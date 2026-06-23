Amazon Prime Day İndirimlerinde Öne Çıkan Markalar
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Prime Day döneminde indirimleriyle öne çıkan popüler markaları sizin için seçtik!
22-29 Haziran tarihleri arasında geçerli olan Prime Day döneminde, teknolojik cihazlardan mutfak ekipmanlarına, kahve kültüründen çocuk oyuncaklarına ve ihtiyacınız olan her kategoride inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
Bu içerik 23.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
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Dayanıklılığı ve işlevselliğiyle akla ilk gelen Stanley termos ve mug çeşitlerinde Prime Day avantajı!
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Spor giyim ve ayakkabıda konforu stille buluşturan Adidas sneaker modellerinde net sepet indirimi!
Her dönemin en çok tercih edileni Apple akıllı telefon, tablet ve kulaklık modellerinde Prime Day avantajı!
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Prime Day fırsatlarıyla Samsung’un popüler ürünlerini özel indirimlerle satın alarak kendinize bir yenilik katabilirsiniz!
Günlük kullanımda konforu ön plandı tutan Puma spor ayakkabı ve tekstil ürünlerinde net sepet kuponları!
Zamansız jean anlayışıyla Levis denim pantolon ve ceketlerde indirim!
Her yaştan kullanıcıya hitap eden eğlenceli ve yaratıcı setleriyle LEGO yapım kutularında sepet indirimi!
Ev sinema keyfini üst seviyeye taşımak isteyenler için TCL akıllı televizyon ve soundbar çeşitlerinde net sepet indirimi!
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Günlük hayata renk katan: Crocs
Görüntüleme teknolojilerinde dünya lideri olan DJI dron ve gimbal modellerinde Prime Day avantajı!
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