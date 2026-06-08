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Günün Fırsatı: Manuel Fırçaları Rafa Kaldıracak Oral-B iO2 Şarjlı Diş Fırçası İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Manuel Fırçaları Rafa Kaldıracak Oral-B iO2 Şarjlı Diş Fırçası İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.06.2026 - 18:02
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Gülüşünüze hak ettiği özeni göstermek, daha beyaz ve sağlıklı dişlere kavuşmak istiyorsanız sizin için harika bir haberle geldik! Ağız bakımında devrim yaratan teknolojisiyle bilinen Oral-B iO2 şarjlı diş fırçası, Amazon’un Yaz Fırsatları kapsamında indirime girdi. Sıradan manuel fırçaları rafa kaldıracak, her kullanımda profesyonel temizlik hissi sunacak bu akıllı diş fırçasının tüm detaylarını birlikte inceleyelim.

Bu içerik 08.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Gelişmiş iO Teknolojisi ve Maksimum Plak Temizliği

Gelişmiş iO Teknolojisi ve Maksimum Plak Temizliği

Diş hekimlerinden ilham alınarak tasarlanan yuvarlak fırça başlığı ve ayrı ayrı hareket eden mikro titreşimli kılları sayesinde, sıradan manuel diş fırçalarına kıyasla zor ulaşılan alanlarda bile %100 daha fazla plak giderimi sağlıyor.Ağzınızın ve dişlerinizin o günkü hassasiyetine göre özelleştirebileceğiniz; Süper Hassas, Hassas ve Günlük Temizlik olmak üzere 3 farklı fırçalama moduna sahip. Üstelik oldukça sessiz çalışıyor.

Diş hekimlerinin önerdiği ideal fırçalama süresi olan 2 dakikayı sizin yerinize takip ediyor.

Diş hekimlerinin önerdiği ideal fırçalama süresi olan 2 dakikayı sizin yerinize takip ediyor.

Her 30 saniyede bir ağzınızın diğer bölgesine geçmeniz gerektiğini küçük bir titreşimle hatırlatıyor.

Şarjlı diş fırçalarında sık sık yaşanan şarj etme derdine son veriyor.

Şarjlı diş fırçalarında sık sık yaşanan şarj etme derdine son veriyor.

Tek bir tam şarjla 4 haftaya kadar kullanılabilen güçlü bataryasının yanı sıra kutu içeriğinden çıkan şık seyahat kabı sayesinde çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz.

Hem ağız sağlığınızı güvence altına almak hem de diş hekiminden yeni çıkmış gibi tertemiz bir ferahlığa her gün evinizde ulaşmak isterseniz bu fırsata şans verebilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

  • Bu ürünü kullandıktan sonra, manuel fırça asla kullanamazsınız. Çok iyi fırça plakları çok iyi temizliyor. İo3 serisi ile motoru özellikleri hepsi aynı sadece basınç farkını ışık ile gösterme yok ama sesten çok rahat anlaşılıyor.

  • Öncelikle ilk defa elektrikli diş fırçası kullandığımı belirtmeliyim. Manuel diş fırçasında hangi modeli kullanırsam kullanayım diş etlerimde ağrı, arka tarafa ve iç kısımları fırçalanmakta zorlanıyordum, ayrıca düzenli dişlerimi fırçalamama rağmen lekeler oluşuyordu. Çoğunlukla en hafif modda kullanıyorum. Manuele göre gerçekten dişlerimde çok daha uzun sürede plak oluşuyor, bu yüzden çoğu zaman günde 1 kez kullanıyorum. Dişlerimdeki lekeleri ve tartarları çıkardı (leke olan yerde biraz bekletmek lazım sadece), diş eti ağrımı geçirdi. Bundan dolayı kesinlikle fiyatını hakediyor.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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