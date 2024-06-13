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Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos İndirimde!

etiket Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.06.2024 - 18:25

Sıcak bir kahvenin veya serin bir içeceğin keyfini çıkarmak istiyorsanız, Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos tam size göre! Çok satanlar listenin yıldızı olmuş bu üründeki muhteşem fırsatı kaçırmak istemiyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 13.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Geçen ay 1000 adetten fazla satarak çok satanlar listesine giren Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2,3 litrelik hacmi ile kalabalık ailelerin ya da geniş arkadaş gruplarının ilk tercihi oluyor.

Geçen ay 1000 adetten fazla satarak çok satanlar listesine giren Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2,3 litrelik hacmi ile kalabalık ailelerin ya da geniş arkadaş gruplarının ilk tercihi oluyor.

18/8 paslanmaz çelik ve BPA'sız malzemelerin kullanıldığı bu termos, çift duvarlı vakum yalıtımı özelliğine sahip. İster bir demlik dolusu kahve, ister farklı bir içecek olsun, 48 saat boyunca sıcak ya da soğuk kalmasını sağlıyor. Buzlu içeceklerinizi ise tam 240 saat boyunca koruyabiliyor.

Hiçbir şekilde sızıntı yapmayan kapağa sahip olup, dökülme korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilme konforu sağlıyor.

Hiçbir şekilde sızıntı yapmayan kapağa sahip olup, dökülme korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilme konforu sağlıyor.

Özellikleri;

  • Çift cidarlı vakum yalıtımı

  • İzolasyonlu kapak, fincan olarak ikiye katlanır

  • Yerden tasarruf için katlanabilir tutacak

  • Sızdırma yapmaz ve kolay taşınır

  • Yalıtımlı kapak bardak olarak da kullanılabilir

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir

  • Kapasite: 2.3 Lt

  • Boyutlar: 13.9 cm x 11.9 cm x 39.6 cm

  • Ağırlık: 1.3 kg

  • Sıcak: 48 Saat

  • Soğuk 48 Saat

  • Buzlu İçecekler: 240 Saat

Kullanıcı yorumları;

Kullanıcı yorumları;

  • Tam bir aile termosu boyut olarak özelliklerinde anlatıldığı gibi neredeyse 1 gün boyunca aynı sıcaklıkta tutabiliyor(neredeyse) termosun yapıldığı malzemenin sağlamlığını dokunduğunuzda bile hissedebiliyorsunuz.sadece kapak kısmı bu termosa yakışmıyor gibi. Onun dışında bu markayı anlatmaya gerek yok. (Ömür boyu garantisini alır almaz yaptım.)

  • ilk iş olarak sıcak su ile her ikisinide basınç yapmaması veya yanma tehlikesi olmaması için tam doldurmadan teste tabi tuttum ilk bir saat içinde dış yüzeyde ısınma olmayınca teste devam ettim ve 24 saat ara ile kontrol ettiğimde gayet suyun sıcaklığını iyi muhafaza ettiğini gördüm. Ürün çok başarılı gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

  • Ben bukadar iyi olduğunu tahmin etmiyordum tavsiye ederim.

Amazon'da günün fırsatları arasında yer alan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

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