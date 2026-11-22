Kızılcahamam'da Anne Ayı ve Yavrusunun Vurulmasına Tepkiler Dinmiyor: Yanıtlanmayan Sorular Var
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulması kamuoyunda tepki topladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, olay hakkında idari soruşturma başlattı. Hayvanların hangi gerekçeyle öldürüldüğüne dair iddialar ise tartışılıyor.
Ayılar şehre indi gerekçesiyle vurulmuş.
Veteriner Hekim Doğanay Vural son gelişmeleri anlattı.
Vural, yanlış ayının vurulduğunu söyledi.
Ankara Barosu araştırma istedi.
Bakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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