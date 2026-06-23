Amazon Prime Day İndirimlerinde Öne Çıkan Markalar

Prime Day döneminde indirimleriyle öne çıkan popüler markaları sizin için seçtik!

22-29 Haziran tarihleri arasında geçerli olan Prime Day döneminde, teknolojik cihazlardan mutfak ekipmanlarına, kahve kültüründen çocuk oyuncaklarına ve ihtiyacınız olan her kategoride inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.

Bu içerik 23.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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