerilerini ve gelişimini destekleyen Fisher Price ve Mattel oyuncaklarında dev çok al az öde kampanyası!

Her yaş grubuna hitap eden eğitici bebek oyuncakları, figür setleri ve kutu oyunlarıyla ebeveynlerin ilk tercihi olan Fisher Price ve Mattel markalı seçili oyun setlerinde sepet aşamasına özel net indirimler ve avantajlı kuponlar uygulanıyor.

Fisher Price ve Mattel Eğitici Çocuk Oyuncakları

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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