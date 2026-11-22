Bozayıları yıllar önce yavruyken keşfederek isimlendiren Veteriner Hekim Doğanay Vural, Soğuksu Milli Parkı müdürüyle görüştüğünü ve ayıların vatandaşlardan gelen şikâyetler nedeniyle öldürüldüğünün kendisine söylendiğini aktardı. Vural, öldürülen hayvanların ilçe merkezinde görülen erkek bozayı olmadığını, milli park sınırları içinde yaşayan dişi bir anne ayı ile yavrusu olduğunu savundu. Sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Kızılcahamam'dan bildiriyorum. Soğuksu Milli Parklar müdürüyle bizzat görüştüm. Telefonla aradım, olayı sordum. Ve tarafıma iletilen bilgi; ayıların şehre indiği için, halk tarafından şikayet edildiği için —ki böyle bir şey asla yok, Kızılcahamam'a gelin, sokaktan geçen herkese sorabilirsiniz bunu, kimse böyle bir şikayette bulunmuyor— bu sebepten ötürü ayıların öldürüldüğünü söyledi. Bunu inkar etmiyor.

Yetkili makamlar tarafından da bunu onayladık, teyit ettik. Fakat burada bilinmesi gereken bir şey var: 'Vuruldu' dediğini iddia ettiği ayı, ilçe merkezinde görülen erkek bozayı, yetişkin bozayı. Vurdukları bozayı, milli park sınırları içerisinde yer alan dişi anne bir bozayı ve bir yavrusu.

Şimdi sormak istiyorum: Sen hangi bilimsel bir kararla bu ayıyı vurabilmek için hangi cesaretle hareket ettin? Yani sen, 'biz bunun hesabını sorarız' diye hiç düşünmedin mi? Telefon görüşmesinin sonunda kendisine söylediğim cümleyi bizzat söylüyorum: 'Bu işin peşini bırakmayacağım, bu işin oku sana döner.'

Şimdi sizlere de bunu kamuoyuna açıklıyorum, paylaşıyorum. Yetkili makamların, üst makamların tamamına da yanlış bilgi verildiğini ifade ettim. Tüm makamlarla, ilçe yetkilisiyle, bakanlık... Herkese ilettim konuyu. Konu, devletin birliğini, bütünlüğünü, devletin itibarını COP31 zamanında lekeleyecek bir konudur ve gereğinin yapılması bir an önce rica olunur. Bunu da benim duyurmam boynumun borcu, çünkü...'